Rudolf Mládek: Osa Brusel-Paříž-Berlín špatně vládne

U´mluva OSN proti nadna´rodni´mu organizovane´mu zlocˇinu byla se svy´mi protokoly prˇijata´ dne 15. 11. 2000. U´mluva upravuje spolupra´ci a za´vazky mezi sta´ty na poli boje proti organizovane´mu zlocˇinu obecneˇ a přijaté protokoly se následně zaby´vaji´ konkre´tni´mi oblastmi. Protokol proti pasˇova´ni´ prˇisteˇhovalcu° po zemi, po morˇi a letecky je účinný je od 28. ledna 2004. Protokol sice používá pojem „přistěhovalec“, zatímco v Evropě se ujal pojem „ekonomický migrant“. (Zdroj: 1url.cz/Wtc42). Jde ale o stejnou skupinu lidí.

Co je samozřejmě ostudné je to, že mnohé vlády v Evropské unii a novináři učinili záměrné matoucí rovnítko mezi skutečnými uprchlíky a ekonomickými migranty. A ještě nestoudnější je, že ačkoliv Evropská unie (EU) rozhodnutími číslo 2006/618/ES a 2006/619/ES upřesnila působnost EU v souvislosti s bojem proti proti pasˇova´ni´ prˇisteˇhovalcu° a tato rozhodnutí stále platí, Osa Brusel-Paříž-Berlín, kterou po právní stránce lze nazývat Osou Zla nic z tohoto práva platného a závazného nerespektuje.

Osa Zla nerespektovala v roce 2015 ani Dublinské dohody, ani hrozbu pro Schengenský prostor, ani ústavu Spolkové republiky Německo, která pod názvem: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland byla přijata dne 23.května 1949. „Federace je z ústavně-právních důvodů povinná znovu zavést účinné kontroly spolkových hranic, když je dočasně nebo trvale narušen společný evropský systém zajištění hranic a kontroly migrace,“ řekl bývalý ústavní soudce Udo di Fabio. (Zdroj: 1url.cz/UtcPa). Ostatně německá politická strana Alternativa pro Německo (AfD) na tento fakt trvale upozorňuje a požaduje, aby se kancléřka Merkelová z tohoto porušení platného práva zpovídala před soudem. Zatím to AfD ovšemže požaduje marně.

Trestná činnost

O tom, že konání pašeráků je trestnou činností není asi nutné nikoho přesvědčovat. Pašeráci podvodem a uvedením v omyl lákají a zajišťují velmi nebezpečnou a riskantní přepravu pro pašované osoby, které se nacházejí ve zneužitelném stavu vyvolaném chudobou či jinou okolností. Rozčarování a hněvivá reakce mnohých ekonomických migrantů, dopravených pašeráky do Evropské unie, je toho výmluvným dokladem. Nepronásledování pašeráků, automatické přijímání těchto migrantů a dokonce návrhy na jejich vynucované přerozdělování státům EU jsou jenom jinou formou podpory trestné činnosti pašeráků. Jde o politiku vůči národům a členským státům EU, kterou lze označit za zločinnou. Kdo zločin podporuje, je spolupachatelem a je lhostejno, zda je organizátor, návodce či pomocník. Osa Zla je zde evidentním pomocníkem.

Humanitární pomoc a civilní ochrana EU

„Jako právní základ pro humanitární činnost slouží Lisabonská smlouva. Účelem této činnosti je pomáhat osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ.“ (Zdroj: 1url.cz/dtc4B).

Ačkoliv další text dokumentu o Humanitární pomoci EU jednoznačně hovoří a odkazuje se na pomoc v postižených státech, výše uvedenou úvodní formuli si Osa Zla vykládá jako možnost poskytovat pomoc osobám v tísni (a to i bez statutu uprchlíka) na území členských států EU. Je to chytračení s nedozírným koncem. Ve světě jsou cca 2 miliardy obyvatel, které jsou v nějaké tísni. Ani pět procent z nich tj. cca 100 miliónů by současná EU ekonomicky nezvládla. Navíc jejich přijetím, kdy nemalá část jsou lidé bez vzdělání, mnohdy i základního, by znamenalo odsoudit Evropany k trvalému poskytování ubytování, potravin a lékařské péče a to na desítky let a vytvořit tak z několika generací Evropanů novodobé otroky pro Osou Zla vítané „ migranty v tísni“.

