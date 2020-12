Petr Hampl: Daň z levného a kvalitního jídla

reklama

Jezdíte si občas na farmu pro kuře nebo králíka? Od ledna už to bude ilegální. Nově to mocipáni v Bruselu vymysleli tak, že farmář králíka prodá do supermarketu a tam si pro něj dojdete vy. A supermarket vám samozřejmě naúčtuje dvojnásobek. Přímý prodej bude zakázán.

Faktický dopad na farmáře i zákazníky stejný jako by byla vyhlášena nová daň. Daň z levného a kvalitního jídla.

Celé by se to dalo poměrně snadno zastavit. I když nařízení pochází přímo z Bruselu, pracovníci České obchodní inspekce (nebo kdo to kontroluje) by mohli dostat neformální pokyn, aby nepostupovali horlivě a "přestupky" přehlíželi. Nebo by v každém odvolacím řízení mohla být udělena nulová pokuta. Jenže to by česká byrokracie musela stát na straně českých lidí. A česká vláda by musela mít na chod státní správy aspoň malý vliv.

(článek Ivana Davida: Brusel zakázal prodej králičího a drůbežího masa přímo z farem ZDE)

(zdroj: petrhampl.com)

