Rudolf Mládek: Proč rozumíme Trumpovi

Tak to si Trump v Německu udělal hodně nepřátel, včetně juroidivé švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové, která si na Twitter dala svoji fotku s tričkem se znakem Antify. Prý příspěvek později vymazala. Ale o co tu jde je asi každému už jasné.

Politická korektnost jako falešná nálepka demokracie

V souvislosti se zbytečně a mnohdy i surově vynucovanou „politickou korektností“ se mediální éter začal plnit výraz jako „fašista, nacista, rasista, homofob, islamofob, pravicový extrémista“ a podobně. Nikdy v poválečných dějinách nebyla evropská společnost nejen tak rozdělena, ale nikdy nebyla v poválečném období současná evropská politická praxe tolik přirovnávána k německému nacismu a k jeho cenzurním praktikám a k fašismu italskému, který tolik připomínají některé nařizovací praktiky Evropské komise. O žádnou náhodu se žel nejedná.

Antifa jako tolerovaná násilná složka německé politiky

A věc je vážnější, než to na první pohled vypadá. A to nejenom výrazným poklesem ekonomického podílu Evropské unie ve světovém měřítku, ale také v EU adorovaným nelegálním dovozem miliónů lidí a stupňovanou cenzurou s vytvářením atmosféry strachu. Svoboda slova se v západní části EU vytrácí a její prosazování je už hodně problematické, často až nemožné. A to je přesně stav, který se podařilo docílit ve státech s fašistickou a nacistickou diktaturou v minulém století. Srovnání, které se objevuje na mnoha kritických webech rozhodně není liché.

A aby „dokonalá podobnost“ s praktiky nesvobodných režimů byla příkladná, obnovila se Antifa, která je až nápadně podobná jednotkám SA (Sturmabteilung) a SS (die SchutzStaffel der NSDAP) z období nacistického Německa. Antifašistická akce (zkráceně Antifa nebo zkratka AFA) byla původně neformální síť údajně antifašistických skupin zaměřených na radikální potírání extrémní pravice.

První Antifaschistische Aktion byla totiž vytvořena v roce 1932 Komunistickou stranou Německa jako záměrně militantní organizace. Nepřekvapí, že i dnes mnoho lidí nesouhlasí s nově obnovenou Antifou a jejich násilnou formou propagace. Kam dovedly svou násilnou politiku komunistické strany a jejich polovojenské organizace víme dobře. A tvrzení, že dnešní Antifa vystupuje proti fašismu je nesmyslné, žádné takové strany nejsou nikde registrovány. Pomineme zde, že Hitlerova NSDAP neměla s pravicí nic společného.

Historie se nikdy neopakuje, ale podobnost bývá nápadná

Dnešní znovuobnovená Antifa ve skutečnosti vstupuje proti oprávněné kritice a svobodě slova. A to je mnoha Američanům (i Britům) jasné a vědí, že lhostejnost, s jakou v minulosti přistupovali k Hitlerovi a jeho SA a SS jednotkám je stála krvavou daň.

Jak říkal Winston Churchill: „Mohli to řešit, ale nechtěli, protože Stalinovo Rusko se jim zdálo více nebezpečné. A za tento omyl jsme tvrdě zaplatili“. Dnes se zdá, že doba se opakuje a za nebezpečné je trvale servírováno Putinovo Rusko. (Pozn. Vladimír Putin je současným prezidentem Ruské federace). Bez ohledu na to, jak dalece je či není takové hodnocení ruské politiky přesné, Antifa je pro Evropu podstatně větší nebezpečí, stejně jako pašerácké dovozy miliónů lidí, pro které už dnes není v EU dostatek práce, a kteří se významnou měrou podílejí na vzniku NO-GO zón.

Západní demokracie je opět v ohrožení

Prezident Trump pamětliv slov Churchilla jistě ví, proč svůj příspěvek napsal. My ostatní se totiž v Evropě začínáme dostávat do podobné epochy jaká tu byla v letech 1933-1939 se všemi konsekvencemi, které z tohoto poznání vyplývají. Trump začal věci pojmenovávat správnými slovy a doufejme, že nezůstane sám. Ostatně už i Itálie se slovy svého ministra Mattea Salviniho ohradila, že není kolonií EU. Takový výrok by byl před deseti lety nemyslitelný, dnes je přesným popsáním stavu, kde se Evropská unie nachází.

A pro politiku obsazování kolonií potřebujete „Antify“ a evropskou armádu, které hodlá velet trio Brusel-Paříž-Berlín. Kdo je hloupý, ať klidně dál dělá, že to nevidí. Budeme si muset s blížící se ekonomickou a politickou krizí brzy vybrat spojence, ale v Bruselu, Paříži a Berlíně je rozhodně nenajdeme. Nevěřme proto těm, kteří nám tu dokolečka tu současnou „správnou EU“ servírují. Dělají to jenom pro peníze a osobní prospěch.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Bursík chce Pražanům zakázat jejich auta. To zní jako poplašná zpráva Rudolf Mládek: Boris vyhrál a vyděšený křik se ihned ozval Rudolf Mládek: Hanák premiéra Babiše a prezidenta Zemana podivným titulem kompromituje Rudolf Mládek: Digitální agenda v EU pro Česko? A koho na to vláda má?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV