Radim Valenčík: Putinův triumf a co hrozí

Výsledek prezidentských voleb v Rusku lze beze sporu označit za Putinův volební triumf – více než tři čtvrtiny hlasů 76,6 % (to ani sám nečekal), rekordní účast (přes dvě třetiny). Více než 90 % hlasů na Krymu (takto nějak to vypadá v "násilně anektované zemi")... Ale to už všichni vědí. Aktualne Komentátoři si méně všímají toho, že na druhém místě skončil komunista Grudinin s 11,82 % a třetí nacionalista-populista Žirinovskij s 5,68 %. Tento výsledek nelze chápat jen jako debakl protiruské propagandy a sil, které se neštítí ani vražd. Je to především zcela zřetelný projev degenerace a selhávání současné globální moci.

Myslím, že jsem trefil hřebík na hlavičku, když jsem v souvislosti s hysteriíkolem zavraždění bývalého kádrováka KGB napsal:

To už není jen překrývání lumpáren ještě většími lumpárnami, tj. vyvoláváním stále větších a nebezpečnějších konfliktů bez ohledu na oběti. Obávám se, že to je poslední tažení těch, co se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi. Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která se nachází své slouhy a poskoky, kteří rovněž kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany. (ZDE)

Dokonce si troufnu předpovědět, jak na výsledek prezidentských voleb v Rusku zdegenerované jádro současné globální moci zareaguje. Pokusí se využít svého vlivu v Rusku, nástrojů, které k tomu má vytvořené ještě za dob Jelcinova panování, podpořit některé tzv. jestřáby (využít k tomu lákavých nabídek i vydírání, včetně kontroly kont) a prostřednictvím nich se pokusit kompromitovat Putinovu, resp. ruskou politiku. A to v míře, v jaké jsme ještě nebyli svědky, v míře, která může svět dovést až ke globální válečné katastrofě.

Tomu se ovšem můžeme efektivně bránit. Totální válka, kterou normálním lidem vyhlásilo jádro současné globální moci, se totiž stává dostatečně čitelnou. Proto:

1. Využijme toho, jak se mechanismy fungování současné globální moci budou zviditelňovat, (k tomu viz článek "Před Jihlavou: O (degeneraci) současné moci", ZDE)

(Je to dobré "čtecí prizma" toho, co se děje.)

2. Všímejme si, jak jsou cinknutá mainstreamová média s "vlajkovou lodí" ČT na čele. Po propagandistickém debaklu "odborníků na Rusko" by za normálních podmínek ti, co selhali, měli z veřejného mediálního prostoru odejít, aby uvolnili místo těm, co místo agitky jsou schopni analyzovat, o co jde. Toho se však v našem případě u našich "nezávislých" mainstreamových medií (nezávislých na základních principech novinářské etiky a realitě) nemusíme bát. Ale ty plky mediálních mainstreamových oblíbenců už stejně nezabírají.

3. Nebojme se o problémech otevřeně diskutovat. Názory je nutné tříbit. Učme se používat vhodné argumenty, hledat pravdu, učit se navzájem z přínosných postřehů či pracně získaných poznatků. Ale hlavně nenechejme si trpělivé hledání pravdy, stále přesnější čtení toho, jak funguje současná globální moc a jak probíhá její krize, narušit pokusy nahrazení věcné diskuse vnášením pomluv a kádrováním založeným na lžích a fabulacích. Jakmile kdokoli míst argumentů použije difamaci, je nutné ho ignorovat. Mezi slušnými lidmi nemá co dělat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Radim Valenčík: Ondráček i ČT "přes čáru". Bravo, lidi Radim Valenčík: Zeman versus Němcová, ČRo a ČT Radim Valenčík: Připravuje se další Národní třída. Porodí majdan? Radim Valenčík: Začala příprava na severoirský majdan?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV