Petr Dufek: Průměrná reálná mzda se přiblížila úrovni roku 2019

08.03.2026 12:17 | Glosa
autor: PV

Svižný růst mezd pokračoval i v závěru loňského roku, kdy jejich tempo dosáhlo 7,4 %.

Petr Dufek: Průměrná reálná mzda se přiblížila úrovni roku 2019
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Přidávalo se především v energetice (skoro o 16 %), kde se průměrný výdělek díky bonusům vyšplhal na více než 82 tisíc korun. Lépe se platilo už jen v IT, ve kterém na jednoho full-time pracovníka připadlo přes devadesát tisíc.

Za celý rok 2025 se průměrná mzda zvýšila o 7,2 %, což díky nízké inflaci znamenalo reálné navýšení o 4,6 %. Průměrná hrubá mzda očištěná o inflaci se tak dostala téměř na úroveň roku 2019 a k jejímu dosažení chybí už jen necelé procento.

Zároveň je stále nutné připomínat, že jde o průměrnou mzdu vypočítanou jako podíl mzdových nákladů na pracovníka. Je to virtuální mzda, na kterou nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců.

Reprezentativnějším ukazatelem je spíše medián, který rozděluje zaměstnance na dva stejné poloviny. Tato „mezní“ mzda loni dosáhla necelých 42 tisíc a za průměrem zaostala o 7.250 korun, respektive o 15 %.

Dva roky po sobě rostla pomaleji než průměr, což znamená, že zaměstnancům s vyššími příjmy se mzdy zvyšovaly rychleji než těm na opačné straně mzdového spektra.

Pokud proti sobě experimentálně postavíme odvětví tržní ekonomiky proti těm, které většinově ovládá veřejný sektor, tak je vidět, že se mzdy a platy v těchto částech ekonomiky loni přiblížily díky pomalejšímu zvyšování platů ve zdravotnictví.

I přes poměrně rychlé tempo mzdového vývoje se průměrná mzda v ČR dostala teprve na zhruba 42 % německé úrovně. To znamená, že konvergence stále probíhá pomalým tempem, a ČR si tak stále udržuje svoji konkurenční výhodu.

Co čekat dál?

Vzhledem k pozvolna polevujícímu napětí na českém trhu práce by letos mohlo dojít ke zpomalení růstu mezd v celé ekonomice.

Přispět by k tomu měla i nízká inflace, která nejspíš nedosáhne ani dvou procent. Mzdy se tak konečně dostanou, alespoň v průměru, na předcovidovou reálnou úroveň.

Psali jsme:

Vystrčil má průšvih. Jeho výlet vyjde draho
Jiří Halík: Zveřejněné státní tajemství, aneb král je nahý
Šebelová (STAN): Přece Ukrajincům nebudeme dávat náramky jako na domácím vězení
Válek (TOP 09): Ukrajinci nejsou zvyklí čerpat zdravotní péči

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dufek

Radek Koten byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte? Jaké změny plánujete?

SPD: Budeme proto prosazovat jasnější zákonné vymezení hranice mezi trestným činem a politickým projevem, zejména v době volebních kampaní, a posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže. A naopak nemyslíte, že by se imunita, kterou máte měla redukovat maximálně právě na to, co říkáte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Dufek: Průměrná reálná mzda se přiblížila úrovni roku 2019

12:17 Petr Dufek: Průměrná reálná mzda se přiblížila úrovni roku 2019

Svižný růst mezd pokračoval i v závěru loňského roku, kdy jejich tempo dosáhlo 7,4 %.