Petice za zrušení Účtenkové loterie

Preambule petice

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice žádáme, aby Sněmovna a Parlament České republiky zrušily s okamžitou platností Účtenkovou loterii, provozovanou Ministerstvem financí. Tato loterie má negativní dopad na všechny zúčastněné, protože Ministerstvo financí, místo aby hazardu bránilo, hazard podporuje. Zároveň jsme přesvědčeni, že loterie není férová ke všem. Z této loterie jsou vyloučeni předem ti, kteří se neumí zaregistrovat do systému, především pak lidé slepí, starší a jinak handicapovaní.

Cíl petice

Cílem petice je úplné zrušení Účtenkové loterie z důvodů výše uvedených a také proto, že si nemyslíme, že si stále větší procento občanů bude od obchodníků účtenky vyžadovat. Kdo si účtenky do této doby nebral, bude tomu tak i nadále. Další neskutečnou drzostí této loterie je přímo organizátor, kterým je Ministerstvo finanací. Každý nákup v obchodě je vlastně vstupenkou do hazardní hry. Místo, aby každý hazard potíralo, samo tímto nabádá ke stavu, který může vést u některých jedinců až k patologické závislosti. Celá léta se stát pokouší potírat hazard a nakonec se sám stane jedním z největších provozovatelů?! To je přímo v rozporu s etickým kodexem a morálními zásadami většiny občanů tohoto státu. Účtenková loterie má vlastně nahradit neschopnost Finanční správy vybírat daně. Tuto neschopnost nemůže suplovat obyčejný poplatník. Každý rok by se měla rozdělit suma 65 milionů korun. V době, kdy nejsou finance na zdravotnictví, na opravy silnic, na ochranu životního prostředí, na sociální služby, kdy lidé živoří na pokraji chudoby, by se tyto peníze daly využít ve prospěch všech občanů tohoto státu a neméně těch, kteří se o daně zasloužily. Jsou to veřejné peníze a stát je zavázán občanovi, že bude s jeho penězi nakládat dle nejlepšího svědomí a ne s nimi provozovat hry, u kterých je dle zkušeností okolních států jasné, že rozhodně nepřinesou do státní pokladny žádné výnosy. Dalším nepopiratelným faktorem je jedovatý bisfenol, který obsahují účtenky a jejich likvidace odpovídá likvidaci nebezpečného odpadu.

Nemůžeme pominout ani fakt, kolik tato zbytečná investice Ministerstvo financí v konečném důsledku stála a ještě bude stát. Chtěli bychom, abyste se zabývali i touto finanční stránkou Účtenkové loterie od přípravy až po její pravidelné měsíční poplatky , které bude muset Ministerstvo financí platit za udržování softwaru. Domníváme se, že by mohlo dojít ke spáchání trestného činu nabádání a mravího ohrožení skupiny obyvatel a ke střetu zájmů.

Doufáme, že naše obavy potvrdíte a tento nesmyslný hazard zastavíte a příslušná místa z toho odvodí patřičné důsledky.

Děkujeme

Za Petiční výbor:

Ivanka Slaná, nar. 2. 10. 1961, Teyschlova 1, 635 00 Brno

Martin Krist, nar. 29. 3. 1977, Hluboká 772/7, 410 02 Lovosice

Richard Baštecký, nar. 4. 8. 1954, Soudná 10, 506 01 Jičín

Jana Hladová, nar. 10 4 . 1961, Osek 352, 338 21 Osek u Rokycan

Zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru dle § 5, písm.1, zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Celá Petice včetně podpisového archu k petici je k dispozici ke stažení na stránce Účtenkovce stop.

Podpisový arch smí být šířen pouze se zněním petice!

Adresa pro zaslání petičních archů: Ivanka Slaná, Teyschlova 1, 635 00 Brno

autor: PV