Merkelovská EU

Osa Zla tvrdí, že se žádné zločinné politiky díky Lisabonské smlouvě nedopouští. Takový výklad je nepřijatelný, neboť dosavadní ignorování platného mezinárodního i evropského práva ze strany Osy Zla představuje hrozbou národům Evropy. Osa Zla mění humanismus v invazi, v okupaci a v zneužití principu pomoci v tísni. Sledovat černošského senátora z Itálie, jak vyzývá svou vládu k zastavení invaze ekonomických migrantů je důkazem nezpochybnitelným. Za nejpodstatnější ale musíme pokládat fakt, že žádná obecná preambule v Lisabonské smlouvě neruší ani platné úmluvy OSN, ani rozhodnutí EU výše uváděné a už vůbec nemůže rušit platné trestní právo jednotlivých členských států EU.

Osa Zla uvyklá jednat svévolně, arogantně a jednostranně zcela ničí základní principy Evropské unie ( o hodnotách ani nemluvě) a tato merkelovská EU přestala být prostorem práva. S přibývající cenzurou přestává být i prostorem svobody. Hlavními strůjců této hanebné politiky byli a jsou kancléřka Merkelová, předseda Evropské komise Juncker, francouzský exprezident Hollande a ex předseda Evropského parlamentu Schulz. Oba poslední dva jmenovaní byli z politiky již vyloučeni, Ale Merkelová a ani Juncker změnu svých praktik zatím neplánují. To, žel, znamená, že bude i nadále podporována bigamie, jako tomu už v Německu je, dětské sňatky, veřejné hlásání nenávisti k bílým Evropanům, diskriminace manželek muslimů a mrzačení ženských pohlavních orgánů. Pravděpodobnost integrace včetně respektování evropského práva je u migrantů nízká, evropská právo je veřejně a flagrantně porušováno a Osa Zla žádné řešení ani nenabízí, ani neplánuje.

Mařená integrace

Sedmdesát let budování Evropských společenství, které vyústilo ve sui generis Evropskou unii je mařeno Osou Zla a to takovým způsobem, že hrozí rozpad této unie. V pohledu Bruselu-Paříže a Berlína na migrační invazi chybí soudnost, odpovědnost a proporcionalita. Ani deset miliónů migrantů propašovaných do EU nezlepší stav v Africe či jinde, nezvýší ekonomickou výkonnost EU a opticky sice vylepší věkový průměr lidí žijících v EU, ale za cenu ghet, no-go zón, vrůstající zločinnosti a vzájemné nevraživosti národů v Evropě.

Osa Zla vnucením dvou miliónu ekonomických migrantů do EU byla ochotna obětovat odchod Velké Británie (66 miliónů osob) z EU, zahájit de facto trvale špatné vztahy se zeměmi V4 (Česko + Slovenko. Maďarsko + Polsko tj. celkem cca 63 miliónů osob) a vyburcovat skryté proti-bruselské vlády v Rakousku a Itálii (cca 69 miliónů osob).

Politika arogance a naprostého přehlížení jakýchkoliv jiných názorů, než ty, které zastává Osa Zla, vedla a vede ke ztrátě důvěry mnoha z 198 miliónů osob v Evropskou unii! A to do výčtu nejsou započítáni Katalánci a zatím mlčící Švédové.

Vyměnit důvěru stovek miliónů lidí v EU za doslova pár miliónu ekonomicky nepoužitelných migrantů je unikátem politické hlouposti. Vzrůstající nevole Evropanů vůči EU je logickou reakcí na tuto hloupost.

Osa Svobodné Evropy

Touto Osou skutečně bylo dvanáct zakládajících států Evropských společenství a přitažlivost jejich politiky vedla k nárůstu členů. V letech 1950 – 2005 skutečně můžeme hovořit o prostoru svobody a práva, které Evropské společenství garantovalo. Dnes, žel, nikoliv.

