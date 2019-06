Petice: Zastavme masakr daňků

V rámci údajného boje proti kůrovci chce povolit celoroční odstřel daňků. To by znamenalo, že by se mohli střílet i v době vyvádění mláďat.

Jde tak o rozsudek k velmi bolestivé smrti pro tisíce mláďat, kterým by lovci zastřelili matku. Bez ní totiž ve volné přírodě nepřežijí a zemřou za strašných podmínek.

Ministerstvo zemědělství proto vyzýváme, aby od tohoto neospravedlnitelného masakru upustilo, a naopak se zasadilo za větší ochranu naší přírody. Nenechme českou krajinu umřít.

Komu bude petice předána:

Ministerstvu zemědělství

Petici můžete podepsat ZDE

autor: PV