Rudolf Mládek: Už jen blázen by Merkelové věřil

„Migrace by se mohla pro Evropskou unii stát osudovou, potřebujeme společné řešení“ hřímá Merkelová a je to tak trapné, že nic trapnějšího jsme tu neviděli padesát let.

Vždyť přesně o tomto hovořil před třemi lety maďarský premiér Orbán a Merkelová s Junckerem se mu veřejně posmívali a nazývali ho zpátečníkem. Dnes Merkelová, která nezvládla nic (!) už ví, že do evropských dějin se nezapíše kladným písmem, ale spočine hned na druhém místě zápornosti za Adolfem Hitlerem a její zfanatizovaní merkelčíci s ní.

Nemá ani německé řešení

Volání Frau Merkelové po celoevropském řešení migrace je v přímém kontrastu s tím, že Frau nedokázala vyřešit ani to německé. Doma nic neumí a jiné vyzývá, aby řešili? Ale byla to Merkelová, která svým pozváním v roce 2015 odstartovala třetí nejtemnější kapitolu evropských dějin po pádu fašismu, nacismu a stalinismu. Dnes volá po solidaritě, ale v roce 2015 nebyla solidární ani s jediným Evropanem ani s jediným Němcem.

Koalice ochotných

Po této koalici volá Merkelová s tím, že tato „koalice“ si rozdělí penízky z rozpočtu EU a ostatní státy tzv. ostrouhají. Ale kdo soudný by na takový plán slyšel? Nuže, tak ať ti, co se nestanou součástí koalice ochotných, (lepší název by byl koalice poražených) přestanou do rozpočtu EU posílat jakékoliv příspěvky. Že se jejich dotace změní na nulu? A co má být? Staletí jsme žili bez dotací a najednou to jako nepůjde?

Summit jako zrcadlo

Známé socialistické nastavování zrcadla se vrací z Bruselu jako výsměch všem demokratickým silám, které usilovaly o pád socialismu a rozvoj evropského kontinentu. Kovaní soudruzi na čele s Junckerem a vyšilující neschopnou Merkelovou jenom v Bruselu potvrdí to, co mnozí víme už dlouho. Že s nimi není žádná budoucnost, kterou by si někdo mohl přát. Dokonce ani pro ty vyčůrané migranty ne. Ti skončí v NO-GO zónách na dávkách a drogách, plni nenávisti a násilí. Dědictví Merkelové je strašlivé.

