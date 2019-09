Rudolf Mládek: Je Boris Johnson na lopatkách?

Britský premiér se zdá být poražen a jeho krátká kariéra vypadá v troskách. Skoro všechna evropská levicová média se shodují, že vše prohrál. Všechna prounijní média (někdy si sami říkají proevropská), se shodují, že je to Johnsonův politický konec. Johnson nesmí odejít z Evropské unie bez dohody, a protože mu nikdo žádnou novou nedá, tak musí požádat o další setrvání Velké Británie v EU. Tedy, že musí učinit to, co prohlašoval, že nikdy neudělá.

V podstatě takto může britský parlament Johnsona úkolovat donekonečna, protože ukládá nemožné. Dále tento vypečený parlament ústy svého skoro komunistického vůdce Corbyna odmítl předčasné volby, protože předseda opoziční Labouristické strany Corbyn ví, že by je výrazně prohrál. Tak využívá zběhů z konzervativní strany k tomu, aby zesměšnil současnou vládu Británie před celým světem. Zatím mu to za potlesku pokleslých médií vychází.

Mnozí politologové zkoumají, zda má Johnson ještě nějaké možnosti, jak situaci zvládnout. Bez ohledu na to, zda bude Johnson dále premiérem či nikoliv, se totiž stav v Británii nebezpečně vyhrocuje a pokud politologové říkají, že už i zastánci ne-odchodu z EU britský parlament doslova nenávidí, jde o věc daleko vážnější, než se na první pohled zdá. Někteří se dokonce shodují v tom, že Velká Británie má nejvážnější ústavní krizi od roku 1688, kdy byla ustavena konstituční monarchie. Tak to hodnotil například nedělník The Sunday Times.

Johnson nepochybně dorazí v říjnu na evropský summit s očekáváním, že se žádnou dohodu nepodaří uzavřít. Přiznejme si, že se Johnson o to ani příliš nesnaží a žádné konkrétní návrhy nepředkládá. Bylo by to zjevně zbytečné. EU totiž naprosto konzistentně trvá na svém ultimátu, který ex-premiérka Mayová nazvala nepatřičně dohodou, a nevidí žádného důvodu, aby ze svých pozic ustoupila. Co tohle udělá do budoucna ve vztazích mezi jednotlivými zeměmi a národy není až tak těžké domyslet.

Johnson odjede s nepořízenou a demokraticky zaostalá média se mu ještě budou smát. Takže se jeví, že až dorazí domů, bude muset napsat prosebníkův dopis do EU, a to za veřejného se pošklebování Corbyna a zběhlých straníků z konzervativní strany. Jeví se. Bude to opravdu překvapení, pokud to takhle špatně dopadne. Pokud opravdu ano, pak by Johnson skutečně selhal.

Podle politologů a komentátorů nicméně platí, že je-li britské vládě vyslovena nedůvěra, dochází k automatickému rozpuštění britské Dolní sněmovny a předčasným volbám ( jde o tzv. negativní parlamentarismus). Tato situace ještě může nastat. Připomeneme, že Johnson sice navrhl předčasné volby a to dokonce dvakrát, ale protože k tomu potřebuje dvoutřetinový souhlas Dolní sněmovny, s návrhem ani jednou neuspěl.

Veřejná debata se vede o tom, co se stane, když Johnson po summitu EU oznámí, že nepožádá o další odklad odchodu z EU. Jsou zatím možné tyto varianty:

a) že bude vyslovena nedůvěra vládě,

b) že Johnson z funkce odstoupí a bude se ustanovovat nová vláda

c) někteří komentátoři zmiňují i možnost, že bude britský premiér obžalován a souzen za to, že porušil zákon.

Zdá se, že b) je správně. Zdá se.

Když vezmeme časovou osu, tak summit EU končí dne 19. října a do konce měsíce zbývá 12 dní. Johnson může situaci natahovat a tvrdit, že připravuje a sepisuje parlamentem mu uloženou poníženou supliku. Má ji odeslat nejpozději 31. října, tak bude hrát o čas.

Pokud ale 30. října Johnson odstoupí z funkce premiéra, tak žádnou žádost o prodloužení odchodu Británie z EU k 31.lednu 2020 nepošle. Premiér v demisi nečiní žádná významná rozhodnutí ani zásadní úkony. Ostatně proto Johnson dvakrát navrhoval předčasné volby, aby případnou žádost do EU poslal nový premiér s jasným mandátem od voličů. A klidně předpokládejme, že žádný nový premiér nebude 31. října jmenován. Ze dne na den? To těžko.

Nebude tedy nikdo, kdo by žádost dnem 31.října do EU odeslal. Nebude na stole nic, co by EU mohla schválit. Nepochybně žádný ze členů Johnsonovy vlády za premiéra svévolně žádný text neodešle. Lze reálně očekávat, že po abdikaci Johnsona další nová vláda, jejíž sestava obvykle zabere čtrnáct dní, obratem obdrží „úspěšné“ vyslovení nedůvěry Dolní sněmovny, protože o důvěru vláda v Británii Dolní sněmovnu nežádá. Je navíc otázkou, kdo by vlastně tu vládu vůbec skládal. Předseda opoziční Labouristické strany Corbyn s přeběhlíky? Není ani tohle vyloučené. Platí ale, že panovník obvykle pověří sestavením kabinetu předsedu nejsilnější strany v Dolní sněmovně parlamentu.

Předčasné volby mohou Johnsona vrátit zpět do čela Británie, protože stranické rebely už odstranil a Corbynovi se jeho hra vymstí. Ale vymstí se to nakonec i EU. Vyjma směšné msty nezíská EU vůbec nic. Jdou už proto hlasy, že francouzskému prezidentu Macronovi tohle dochází a připravuje pro říjnový summit EU svůj vstup do této patové situace.

Tajenka „Johnson“ se vyluští 31.října. Ale protože v politice platí: Nic není nemožné, vše zde uváděné je jen předpoklad. Realita může být zcela jiná.

