Radim Valenčík: Hloupé a nebezpečné výroky v kauze Skripal

Před tím, než se pustím do podrobnějšího rozboru pořadu OVM na ČT, co bylo řečeno, zformuluji dvě tvrzení, za kterými si stojím a která spolu navzájem úzce souvisejí:

1. Ten, kdo řekne, že Rusové jsou jediní, kteří měli motiv otrávit Skripala, je hlupák, a to nebezpečný hlupák z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality.

2. Ten, kdo řekne, že kauza je složitá, nevíme, jak to bylo a asi se to patrně nikdy ani nezjistí, ale musíme jednotně podpořit Velkou Británii proti Rusku, je hlupák, a to nebezpečný hlupák z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality.

Považuji obě tato tvrzení za tak evidentní, že v tomto článku, který píši v určité časové tísni, necítím potřebu zdůvodňovat. A myslím, že jejich evidentnost dojde každému, kdo přemýšlí. Pochopitelně věcné výhrady či argumenty vůči těmto tvrzením uvítám a vyjádřím se k nim.

Jak si vysvětluji, že dříve poměrně inteligentní lidé (aktéři diskuse v pořadu OVM), konkrétně Kmoníček, Šedivý, Telička, se s většími či menšími obezličkami se těchto výroků dopustili? Podle mě je to tím, že se poprvé v takové míře s etkali s tak zřetelným projevem zla, které je obsaženo v samotných základech současné moci a které jsem popsal již dříve. Připomenu:

To už není jen překrývání lumpáren ještě většími lumpárnami, tj. vyvoláváním stále větších a nebezpečnějších konfliktů bez ohledu na oběti. Obávám se, že to je poslední tažení těch, co se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi . Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která se nachází své slouhy a poskoky, kteří kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany .

Pozorně jsem se na pořad dvakrát podíval a podle mého názoru se chovali konformně vůči této moci nikoli jen ze strachu či kariéry (i když tam byly i tyto motivy), ale proto, že si prostě nedovedou představit, že by to mohlo zajít tak daleko, jako je uvedeno v rámečku . Normálním lidem, kteří nemají kariérní očekávání, celá ta hrůza dochází snadněji. A dnes bude záležet právě na těch obyčejných čapkovských lidech, zda zlo odvrátíme. Jedním z důvodů, prč považuji za pravděpodobné, že se to podaří, je to, že k tomu, aby se toto zlo drželo, chtě nechtě se musí stále více zviditelňovat .

A ještě připomenu následující:

To hlavní, čeho je potřeba si všimnout v pořadu OMV, bylo následující: BĚHEM HODINOVÉHO POŘADU NEBYLA DODÁNA ŽÁDNÁ NOVÁ INFORMACE, KTERÁ BY NASVĚDČOVALA TOMU, ŽE ZA OTRÁVENĺM SKRIPALA STOJĺ RUSKO. Spíš naopak!A přesto se volá po jednotné akci! – Dává to logiku? Co by taková jednotná akce měla podpořit?

Teď už přepis toho nejdůležitějšího:

Kmoníček: Je důležité, na co je to reakce. Kauza Skripal je dostatečně záhadná a patrně nikdy nebude vyšetřena tak, aby lidé, kteří mají rozum a kteří tomu mají rozumět, rozuměli. Nevíme ještě, jaká látka to byla, jak lidé, kteří byli zasaženi, mohli přežít, zda měli antidotum. Toto vše není podstatné pro společnou reakci zemí EU. Podstatné je, že ruští přeběhlíci končí ve třech zemích USA, Velká Británie, Izrael. A pouze v jednom z těchto tří míst záhadně umírají. V tuto chvíli je vyšetřováno asi 14 podobných případů. Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jak tomu bylo v 50. létech. EU se tomu musí bránit, protože jednou jedinou evropskou zemí, která je smrtelné místo, tak ho ruská strana vyhodnotila jako slabé místo obrany. Neděje se to ani v Německu. Velká Británie nás požádala o pomoc a jsme povinni jí pomoci. Komické je, že Velká Británie odchází z EU a žádá o pomoc EU.

Šedivý: Pokud by se prokázalo, že za otrávením Skripala je Rusko, byla by to krize.

Kmoníček: Vyhoštění je jen symbolické a chce dosáhnout jedno jediné. To, že Rusko řekne, že žádný podobný program likvidace přeběhlíků není. Rusko takové prohlášení patrně dá a my mu musíme věřit. Jde o to, že pokud někde takový program byl, aby ho zarazili. Pokud o něm neví, aby ho našli a zastavili.

