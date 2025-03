Petr Hampl: Zvykli si

Zajímavá perlička z nedávného výzkumu veřejného mínění. Nadpoloviční většina Američanů si myslí, že je pro podnik dobré, když má oddělení DEI. Ta zkratka znamená Diversity, Equity and Inclusion a jedná se o takovou malou interní inkvizici, která šikanuje kolegy, jestli jsou dost politicky korektní.

Jak je možné, že to někomu může připadat pozitivní? Samozřejmě, zaměstnanci těch útvarů a jejich životní partneři, tam by se to dalo chápat. Ale nadpoloviční většina Američanů? Dokonce i třetina Trumpových voličů to pokládá za prospěšné.

Logické vysvětlení je jednoduché. Lidé si na to prostě zvykli, nepřemýšlí o tom a pokládají to za samozřejmé. Firma i s tím oddělením slušně funguje, tak proč do toho šťourat. Čímž se dostáváme k obecnějšímu problému – jak ve výzkumech odlišit názory lidí na určitý problém od přirozené (a řekl bych zdravé) skepse ke změnám.

V případě České republiky takhle funguje třeba členství v NATO. Většině lidí do NATO nechtěla, ale zvykli si. Dnes jsou proti vystupování.

(zdroj: petrhampl.com)

