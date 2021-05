Richard Seemann: Švýcarská SRF o česko-ruských vztazích s A. Šándorem

reklama

Rusko vyhodilo do povětří sklad munice Vrbětice v České republice před sedmi lety a zabilo dva lidi - to říká česká vláda, pokračuje východoevropská dopisovatelka Švýcarského rozhlasu a televize. Praha proto vypověděla 18 ruských diplomatů na což Moskva prohlásila, že obvinění jsou absurdní a vypověděla 20 českých diplomatů.

Konec sporu není v dohledu, rovněž ani konec ruské špionáže v České republice odpověděl podle Nowotné, bývalý šéf české vojenské zpravodajské služby. Na dotaz, zdali stojí Rusové za útokem na muniční sklad ve Vrběticích, odpověděl generál podle Nowotné, že neexistují o tom žádné jasné důkazy. Ví se, že v té době byli v České republice dva údajní ruští agenti, kteří byli natočeni bezpečnostními kamerami poblíž skladu se střelivem. Ale to nedokazuje, že vyhodili sklad do vzduchu. Otázky zůstávají. Velkým problémem je, že se česká vláda neprojevuje s jedním hlasem. Hlava vlády a ministr vnitra tvrdí, že to byli Rusové, prezident však říká, že to mohli, ale nemuseli být Rusové. To nevytváří důvěru ve vládu a oslabuje českou pozici vůči Rusku, konstatuje východoevropská dopisovatelka švýcarské SRF.

České vládě chybí jasné důkazy pro obvinění Ruska a její tajné služby nesmí ze zákona vyšetřovat konkrétní lidi ale shromažďují informace, které předávají vládě, které lze jen zřídka použít jako důkaz u soudu. Aby byla jistota že to byli Rusové, musela to nejdříve vyšetřovat policie. Podle Nowotné pesimistickým očekáváním je, že nikdy se nebude přesně vědět, co se stalo ve muničním skladu Vrbětice – jak došlo k výbuchu před sedmi lety. Proč právě teď česká vláda obviňuje Rusy? - tázala se Nowotná. Nejpravděpodobněji šéf pražské vlády se velmi bál, že by média tuto záležitost vynesla před ním. Proběhla rychlá tisková konference - k explozi, která se stala před sedmi lety. Nyní Česká republika a Rusko navzájem vyhostily desítky diplomatů.

Na dotaz kde to všechno skončí ani Šándor podle SRF nemá stanovisko. České velvyslanectví v Moskvě a ruské velvyslanectví v Praze mají nyní tak málo zaměstnanců, že již nemohou fungovat. Česko je pro Rusy na seznamu „nepřátelských zemí“ a ruský ministr zahraničí naznačil, že pokud chce Praha, aby se vztahy zlepšily, musí padnout na kolena, což samozřejmě neudělá. Varování Šándora dlouho nikdo neposlouchal a je to skutečně neuvěřitelné, po všech těch letech stále Česko nemá smysluplnou cestu jak mluvit s Ruskem , říká Nowotná. Změnu lze pouze očekávat pokud se to Evropské unii nebo alianci NATO podaří zprostředkovat.

Východoevropská dopisovatelka SRF konstatovala, že Šándor je velmi kritický vůči politice své země. Byl 18 let součástí tajných služeb, hovořil s vedoucím ruské vojenské tajné služby v Moskvě, ale jeho varování nikdo neposlouchal. Pokud se Rusové pokusí získat tajné informace, najmout lidi jako špiony a ovlivnit politiku lžemi v jejich prospěch, pak to nelze přijmout. Skutečnost, že Rusové jsou tak aktivní, je proto, že Česko je členem EU a NATO a ve vztahu k Rusku je rozděleno. Není náhodou, že Moskva špehuje v Dánsku méně intenzivně než v České republice, kde velký počet špionů pracuje pro ruské velvyslanectví, referuje Nowotna. V této souvislosti bylo chybou nezmenšit ruské velvyslanectví po skončení Sovětského svazu v 90. letech, kdy tehdy všechno vypadalo velmi jednoduše. Mysleli si, že pokud vznikne samostatné Česko a Slovensko, pak by se polovina ruského velvyslanectví přesunula do slovenského hlavního města Bratislavy. Ale to se nestalo a Rusové nechali své velvyslanectví v Praze stejně velké jako za sovětských časů a jednoduše otevřeli nové velvyslanectví v Bratislavě. Stále Praze říkali udělejte si své velvyslanectví v Moskvě tak velké, jak chcete. Nowotny na to reagovala, že hlavním problémem zřejmě nejsou špioni na ruském velvyslanectví v České republice, ale padesát tisíc občanů žijících v České republice.

Na dotaz, co může Česká republika udělat proti ruské špionáži, Šándor podle Nowotné prohlásil, že konečně by měla dospět k dohodě o tom, jak chce jednat s Ruskem. Bohužel v tuto chvíli vidí opak, nic jiného než hádku a nikoho, kdo by současné době v České republice mohl názory na tento problém sjednotit, uzavírá východoevropská dopisovatelka veřejnoprávní švýcarské stanice Sarah Nowotny svůj příspěvek.

