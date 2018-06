Rudolf Mládek: Přijde „stará bela“

Přeci jenom jsme se po jmenování nové vlády dočkali posunu. Zatímco předchozí ministři se předháněli v horlivých prohlášení o tom, jak budou čerpat co nejvíce dotací, jak dotace jsou jejich priorita, jak jimi zajištěné dotace zachrání náš vysněný svět a ani slovo neříkali, jak hodlají řídit svá ministerstva, jak hodlají zlepšit jejich práci a život nám občanům, pak tato nastupující (zatím Poslaneckou sněmovnou neschválená) vláda si odpustila stupidní dotační slovník a někteří ministři hlásají, čeho všeho by chtěli dosáhnout. Leč…

Slibem nezarmoutíš

„Omezím slevové akce v řetězcích,“ říká nastupující ministr Toman a vnucuje se otázka, kteří občané žádají o omezení slev? Dodavatelé žádají zrušení slev? Ti si ztěžují na špatné výkupní ceny a mocenskou politiku řetězců, tedy že vzájemné smlouvy postrádají dobré mravy. Že by je trápily slevy? To asi těžko.. Takže jak říkali naši rodiče: „Ale starou belu omezí...“

Jen noví soudci změní praxi soudů

Nová ministryně spravedlnosti Malá slibuje, že udělá vše pro zrychlení soudního řízení a vymahatelnost práva. Zní to slibně, ale pokud neprosadí do zákonů závazné termíny nic se nezrychlí. Vysvětlovat nové ministryni, co byla za socialismu „expeditivnost soudů“ je jistě zbytečné, ale dávno u českých soudů se tento ukazatel nesleduje, pouze délky řízení. A ty jsou stále zoufalé. Vymahatelnost práva je přeci jenom cosi jiného než docilování toho, aby rozsudky nebyly jen odrazem práva, ale splňovaly i požadavky na spravedlnost, jak Ústavní soud konzistentně a dost marně požaduje. Přiznejme si, že dokud nebudou postihy chybujících soudců podstatně citelnější, opět si můžeme říci, že přijde „stará bela.“

Mýtné jako evergreen

Za největší úspěch svého působení na pozici ministra dopravy považuje Ťok stabilizaci státem řízeného Ředitelství silnic a dálnic. Leč toho se lid, jak se říká, nenají. Podstatnější by byl úspěch při organizaci mýtného, ale tam se čeká na soud, který by měl mj. posoudit podmínky soutěže na přenosném elektronickém zařízení, když data zde předávaná údajně měla obsahovat odchylky.

Kdo pamatuje rychlost výstavby dálnic za ministra dopravy Stráského ten si nepochybně k samochvále Ťoka, který si libuje, jak i jemu to jde jako po másle, musíme opět říci: „Ale starou belu ti to jde“. Ale mnozí jeho předchůdci byli ještě horší, to ano. Třeba takový Šimonovský….

Něco je shnilého v ČR

Ale na obranu všech ministrů, nikoliv jen těch zde uvedených, uveďme, že problém je složitější a vyžaduje jiné úsilí než sliby. Media až příliš personifikují ministry jako osoby, které mávnutím proutku cosi zařídí. Nezařídí. Je to v médiích trvale vnucovaná představa a je velmi škodlivá. Každé rozhodnutí ministra je ohroženo desítkou schválnostních a pitomostních torpéd od vlastních zkorumpovaných úředníků, po nepřející kolegy, nefunkční legislativní rady, poblázněné poslance a nakonec pro lobbing těch, kteří se na zájmy občanů neohlížejí a sledují jen své cíle.

Aby jakýkoliv ministr překonal tyto překážky, museli bychom změnit toho podstatně více, než obsazení ministerských postů. A na to není žádná politická síla, aby tomu tak bylo. Takže „stará bela“ opět přijde… Jako už mnoho posledních let neomylně přichází…

