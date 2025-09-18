Petr Jahn: Chudárek, veřejnoprávní sport a memorandum schválené do voleb

Oxymóron veřejnoprávní sport
V projektu vítězného kandidáta Hynka Chudárka je sportu věnováno „celých“ 154 slov z celkových 2 563 slov (včetně nadpisů a názvů kapitol). Trochu málo, ne? Vysvětlením může být i to, že autory projektu byli lidé s naprosto odlišným profesním zaměřením, „než je nějaký sport“. Obě autorky osobně roky znám a je to přesně tak. Divné ale je, že jim a vlastně všem ostatním útvarům vyrábějícím pořady v ČT nevadí, že sport ukousne z pomyslného koláče peněz na výrobu pořadů celé ČT přes půlku peněz (včetně nákupu práv) a další půlka ze zbylé půlky padne na veřejnoprávní zpravodajství a aktuální publicistiku (včetně agenturních práv). Na ostatní pořady veřejnoprávní televize zůstane tedy jen něco přes čtvrtinu celého výrobního úkolu! Z toho se dá lehce vyvodit, že hlavní veřejnoprávní služba České televize je v podstatě vysílání veskrze komerčního sportu. Sportu, který je zatížen stigmatem klientelismu a korupce obecně, světem napříč. A netřeba si nalhávat, že proti tomu bude zrovna „veřejnoprávní“ sport imunní. Sportu, který v exponovaných prodloužených víkendech vysílá podle zákona lineárně na ČT Sport, bez opory v zákoně na streamu ČT Sport Plus, a navíc ještě „maže“ část veřejnoprávního programu na kanále ČT2! A nikomu z odpovědných, nejen v České televizi, tahle absurdita nevadí? A já jen dodám svou oblíbenou tezi, že na vysílání sportu v České televizi nikdy nebylo, není, a pokud se nepodrobí řádnému dohledu a auditu, také nikdy nebude nic veřejnoprávního. Ostatně tady může nový generální ředitel ČT Chudárek naplno ukázat své schopnosti, protože má nově ředitele Divize sport Ponikelského přímo ve své podřízenosti. A jistě nebude chtít být se zkazkami o zkorumpovaném „veřejnoprávním“ sportu spojován, že?
Nový generální ředitel – staré chyby?
Je vidět, že oddělení PR v České televizi stále nemá zcela pod kontrolou všechny výstupy svého generálního ředitele. To, že byl předchozí ředitel Souček trochu svéráz a svými výstupy v médiích často veřejnoprávní televizi víc škodil, než pomáhal, ocenila Rada ČT řadou výtek vedoucích až k jeho odvolání. Na jeho slovní excesy ve vypjaté době kolem schvalování velké mediální novely jsem pravidelně upozorňoval i já a výtky Rady ČT mi daly nakonec zcela za pravdu. Koncem srpna se Chudárek nechal podle serveru Lupa.cz slyšet, že: za předchozího vedení byla Česká televize v přímém kontaktu s Asociací komerčních televizí. Teď komunikuje hlavně s ministerstvem. „Návrh jsem již neposílal Asociaci komerčních televizí, protože ona není přímým partnerem k podpisu,“ uvedl Chudárek. Takže na vysvětlenou: memorandum se vytváří na popud komerčních vysílatelů, aby je trochu „uklidnilo“ po hrubém a nedemokratickém postupu vládní koalice při schvalování velké mediální novely. A najednou nejsou komerční televize „partnerem k podpisu“? Na odpovídající reakci nemusela ČT dlouho čekat. Komerční subjekty, sdružené v AKTV, se rozhodně nechtěly nechat odstrčit a vyvolaly jednání s relevantní částí politické reprezentace. Následovalo tedy rychle další neplánované jednání s Českou televizí. Protože Chudárek má naštěstí po ruce ředitele Milana Fridricha, který neblouzní a v realitě se dobře orientuje! Prostě ví, kudy běží zajíc…
A co tedy kromě jiného z nového jednání AKTV s ČT vzešlo? V původním znění memoranda je v článku 6.2 napsáno, že „s výjimkou let konání olympijských her nakoupí Česká televize práva ke sportovním pořadům do výše 17 % financí na výrobu programu ČT (maximálně pak 27 % v roce konání olympijských her), nepřekročí však absolutní míru investic do vysílání sportovních událostí, jakou realizovala v roce 2024“. No jistě, přes 800 milionů jen za vysílací práva celkově se bude jen těžko překračovat. Tedy doufejme… Nakonec prý vypadl text v závorce a bylo dohodnuto, že v roce konání olympiád, kdy se investované prostředky do vysílacích práv objeví v účetnictví, bude na to brán zřetel a nebude se to považovat za porušení memoranda. Pokud se problematikou veřejnoprávní televize a dokumentů s nimi spojených nezabýváte, nejspíše vám na návrhu textu výše nepřijde nic divného. No, tak se ČT zavázala neinvestovat do vysílacích práv v běžném roce více než 17 %. Jenže! Jak plyne z posledních dvou výročních zpráv o hospodaření České televize předložených Parlamentu ke chválení, Česká televize dává na nákup sportovních práv pravidelně přes 25 % z „financí na výrobu programu“ (přesně se to odborně jmenuje výrobní úkol, pane generální). Znamená to tedy, že ČT bude postupně rušit nebo přeprodávat některé sportovní pořady? A které to budou? Měli by se ptát nejen plátci televizního poplatku, nepřesně též koncesionáři. Mají tedy koncesionáři brát formulaci z projektu pana ředitele Chudárka, že „… do budoucna plánuje vytvořit samostatný program s přesným vysílacím schématem ČT sport 2 na digitální platformě“, jako nonsenc? Nebo, a to v lepším případě, že konečně budou všechny sportovní pořady nakoupené za peníze plátců poplatků, řádně podle zákona odvysílány na dvou lineárních sportovních kanálech? Nyní se to rozhodně neděje a některé pořady se odbaví jen na streamu a řádný koncesionář, který rozhodně nemusí vlastnit HW a SW potřebný ke sledování sportovních akcí, se k jejich sledování v televizi vůbec nedostane. A opět, nikomu to nevadí? Nezbývá než doufat, že jasně formulované sliby předsedy mediálního výboru Patrika Nachera (ANO), které zveřejnil v rozhovoru pro server Borovan.cz, nebudou jen planými řečmi a že se konečně dočkáme reformované veřejnoprávní služby, kterou si všichni zasloužíme. Sport nevyjímaje! A já jen ze zkušenosti se sliby politiků ohledně reformy veřejnoprávní ČT v minulosti doufám, že zase nebude „něco důležitějšího“ a že opět nezvítězí nikam nevedoucí salámová metoda a bezbřehý klientelismus vůkol.
Memorandum – dokonáno jest
Na středečním mediálním výboru, posledním ve „starém“ složení, Chudárek oznámil, že hodlá, ve shodě s Ministerstvem kultury podepsat memorandum ještě před volbami. Znamená to tedy, že koalice, která na sílu a bez speciálního externího auditu či hloubkové forenzní kontroly v ČT protlačila velkou mediální novelu včetně kontroverzního navýšení poplatků, tomu všemu dá ještě hořkou tečku na závěr. Je to další facka vládních stran do tváří plátcům poplatků a bylo by dobré, aby na to voliči v těchto sněmovních volbách nezapomněli!
Autorem textu je Petr Jahn (bývalý šéfproducent ředitelství zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu ČT)
