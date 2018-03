Radim Valenčík: Zeman versus Němcová, ČRo a ČT

Učil jsem včera v Karlových a nemohl jsem sledovat Zemanovu inauguraci. "Tak co se zase semele?" –Z prvních zpráv rozhlasu v 16.00 jsem se při cestě do Prahy dozvěděl, že jsem se nemýlil a na inauguraci se něco semlelo. Němcová a spol. odešli ze sálu, protože prý Zeman řekl něco hrozného. Dali slovo nějaké poslankyni, která také odešla, pak Pospíšilovi. Zemana kritizovali, ale moc mně to nedávalo smysl. Hlavně mně chybělo, že Český rozhlas jako médium, které si platím, neuznalo za vhodné mě informovat, co vlastně Zeman řekl. Jen jsem slyšel odsouzení toho, co řekl, ale opravdu to nedávalo smysl. V 17.00 v rozšířených zprávách se situace opakovala. Tady citovali Němcovou, Pospíšila a myslím ještě někoho, ale co řekl Zeman, zase ne. To už mně fakt začalo vadit.

Dorazil jsem do Prahy a musel jsem se účastnit besedy o referendu konala. Protože v místě jejího konání, v Domě techniků, funguje wi-fi, začal jsem hledat, co Zeman řekl tak hrozného. A zase jsem zprvu neměl úspěch. Například na Novinkách.cz jsem našel odsouzení Zemana z úst mnoha politiků, ale co říkal Zeman, o tom tam nebylo ani slovo. To už jsem se cítil jako v atmosféře ANTICHARTY, kterou jsem tehdy odmítl podepsat právě proto, že tehdejší režim mě vytrvale odmítal seznámit s autentickým textem Charty 77. Posuďte sami, co si přemýšlející člověk může vzít třeba z tohoto (z Novinek):

Nepřijatelný útok na svobodu slova, kritizovali politici Zemanův projev

Část politiků se během projevu prezidenta Miloše Zemana zvedla a odešla. Vyjádřili tak svůj nesouhlas se slovy prezidenta, který útočil na svobodu slova a nezávislost veřejnoprávních médií. Jako první se zvedla bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

"Já jsem opustila Vladislavský sál proto, že prezident přísahal, že bude spojovat národ, složil přísahu na Ústavu a ve svém projevu okamžitě tuto přísahu začal porušovat," řekla Miroslava Němcováportálu Seznam Zprávy.

"Útočil na některé podle něj hospodářské mafie a vyvinil jiné, jako například trestně stíhaného premiéra, nemluvil o svém poradci Martinu Nejedlém, nemluvil o svém čínském poradci, kterého pro korupci vyšetřují čínské orgány, a útokem na veřejnoprávní média potvrdil, že chce nabourat ten dosavadní princip demokratického uspořádání, pro které svobodná média jsou nezbytnou podmínkou," dodala Němcová.

Premiér v demisi Andrej Babiš "čekal jiný projev". "Čekal jsem, že se nebude vymezovat,” dodal na adresu prezidenta. Babiš zároveň konstatoval, že on sám se snaží společnost spojovat. Projev prý"moc neslyšel", neboť reproduktory byly otočeny do auditoria, zatímco ministři seděli za ním. Prezidentovy výroky nicméně nevidí jako útok na svobodu slova.

"Mě projev pana prezidenta urazil, téměř naštval. Ne jako politika, ale jako občana," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Útočil na nezávislá média, na svobodu projevu," uvedl s tím, že takovéto věci nechce legitimizovat.

Podle Pospíšila byl odchod ze sálu spontánním projevem, ale také symbolickým aktem, a vyjádřil vděčnost občanům, kteří proti snaze o ovládnutí veřejnoprávních médií protestují. "Miloš Zeman celý akt ponížil na úroveň politické taškařice," dodal.

Šéf ODS Petr Fiala v sále vydržel, převážila u něj prý "úcta k instituci”. I on však Zemanův útok na svobodu médií odmítl. "Já jsem z toho jeho dnešního projevu nejen zklamán, ale do jisté míry i šokován. Aby si někdo takovým způsobem na takové slavnosti vyřizoval svoje v podstatě osobní účty, považuji za opravdu nepřijatelné," řekl Fiala České televizi.

Kriticky se k projevu vyjádřili i další politici. Podle šéfa poslanců STAN Jana Farského šlo od Zemanao "žlučovitý projev”. I Farský se obává útoku na svobodu médií veřejné služby.

"Pokud chtěl Miloš Zeman v novém mandátu více spojovat, tak jeho začátek tomu neodpovídá," glosoval poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Žádná citace ze Zemanova projevu, která by umožnila posoudit, co je na odsudcích pravdy. Dokonce ani žádný odkaz na autentické znění projevu.

