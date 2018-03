Petr Hampl: Raději nekorektní než mrtvá

Varování: Následující text obsahuje narativy, které jsou už zase neslučitelné s bezpečnostní politikou Evropské unie

“Máme už po krk toho nechat se kádrovat od puberťáků z levicových fakult. Klidně si na nás pokřikujte, že jsme extrémisté. Nám je to jedno,” popsal jsem životní postoj alt-right v knize Prolomení hradeb. A vskutku. Hned druhý den po oficiálním uvedení knihy se vyrojily desítky aktivistů s vlastním názorem. Všichni se stejným vlastním názorem, tím, který je momentálně předepsaný. Tentokrát ten názor říká, že prý jsem extrémista, kvůli facebookové poznámce z loňského listopadu.

Omlouvat se nebudu. Je to věc moje a mých čtenářů. Komu se to nelíbí, ať mě nečte.

Nicméně kvůli svým čtenářům se vrátím k jádru tématu. A sice k tomu, jaké povahové rysy mají lidé vštěpovat svým dcerám.

Nejprve základní fakta

Dnes vyrůstající děti budou žít v Evropě, kde přinejmenším v její podstatné části budou bílé ženy lovnou zvěří. Budou unášeny, znásilňovány, zabíjeny, občas možná mučeny. Bude to pokládáno za normální. Policie bude dělat, že nic nevidí. Pokud si bude oběť stěžovat, bude potrestána za rasismus. Šaría hlídky budou vycházet z toho, že nevěřící děvka si takové chování zaslouží.

Pokud žena konvertuje k islámu, moc jí to nepomůže. Sice nebude lovnou zvěří, ale čeká ji povinné zahalováním, zmrzačení geniálií, možná bití od manžela, konflikty s dalšími manželkami, věznění doma atd.

Teď nám někteří lidé s vymytými mozky říkají, že to nehrozí. Ale jsou ti stejní, kteří neustále opakují následující cyklus. Krok jedna. Vůbec to nehrozí, neexistuje, vymýšlíte si. Krok dva. BBC, francouzská vláda, švédská policie přizná, že je to přesně tak, jak říkali xenofobové. Krok tři. Musíme se s tím smířit, bylo to tak odjakživa. Všechny tyto postoje zpravidla zastává stejná osoba. Vymytý mozek přepíná podle pokynů, co si má myslet.

Když dívka dospívá do takového světa, je jasné, že je lepší podstoupit riziko, že bude reagovat přehnaně agresivně a že nějaký otrapa schytá zbytečnou ránu, než riziko, že mladá žena bude znásilněna a mučena.

Je v pořádku, že se učí reagovat především na příslušníky těch menšin, od kterých lze útoky čekat? Ano, je to v naprostém pořádku. Říká se tomu „rasové profilování.“ Člověk se podívá, od koho hrozí největší riziko, a na ty si dává pozor. Je to základ jakéhokoliv rozumného přístupu k bezpečnosti.

Pokud je pro někoho nepřijatelné riziko, že ta dívka jednou natluče snědému dotěrovi, nechť učí snědé muže chovat se tak, aby k tomu dívka neměla důvod. Ostatně, nepochybuji, že bílému dotěrovi by se vedlo stejně.

Otec, který na internetu hrdě vystavil video, jak jeho dcera buší do polštáře představujícího násilníka, má nejspíš mizerné vzdělání a rozumu dvakrát nepobral. Nebo se nezajímá o politiku a neví, že totalita se vrátila. Což ovšem nic nemění na tom, že soudce, který je schopen něco takového posoudit jako trestní čin, je grázl. Jestli se ta holčička stane někdy v budoucnu obětí násilí, měl by být ten soudce potrestán, jako by se činu dopustil on sám. Totéž platí o prokurátorovi.

Politicky korektní slepičí mozečky aktivistek a aktivistů tohle ovšem pochytit nedokážou. Jim stačí pokyn, že mají pokřikovat, že kdosi je extrémista a že se mají spokojit s tím, že zmíněný hrdý otec „byl pravomocně odsouzen.“ No, Milada Horáková byla taky pravomocně odsouzena.

Načasování celé akce je nezamýšleně symbolické. Soudružky aktivistky dávají budoucím soudružkám pěkný dárek k MDŽ. Bezbrannost, život ve strachu, zmlácení a znásilnění. Jo, a ten status je tady:

O otcích a dcerách

Tatínek, který povzbuzoval svou malou holčičku k tomu, aby mlátila baselovou pálkou do polštáře představujícího snědého násilníka, dostal podmínku. Bylo hloupé, že dal průchod své otcovské hrdosti a sdílel to na sociálních sítích. Ale jinak je to skvělý táta.

Za pár let bude jeho dceři 14, pak 16, 17... Bude žít v Evropě s masivními islámskými komunitami, ve kterých bude převažovat přesvědčení, že znásilnit bílou děvku je perfektní služba aláhovi. Ale tuším, že jestli to někdo zkusí na tuhle holčičku (vlastně už slečnu), bude mluvit o štěstí, když skončí jenom s rozkopanými koulemi.

Schválně to srovnejte s vysokým evropským úředníkem panem Landenburgem, který svou dceru vedl k tomu, že migranti jsou něžní citliví hoši a potřebují hlavně pochopení. Takže ji jeden z těch traumatizovaných chudáků surově zmlátil, znásilnil a nakonec utopil. Otec měl starost hlavně o to, aby se to neobrátilo proti migrantům.

Kterému z těch otců záleží na jeho dítěti? Který z nich si zaslouží víc úcty?

Petr Hampl

zdroj: petrhampl.com