Je nezpochybnitelné, ze spoluzakladatelé sdružení Uhlí a Ocel, předchůdce dnešní EU, tedy především Francie a Spolková republika Německo byly hlavními a výbornými články evropské integrace a je jejich nespornou zásluhou, že Evropa prosperovala, žila (a zatím žije) v míru a svoboda a dodržování práva se po válce stalo nezpochybnitelnou normou kvality života lidí v Evropském společenství.

Avšak s nastoupením kancléřky Merkelové v Německu došlo k zásadnímu obratu. Zatímco její předchůdci se drželi pravidla: „Co je dobré pro EU, to je dobré i pro Spolkové Německo“, Merkelová vyznává doktrínu, že: „Pouze to, co je dobré pro Německo, je dobré pro EU“. Doktrína zákeřná a zlá. Mohly bychom uvést mnoho příkladů, že to, co je dobré pro Německo, může být pro ostatní členské státy EU doslova zkázonosné. Příklad zavedení eura je nade vše výmluvný, přesto, že společná měna EU má i své dílčí výhody. Leč nevýhody převažují. Co je však zcela nepřijatelné je fakt, že vedení EU zavedení eura právně garantovalo s tím, že žádná země nebude platit dluhy jiné země. To vše zcela jednostranně Osa Zla zrušila během řecké krize pod zaklínadlem „solidarity“. Platné právo šlo opět stranou. Připomeneme, že Lisabonská smlouva stanovuje povinnost států ručit si za své dluhy sama, Evropská centrální banka si vlastní směrnicí zakázala vykupovat dluhopisy členských zemí eurozóny a evropský pakt stability a růstu požaduje u zemí EU deficit v maximální výši 3 procent HDP – tato všechna závazná pravidla však státy měnové unie pod taktovkou Osyl Zla ignorují. (Zdroj: 1url.cz/Wtcn4).

Cenzoři

Představitelé a mediální sluhové Osy Zla objektivní pravdu vůbec neuznávají, svobodu slova si přiznávají pouze pro sebe a své oponenty častují nevybíravými slovy. Jejich cílem je prosadit své názory a postoje silou proti většinovému názoru ostatních občanů. Neštítí se ničeho a hystericky reagují na jakékoliv zmínky o obecném referendu, neboť referenda by je usvědčila z jejich vnucovaných lží. Občané by jejich formu takzvané „pomoci migrantům“ v referendu nepochybně odmítli. Opětovně užívané zaklínadlo „solidarity“ pro přijímání ekonomických migrantů není ničím jiným než dalším z podvodů Osy Zla vůči členským zemím EU. O solidaritu by nepochybně šlo v případě uprchlíků, ale ti problémem zjevně nejsou. Úmyslně vytvořený problém, který si hlavní země Osy Zla vytvořily, nelze řešit vyhrožováním odepření dotací ani nálepkováním z nesolidarity.

Cenzoři Osy Zla už vítězí ve Francii a vítězí v Německu, kde se dostali na úroveň totalitní cenzury. Kritici politiky Osy Zla jsou označováni za rasisty, xenofoby, islamofoby, proruské šváby a výčet dehonestujících nálepek by mohl pokračovat. Tak to v minulosti činila každá totalita vůči svým oponentům. Jenomže 200 miliónům Evropanům se ústa jen tak snadno nezavřou a nakonec to nedokáže ani vyhrožování, ani úplatky v podobě dotací.

Obludný návrh na to, aby vnucení migranti v České republice pobírali dávky ve výši vyplácené v SRN byl takovou nehorázností, že voliči České republiky prakticky překreslili politickou mapu Poslanecké sněmovny, byť to pro jejich volbu nebyl důvod jediný.

