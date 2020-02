Petr Brandtner: Citizenfour? Oscarový film odložený do trezoru

reklama

Film „Citizenfour“ získal Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film za rok 2014. Jde o dokument režisérky Laury Poitras, který zobrazuje příběh odhalení masivního špehovaní elektronické komunikace, především americkou vládní agenturou NSA. Na tyto nekalé praktiky aktivně upozornil whistleblowerem Edwardem Snowdenem. A název dokumentu je odvozený od pseudonymu, který někdejší IT pracovník CIA použil při svém prvotním kontaktovaní režisérky… Dnes je to skoro přesně pět let, co měl film premiéru na HBO (23. února 2015, den po udělovaní Oscarů) a následně byl zveřejněn na HBO Go. Přesto, že se jeho celosvětové distribuce ujal hollywoodský mogul Harvey Weinstien, utržil jen něco málo přes 3 miliony dolarů. Zažil pouhý „rok slávy“ a téměř doslova skončil v trezoru.

Expozice

V lednu 2013 dostala režisérka Laura Poitras zašifrovaný e-mail od neznámého odesílatele, který sám sebe označoval jako „Citizen Four“ (Občan Čtyři). V tomto emailu jí nabídl utajované informace o nezákonných špehovacích praktikách americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) a dalších agentur, např. britské GCHQ. Laura v té době už několik roků pracovala na filmu o sledovacích programech, které vznikly jako reakce na teroristické útoky 11. září 2001. V červnu 2013 se spolu s investigativními novináři Glennem Greenwaldem a Ewenem MacAskillem, reportérem z The Guardian, vydala do Hongkongu na první setkání s neznámým informátorem, který se představil jako Edward Snowden. Nahrávky z hotelového pokoje, kde se setkání odehrálo, následně utvořily základ filmu.

Kolize

Laury Poitras podnikla kvůli natáčení filmu celou řadu preventivních bezpečnostních opatření. Potom co byla vícekrát zadržená během kontrol při vstupu do USA se rozhodla přestěhovat do Berlína.Film „stříhala“v Německu, kam přiletěla přímo z Hongkongu, aby zamezila možnému prohledání jejího hard disku FBI na základě soudního příkazu. Všechny nahrávky jsou uschované na šifrovaných discích s víceúrovňovou vnořenou ochranou.Počítač, na kterém četla citlivé dokumenty byl od internetové sítě oddělený tzv. vzdušnou stěnou (air gap). Protože jak poznamenal Edward Snowden: "po letošním odhalení by mělo být jasné, že nezašifrovaná komunikace novináře se zdrojem je neodpustitelně lehkomyslná".

Krize

Edward Snowden se v červnu 2013 v Hongkongu sešel s novinářem Glennem Greenwaldem píšícím pro americké vydání The Guardian a předal mu informace o různých tajných programech včetně programů PRISM, Tempora a XKeyScore. Následně byl Snowden obviněn americkými úřady z krádeže vládního majetku, neoprávněného předávání informací o národní bezpečnosti a vědomého vyzrazení tajných informací neoprávněné osobě.Při cestě z Hongkongu do Ekvádoru Snowden v závěru června uvázl v tranzitu moskevského mezinárodního letiště poté, co mu USA zrušily platnost jeho pasu. Počátkem července 2013 mu nabídly azyl Venezuela, Nikaragua a Bolívie. Kvůli podezření z toho, že přepravuje Snowdena, byl 2. července 2013 letoun bolivijského prezidenta Eva Moralese donucen neplánovaně přistát ve Vídni, neboť mu Francie, Španělsko, Portugalsko a Itálie zrušily povolení k přeletu svého území. Událost vyvolala pobouření v řadě jihoamerických států, v reakci na ni se sešla i Unie jihoamerických národů.

Peripetie

The National Security Agency/Central Security Service (Národní bezpečnostní agentura/Centrální bezpečnostní služba, NSA/CSS) je vládní kryptologická organizace Spojených států amerických, spadající pod ministerstvo obrany, která oficiálně vznikla 4. listopadu 1952. Je odpovědná za sběr a analýzu zahraniční komunikace, koordinuje, řídí a provádí vysoce specializované činnosti, jejichž účelem je získávání zpráv zahraničních rozvědek. Je taktéž odpovědná za ochranu informačních systémů uvnitř vlády Spojených států a její komunikace s jinými agenturami. NSA má některé speciální pravomoci, které nemá žádná jiná z bezpečnostních složek USA. Zejména pak odposlouchávat telefonní hovory, číst e-maily a další bez povolení soudu.

Katastrofa

Britský deník Guardian už v roce 2013 zveřejnil tajný soudní příkaz, kterým Národní bezpečnostní agentura (NSA) získala povolení k přístupu k datům telekomunikační společnosti Verizon, jejíž služby využívá kolem 100 milionů klientů. Databáze zahrnovala vnitrostátní i zahraniční hovory. Od Verizonu sice nezískala ani obsah hovorů, ani jména volajících. Denně však shromažďovala informace o kontaktech, místech, odkud oba účastníci hovoru telefonovali, délce jejich konverzace a celkovém času hovorů za poslední tři měsíce.NSA získala klíče největšího výrobce SIM karet a mohla tak nezávisle odposlouchávat hovory. Stejně tak „dobrovolně spolupracují“ američtí vydavatelé platebních karet, kteří předávají informace o provedených platbách přímo NSA.Přičemž dominantními vydavateli platebních karet jsou právě Spojené státy americké.

NSA denně sbírá po celém světě a uchovává okolo 200 milionů SMS zpráv

Sleduje více než 100.000 počítačů v cizích zemích

Každý den zachytí a uloží 1,7 miliardy emailů

Za jeden měsíc zpracuje asi 181 milionů nových záznamů (např. emaily, audio, foto a video)

Na tajném programu NSA se podílely společnosti jako Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube a Apple

NSA disponuje divizí Tailored Access Operations (TAO), která provádí hackerské útoky. Hackeři pod názvem Equation Group pravděpodobně pracují pro NSA a podle společnosti Kaspersky stojí Equation Group za nejméně 500 infekcemi počítačů ve finančním, energetickém, vládním i vojenském sektoru ve 42 zemích

Edward Joseph Snowden (* 21. června 1983) je bývalý zaměstnanec CIA a sub-kontraktor pracující pro Dell na zakázce pro americkou Národní bezpečnostní agenturu (NSA), který do tisku vynesl informace o masivním a do té chvíle před veřejností utajovaném celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA.Za tento čin mu v USA hrozí pronásledování a exemplární tresty; v srpnu 2013 obdržel v Rusku status uprchlíka a čerpá dočasný roční azyl, následně prodloužený na tříletý. Snowden nyní hledá trvalý azyl v 21 zemích.

(Materiál vznikl s využitím zdrojů wikipedie.cz)

Petr Brandtner

