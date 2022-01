Petr Hampl: Hra na parlamentní debatu

reklama

Skutečná parlamentní diskuze by spočívala v tom, že jeden poslanec mluví k plénu poslanců a ti mu naslouchají. On se je snaží o něčem přesvědčit. Když řekne něco opravdu chytrého nebo mu vyjde emotivní projev, může změnit výsledek hlasování. Tak tomu bylo v parlamentech starých dob.

Nic takového ale neprobíhalo. Předem se ví, že poslanci budou hlasovat podle stranických linií. Žádný projev nemá šanci to ovlivnit a ani se o to nepokouší. Je to jen rituál podobný náboženskému rituálu. Kdyby byly v jednacím řádu doslova předepsány texty projevů a poslanci je museli číst, nic by to nezměnilo. Možná i na to jednou dojde.

Byli lepší vládní poslanci nebo opoziční? To se obtížně měří. Je to hlavně otázka dojmu. A u dojmů tomu bývá tak, že ten, s kým souhlasíme, nám připadá lepší. Já nejsem volič pětikoalice, mám k ní vážné výhrady, a tudíž mi pan Fiala připadal slabý a nevýrazný, a oba opoziční vůdcové velmi zajímaví. Nicméně lidé, co pětikoalici podporují, to vnímali obráceně. Jim přišel Fiala skvělý a státnický a jen je jim líto, že mu to kazí estébáci a proruští populisté. I já ale musím uznat, že se pan Fiala nedopustil žádného vyloženého průšvihu srovnatelného třeba s předvolebními vystoupeními Jiřího Drahoše.

Opozičním vůdcům se dařilo jasně se proti vládě vymezit, útočit na konkrétní slabé body a dle mého soudu i dobře vyjádřit pocity té většiny společnosti, která pětikoalici nevolila. Babiš byl víc vtipný, Okamura víc emotivní, ale jejich projevy byly v zásadě rovnocenné. Pokud si Okamura dokáže uhlídat řádění svých poslanců na facebooku, bude stále obtížnější udržovat dojem, že se jedná o extrémistickou stranu. Osobně odhaduji, že se oficiální rétorika posune tak, že začne za extrémismus označovat všechno, co není přímo vládní.

Vlastně ještě kritická poznámka k opozici. Vládu rozcupali brilantně, elegantně a odůvodněně. Ale pořád mi chybí pozitivní vize. Co nechceme, to víme docela dobře. Ale co chceme?

Další vládní kroky nebudou páteční debatou nijak ovlivněny. Ve volbách zvítězil názor, že je pro nás lepší, aby naše země byla řízena z ciziny, a to se také stane. Někteří budou zuřit, ale to je tak všechno, co s tím mohou dělat.

