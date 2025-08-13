Pavel Foltán: Agenti s teplou volbou a spojené bůkmejkrovny?

A co jim (b)lijou do koryt zejména v době předvolebních kampaní, kdy ty jejich vařby volebních gulášů vyzvrátily už nejednu míru a úroveň stravitelnosti. Je tu řeč o lidech, co ještě mají svůj vlastní zdravý úsudek pomocí vlastního „selského rozumu“. Čili je tu řeč o lidech, co si ještě nenechali vymýt mozky masmediálním humusem a břečkou lží.
A množina těchto lidí v jejich součtu dává ten CZ lid (suma sumárum). A s tímhle faktem už tady asi nikdo nic moc nenadělá. Ergo ani nikdo z těch „géblsků nové doby“. A není divu, že lidi ani lid už jim tady dávno nevěří. Proč? Inu, tak například:
V genomu lidu a jeho letitých a generačních zkušeností jsou axiomy se symbolikou pro rychlou orientaci (typu „agenti s teplou vodou“). A v tom už 35 let v CZ prostředí nekoloniální verze kapitalismu 19. století to bylo dotaženo k dokonalosti, např. přes rozkradení důchodového fondu a nastolení kulis tzv. třetích pilířů důchodových „systémů“ apod. teplých vod, ale i různých systémů zdravotních pojištění, i všech těch jiných pojišťoven, sociálek, atd.
Je tam hafo děr jak v ementálu, přičemž „ryba smrdí od hlavy“, a ono časem vyhřezne na povrch i tohle. A pak to „hezky česky od podlahy“ spláchne studená sprcha v rukou lidu (těch teplých vln těch agentů s tou teplou vodou bylo za těch 35 let už dost, přinejmenším přes čáru ponoru vládních kocábek typu Titanic).
A bůkmejkři mají politiku jako svou komoditu (gembl-byznys). Hlásné trouby a hlásní troubové (ať se jim to genderově rýmuje v té jejich henté oné „vyváženosti“) hlásně troubí z bulvárních a jiných pavlačí mééédyja mejnstrýmu ty jejich píár a skrytě reklamní kolovrátky až hanba, ve stylu pouťových vyvolávačů, prodavačů štěstíček v krabičce za kačku a horoskopů, co za burák tahají papoušci z krabic od čehokoliv, nakašírovaných krepákem. Obsah je šumák, hlavně že burani a jejich dětičky to sežerou a zaplatí.
Tenhle notoricky motorickoautomatický model se už po staletí nemění, spíš se ještě zdokonaluje za předchozí tři desetiletí (poslední dobou se navíc hodně trapně a mohutně předraženě „digitalizuje“ – řečeno s hláškou z filmu se strýcem Pepinem „jak u blbéch na dvorku“).
A vox populi se ptá (mimo jiné) například i na tohle:
- Jaká (ve skutečnosti) je zájmová a vlastnická struktura těch lobby firem, co dělají „průzkumy“ toho mínění včetně těch předvolebních preferencí? Kdo jmenovitě je v jejich vedení? Jaké jsou synergie s marketingem gembl-byznysu bůkmejkrů & spol.?
- Kdo a z čeho ty firmy platí? (Zveřejnit celou strukturu toků těch peněz – jmenovitě).
- Jaká je technologie těch jejich průzkumů? (Přesně a podrobně.)
- Jaká je odpovědnost oněch firem a lidí v jejich vedení vůči veřejnosti a jejímu zájmu?
- Kdo a jak provádí kontrolu jejich činnosti a výsledků té činnosti podle kritérií zájmu veřejnosti? (Přesně, konkrétně a jmenovitě.)
Proč mediální mejnstrým otrocky přebírá „výsledky“ propagandy těch firem a proč ty regulační orgány (jako např. Rada ČT, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada ČTK, aj.) neprovádějí důslednou kontrolu v tom směru a v zájmu veřejnosti, a jak průběžně, tak i aktuálně neinformují veřejnost? A k čemu tedy za stávající situace ty orgány jsou? Jak se starají také o tu zákonem (sic!) určenou podmínku objektivity a vyváženosti zpravodajství, publicistiky, aj. v médiích, zejména těch elektronických, včetně mejnstrýmových televizí?
Těch otázek je dost. A odpovědi? Co dělá stát a jeho „odpovědné“ orgány a orgáni?