Viníci špatného stavu

Nástupem Junckera do čela Evropské komise začíná období nehorázného přehlížení národních vlád a současný ministr vnitra SRN Horst Seehofer na to správně upozorňuje. (Zdroj: 1url.cz/VtcAm)

Lže -li dnes někdo o tom, že Česká republika musí být v tzv. „tvrdém jádru EU“, aby mohla něco ovlivňovat, měl by se zeptat Britů, kteří byli součástí toho jádra, co vůbec mohli ovlivňovat. Skoro nic. Proto také odešli. Znechutila je nejen odpudivá rétorika Junckera, ale především zlovolná migrační politika prosazovaná Merkelovou. Zatímco Francie a Spolková republika Německo dělaly po válce skvělou, politicky i ekonomicky špičkovou politiku, dnešní Německo se chová panovačně a Francie nevypočitatelně. Tato fakta se jen tak nezmění a doufejme, že stovky miliónů rozlobených Evropanů budou hledat politické řešení krize v EU. Poláci a Rumuni si na své území už umístili americké základny. Zdá se, že pro budoucí jednání s Osou Zla to bude nebytný věcný argument. Leč ani taková obrana není před Osou Zla dostatečná. Mstivost až chorobná, jakou předvádějí bruselští vyjednávači s vládou Velké Británie, hraničí s fanatismem a je to v poválečné Evropě něco nevídaného. (Zdroj: 1url.cz/5tcnU).

V4 a 21 států

Nelze ani vteřinu předpokládat, že duo Juncker-Merkelová bude mít zájem na jakémkoliv dobrém řešení stavu v EU. Francouzská politická revoluce po letech výjimečného stavu (sic!) vynesla do Elysejského paláce nového muže Macrona, ale i on je zastánce starých junkerovsky-merklovaných myšlenek. Jeho návrhy na zlepšení EU jsou jen mazaným, ale průhledným trikem, jak oddlužit Francii pomocí německých peněz. Ale takoví prosťáčci v Berlíně nesedí.

Zpětnou výměnu Osy Zla za Osu Svobodné Evropy mají v rukou členské státy EU. Pokud nechtějí zvolit cestu odchodu z EU po vzoru velké Británie, budou muset začít konat. A to tak důrazně a tak demonstrativně, jak to vážnost situace vyžaduje. Pokud si dvacet pět států dojedná svůj vlastní summit, bez Bruselu, Paříže a Berlína, i jen jediný uskutečněný svobodný summit bude pro Osu Zla znamenat otřes. Například Rakousko jako pořadatel summitu 21+V4 by bylo ideálním hostitelem takového setkání.

Možná, že první chcete-li „antisummit“ byť by měl menší účast, by nepochybně znamenal průlom. Stav v Evropě je příliš vážný a návrhy na dvojrychlostní EU, která ale de facto existuje, nejsou žádným řešením, jenom upevňují pozici Osy Zla. Myšlenka na summit 21+V4 se může zdát být neproveditelná a nemožná. To se možná potvrdí, ale ne dříve, dokud to někdo nezkusí. Zatím mnohé vlády v EU počítají penízky a skoro žádná (vyjma Polska, Maďarska a odcházející velké Británie) nehledí na budoucnost svého státu optikou svobody, práva a ochrany svých občanů. Je rozhodně lepší vyměnit bruselský mor za chudou svobodu.

Evropa potřebuje Osu Svobody

Nejlepším řešením velmi špatného stavu je politicky odstranit Osu Zla a postavit novou Osu Svobodné Evropy.

Dvacet pět členských států EU by na tom mělo mít zájem. A jen tato skupina států to může dokázat. Británie je na první frontě odporu vůči Ose Zla opět osamocena, proto je čas na otevření druhé fronty. Bez tohoto kroku čeká Evropu jen černý výhled. První vlaštovkou může být vyjádření z Nizozemska: "Neznamená to, že my, ostatní země EU, považujeme za dobré všechno, na čem se Němci a Francouzi shodnou. Že na to jen kývneme," řekl nizozemský premiér Rutte a neměl by v takovém pohledu na politiku Francie a Německa zůstat osamocen. (Zdroj: 1url.cz/Utcnj). Dvacet pět členských států EU představuje stamilióny lidí. To nejsou ani loutky ani otroci Osy Zla, ale pokud budou tito občané a jejich vlády pasivní, odevzdaní a lhostejní, tak se otroky Osy Zla stanou.

Rudolf Mládek

