Petr Dobrý: Na bílých životech tedy nezáleží?

Rozhodnutí tohoto orgánu je typickým příkladem dvojího metru a je jasným důkazem přezíravého postoje "Západních zemí" k zemím tzv. "Východu".

Toto se neděje jen ve sportu, ale obecně ve všech oblastech včetně ekonomických, společenských apod. Zářným příkladem je např. dvojí kvalita potravin a jejich cen, přidělování dotací, nesmyslná nařízení Bruselu právě těmto zemím.

Ale zpět k fotbalu. Ve Skotsku a Anglii si mnou ruce a vykřikují do světa: "To jsme s nimi zatočili, jak jsme za ta příkoří a urážky zametli s tou lůzou z Východu". OMYL! Na sportovním poli jste prohráli jednoznačně a po stránce objektivnosti, soudnosti a v neposlední řadě intelektu, jste zůstali na úrovni britských předků, kteří zotročovali černochy v západní Africe, vraždili ve svých koloniích po celé zeměkouli původní obyvatele (Austrálie, Nový Zélamnd) atd. atd. Ani Portugalci nezůstávali stranou, vozili černé otroky z jihozápadní Afriky na plantáže do Brazílie.

Ale buďme i "objektivní". To jak byl vedením, hráči a trenérem Rangers propracován scénář a poté zrežírován a sehrán, budiž připočteno jako plus. Vše vyšlo: prakticky ukončení mezinárodní kariéry výborného hráče, zmrzačení a těžké ublížení na zdraví s následky do konce života (jizvy v obličeji) jiného hráče, fyzický útok v prostorách stadionu, vypnuté kamery, zákeřné fauly během utkání, nadávky hráči Stanciovi do cikánů (to nebyl rasimus?), to vše musel vymyslet génius, ovšem záporný! Nicméně účel světí prostředky. V očích soudných občanů prokázali tito také "profesionální sportovci" svoji zbabělost a tím morální prohru.

Toto se ovšem také týká i loutek v orgánu UEFA. Neděláme si iluze o profesionalitě a odbornosti zmíněných panáků, jelikož za ně mluví rozhodnutí a výše trestů. Zvláště pro hráče Kúdelu, který byl udělen zcela v rozporu s procesními pravidly. Chyběly důkazy, případně byly zcela falešné. Takže o spravedlnosti nemůže být ani řeči. Navíc rozhodnutí bylo dodáno bez odůvodnění, což je naprostý juristický nonsens.

O to víc nás udivila servilní omluva J. Tvrdíka, ať byla motivována jakkoliv.

Zanedlouho se na ME ve fotbale střetnou národní celky Skotska a ČR. Dojde opět ke konfrontaci několika hráčů Rangers a Slavie. Jsme přesvědčeni, že ze strany národního týmu ČR utkání proběhne v rámci fair play a z české strany k žádným odvetným útokům nedojde.

Na závěr poznámka o poklekávajících fotbalistech. Měli by nám vysvětlit obsah pojmu " Na černých životech záleží", protože pokud to domyslíme, tak nám dojde, že na bílých životech tedy nezáleží. A máme tady učebnicový příklad rasismu naruby. Snad by mělo vždy a všude znít " NA VŠECH ŽIVOTECH ZÁLEŽÍ!".

Sportovci, spoluobčané, nehrbme záda před nikým!

Petr Bučil, Bratronice

Mgr. Petr Dobrý, Velké Hamry

Ján Kasič, Pardubice

Jaromír Lohniský, Holice v Č.

Ing. Jan Mlčoch, Čáslav

Karel Přenosil, Holice v Č.

JUDr. Petr Šáda, Bořice

Miroslav Verner, Dašice