Kmoníček: EU se konečně na něčem domluvila a ČR by měla být součástí.

Šedivý: K vyjádření ministra zahraničí Borise Johnsona. Tak silná slova nejsou na místě. Dokonce ani nevěřím tomu, že prezident Putin řekl, "zlikvidujte tohoto člověka". To se nedělá a ani to není myslitelné.

Moravec: Ale Kmoníček řekl, že takový program existoval.

Kmoníček: Existoval v 50. létech, neříkám, že existuje dnes. Neříkám, že je státní. Říkám, že je zvláštní, když v jedné lokalitě ze tří se musí vyšetřovat 14 záhadných úmrtí. Chci slyšet ujištění z ruské strany, že je obava lichá, a měl bych uspokojení, když vysoký představitel řekne, že je to liché, protože si musí zajistit, aby se neblamoval.

Šedivý: Řada věci z britské strany jsou rozporné a je potřeba, aby se k nám dostávaly informace důvěryhodné.

Telička: Pokud možno ne, aby se dostávaly informace z úst ministra zahraničí Borise Johnsona, protože nemá dobrou pověst. Borise Johnson prokázal EU medvědí službu.

Kmoníček: Proto bych nestavěl na případu Skripal, protože každá informace, kterou dostáváme, nastoluje dalších třicet otazníků. Než se dozvíme více, měli bychom být opatrní. Ale jednotnou akci potřebujeme.

Nyní k tomu pár poznámek:

1. Všimněme si zmatenosti Kmoníčka, které jsme u něj doposud nebyli zvyklí:

- V první polovině pořadu říká: "Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jak tomu bylo v 50. létech." Ve druhé polovině pořadu, když mu to Moravec připomněl, už se svou konstrukcí couvá: "Existoval v 50. létech, neříkám, že existuje dnes. Neříkám, že je státní. Říkám, že je zvláštní, když v jedné lokalitě ze tří se musí vyšetřovat 14 záhadných úmrtí. Chci slyšet ujištění z ruské strany, že je obava lichá, a měl bych uspokojení, když vysoký představitel řekne, že je to liché, protože si musí zajistit, aby se neblamoval."– Já vím, myslel to dobře, chtěl odvést pozornost od absurdity kauzy Skripal. Ale proč?

- Na jedné straně v první polovině pořadu říká: "Kauza Skripal je dostatečně záhadná a patrně nikdy nebude vyšetřena tak, aby lidé, kteří mají rozum a kteří tomu mají rozumět, rozuměli. Nevíme ještě, jaká látka to byla, jak lidé, kteří byli zasaženi, mohli přežít, zda měli antidotum." Ve druhé polovině pořadu dodává: "Proto bych nestavěl na případu Skripal, protože každá informace, kterou dostáváme, nastoluje dalších třicet otazníků. Než se dozvíme více, měli bychom být opatrní. Ale jednotnou akci potřebujeme." Proč potřebujeme "jednotnou akci". Nešlo o ni těm, kteří Skripala otrávili?! Takto argumentuje zkušený diplomat, resp. normální člověk, který je při smyslech?

2. V Kmoníčkově argumentaci, která zazněla, je ovšem obsažen jeden důležitý moment. Myšlenka, že některé akce spojené s úmrtím ruských přeběhlíků (patrně se nejedná o kauzu Skripal) mohou být organizovány i nevládními organizacemi v Rusku. K tomu bych dodal: Nebezpečí, že nynější akce jádra současné globální moci slouží k vyprovokování a podpoře tzv. jestřábů v Rusku, aby se podlomila zdánlivě neotřesitelná pozice Putina, je velké. A může to probíhat i na základě přímých kontaktů jádra současné globální moci a postjelcinovských skupin jestřábů.

3. Nutno ocenit zdrženlivost Šedivého, mj.: "K vyjádření ministra zahraničí Borise Johnsona. Tak silná slova nejsou na místě. Dokonce ani nevěřím tomu, že prezident Putin řekl, "zlikvidujte tohoto člověka". To se nedělá a ani to není myslitelné."

4. Dokonce i na Teličku toho bylo trochu moc, pokud jde o hysterii britské strany: "Pokud možno ne, aby se dostávaly informace z úst ministra zahraničí Borise Johnsona, protože nemá dobrou pověst. Borise Johnson prokázal EU medvědí službu." – Na tom, že Johnson je nebezpečný magor, se shodli všichni. Škoda že nepřipomněli ještě horší výroky britské premiérky Mayové, která se na současné hysterii podílí též velkou měrou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

