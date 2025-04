Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Důchodový systém opět ve schodku

A při dobrém a profesionálním hospodaření s důchodovým účtem, by důchody měly být zcela dostačující k důstojnému životu. Znovu musíme zdůraznit, že podobné titulky a komentáře jsou pouze a jenom umělé rozdmychávání generačního problému. A také zřejmě snaha zakrýt, které vlády, v minulosti, důchodový účet rozkradly. Přitom recept na snížení státního dluhu a na zvýšení částky na důchody je celkem jednoduchý. Neustále naši náhodně nejslavnější, ale jen když se jim to "hodí do krámu" zdůrazňují, jak je to zařízené v okolních zemích, především v Německu, Rakousku, a ve Francii. Ale jen v některých záležitostech. Proč ale také nehovoří o tom, že čeští pracovníci, především dělníci, mají takřka třetinové mzdy, než za stejnou práci, a ve stejné firmě, dostávají pracovníci v zahraničí. Jsme tedy, skutečně, jedna z nejlevnějších pracovních sil v Evropě? Je to, zcela jednoduchá, přímá úměrnost. Zvýšené mzdy s sebou nesou také vyšší daň ze mzdy, a vyšší odvody do zdravotního a sociálního fondu. Není povinností vlády, zajistit v České republice, důstojné důchody za celoživotní poctivou práci? Nebo jsou jen líní logicky přemýšlet? V manufakturách dělníci rozbíjeli stroje, protože prohlašovali, že jim stroje kradou práci. Jak je to dnes? Robotizace, automatizace a umělá inteligence nahradí práci. Není na místě, aby si úředníci sedli a vypočítali, kolik dělníků stroj nahradí? Kdo potom bude dostávat důchod z práce? Jen majitel továrny. Je tedy na místě, aby majitel odváděl za každý stroj "sociální a zdravotní pojištění"? Zavedením tohoto systému by žádný deficit v důchodovém systému nevznikl. Nastrašte národ, že nejsou peníze na důchod. Všechno jde, když se chce.