Teprve v Parlamentních listech (kam se obracím vždy jen v krajní nouzi, bohužel v poslední době stále častěji) jsem našel celý text i vyznačení místa projevu, kdy Němcová a spol. odešli (cituji):

"Noviny, jako jsou Hospodářské noviny nebo týdeník Respekt nebo server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Novinář, který bere peníze získané tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně. Kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo mediální impérium. A není to ani kritika pouze papírových médií. Je to například i kritika veřejnoprávní České televize. Rád bych připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd UK, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní vyvážené objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany, se ČT stane napříště poněkud vyváženější," podotkl Zeman. Ze sálu po těchto slovech odešli například poslankyně ODS Miroslava Němcová a následně poslanci Dominik Feri, Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek či Jiří Pospíšil."

Přiznám se, že zde nenacházím nic tak strašného.

Po zdařilé besedě o referendu, kde v závěru (až někdy po 21. hodině) exceloval Ivan David a Lenka Procházková, jsme šli ještě povečeřet do nedaleké restaurace. Domů jsem se tak dostal až před půlnocí a se zájem se podíval na Zprávy ČT 24 po půlnoci, viz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/218411024000308/

Zpravodajství sice velmi podrobné. Dokonce dali autenticky obsáhlou úvodní pasáž Zemanova projevu. Ale tu, kvůli které Němcová a spol., odešli, ne. Jen povrchně a nepřesně převyprávěný Zeman ve stylu Anticharty, ale za to podrobné vyjádření Němcové a řady dalších. Každý se může přesvědčit na vlastní oči a uši.

Proč to všechno píšu? Protože "naše" veřejnoprávní média si stěžují (prostřednictvím prostoru, který poskytla Němcové a spol.) na Zemana, že nepřímo zmínil jejich neobjektivitu a pokusy o manipulování s veřejností, ale předvedla v informování o tom, na co si stěžují, že v manipulaci s veřejností si nijak nezadají s fojtíkovsko-biľakovským antichartováním. A to už je opravdu síla.

Argument, že divák mohl Zemanův projev sledovat v přímém přenosu, že si mohl celé Zemanovo vystoupení dohledat... není na místě. Chartu 77 jsem si také mohl poslechnout na Hlasu Ameriky. Tady jde o to , že mediální mainstream se doložitelně pokouší manipulovat s těmi, kteří nemají čas si všechno ověřovat, protože mají spoustu jiných starostí . Je to jednak podlé, jednak jsou to právě mainstreamová media, která se tím veřejnost snaží rozdělit.

A pokud se týká Němcové a spol.? Podle mě měla i s dalšími odchod připravený, čekala jen na vhodnou záminku. A ta nepřicházela. Nadržená a předem informovaná média však již na ni čekala. Tak Němcová musela využít ten moment projevu, který je ne zcela využitelný či zneužitelný. Proto mediální mainstream musel vytvořit DOJEM, který veřejnost získá, bez ohledu na realitu. Proto musel znovu a znovu, sugerovat, že Zeman řekl něco hrozného, ačkoli nic hrozného neřekl, a to, co Zeman řekl, nepřipomínat.

Pro úplnost ještě uvedu, jak co řekl o mediích Zeman dále (a co si měla Němcová a spol. vyslechnout, pokud by neodešli):

"(Pokračování předcházející citace ze Zemanova projevu)... Nu a snažme se tedy, abychom dokázali rozlišit novináře, kteří hledají pravdu, od novinářů, kteří hledají senzace. A domnívám se, že patří úcta těm prvním a neúcta těm druhým. Rád bych uvedl, alespoň dva naprosto konkrétní příklady. Nejde o to, že občas slyším od skupin lidí, kteří zastávají svůj názor, že ti, kdo jejich názor nezastávají, jsou lůza. V tom případě si vždy připomínám Bedřicha Smetanu a jeho operu Braniboři v Čechách, kde je krásná věta: My nejsme lůza, my jsme lid. Ale myslím si, že mohu demonstrovat i dvěma dalšími konkrétními příklady, proč různé nátlakové skupiny považuji za nehodné úcty nikoli kvůli jejich názorům, ale kvůli tomu, že jsou zapouzdřeny ve vzájemném sebeutvrzování se, aniž by byly ochotny podrobit se argumentované diskusi. Tak tedy prvním takovým příkladem je výrok jednoho komentátora, který rozdělil českou populaci na občany a obyvatele. Občané jsou ti, kdo mají správné názory a uvědoměle hlasují.

Obyvatelé jsou ti ostatní. Nu a jako druhý příklad bych rád uvedl jednoho dalšího komentátora, který už po skončení prezidentské volby vyjádřil naději, že v nejbližších pěti letech zemře půl milionu mých stoupenců a že díky tomu bude voličská mapa za pět let poněkud jiná. Nu mně už to může být jedno, ale obludnost tohoto výroku je podle mého mínění dostatečným argumentem, proč nemám rád některé novináře a ostatně oni nemají rádi mě, takže je to vzájemně naprosto vyrovnané. Tolik pokud jde o hodnocení minulosti."

Radim Valenčík

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

