P. C. Roberts: V USA zmizelo beze stopy 1475 dětí přistěhovalců

Americké ministerstvo spravedlnosti (sic) přijalo praxi oddělovat dětí přistěhovalců od svých rodičů a pak je přidělovat do tzv. pěstounských domů. Jak uvádí web Interceps oznámilo „ministerstvo zdraví a humánních služeb Kongresu, že ztratilo stopu po 1475 dětí, takto od svých přistěhovaleckých rodičů odloučených. Má se za to, že byly nejspíše prodány bohatým pedofilům.

Americkým občanům se namísto této syrové skutečnosti vypráví, že přistěhovalci přicházejí do USA s cílem přiživovat se na jejích sociálních službách a páchat zde své zločiny. Ne, že by tomu tak v mnohých případech nebylo; nicméně hlavním hybatelem přistěhovalectví z Latinské Ameriky je dlouhodobé odmítání Washingtonu dovolit jakékoli zde působící vládě sloužit svým občanům, a nikoliv podporovat americký byznys a válečnické směřování USA. Protože pokaždé, co si obyvatelé zvolí vůdce, který chce reprezentovat spíše je než americké zájmy (např. Chavez nebo jeho nástupce Madura ve Venezuele), Washington nejdříve tyto politiky zdémonizuje a pak svrhne. Dá se proto hovořit o zázraku, že venezuelská vláda navzdory chaosu, který Washington v zemi už roky vyvolává, zůstává zatím u moci. Existují však důkazy o tom, že se Washington chystá vyřešit tento problém tak, že k útoku na Venezuelu vyštve svůj loutkový stát Kolumbii.

Za tím účelem se snaží kolumbijské svaly posílit, a v rámci této snahy přijal Kolumbii do NATO. Čímž do podpory Kolumbie zatáhl i všechny evropské členy této aliance, což je alarmující o to víc, že se tak děje v době, kdy Washington připravuje akci pod falešnou vlajkou, která má útok Kolumbie na Venezuelu ospravedlnit.

Jaký jiný důvod by též zařazení jihoamerické Kolumbie do severoatlantického vojenského společenství mohlo mít, že ano?

(přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV