Stanislav Zapletal: Metody práce politického vysílání České televize

reklama

Do té doby jsem se zřejmě mylně domníval, že spíše na to, aby pomáhali názorům čtenářů či posluchačů či diváků tak, že pokud není čtenář, posluchač či divák s něčím spokojen, že mu najdou cestu jak by se jeho názor dostal k uchu třeba i šéfa příslušného média. S ombudsmanem ČT jsem tedy spolupráci nenavázal, jen jsme na sebe zavrčeli. Došel jsem k názoru, že ombudsman v ČT má jiné poslání, než, třeba v Českém rozhlasu. Že má zdrbat každého, kdo by chtěl České televizi dle jeho názoru ubližovat.

A došel jsem k názoru, že si ombudsmana pan GŘ televize pořídil nikoli na pomoc divákům, jsou-li snad k televizi kritičtí, ale na to, aby ombudsman eventuálního kritika dořval.

A v poslední době jsem zjistil, že si pan GŘ České televize zřídil na obranu ČT i další orgán. Etický panel. Ten se uplatnil při příležiotosti, kdy paní Maláčová si ulevila, zřejmě někde na chodbě České televize a vyjádřila se o svém šéfovi že je blbec. Nu - nic hrozného se v zápětí nestalo. Když to vezmeme tak, že si paní Maláčová potřebovala ulevit. Když sloužit zkušenému manažerovi opravdu není lehké. Jenže co následovalo - to byla podle mě špína.

ČT totiž její povzdech tajně natočila a zveřejnila. Nepochybuji o tom, že hlavním zájmem ČT nebylo ublížit paní Maláčové. Jsem si skoro jist, že jí naopak byla ČT vděčná. Myslím si, že to hlavní z extempóre paní Maláčové bylo pro ČT to, že mohla zveřejnit, že je premiér blbec.

Nu a v zápětí jsme se dověděli, že se paní Frydrychová z České televize zveřejněním tajné nahrávky ničeho špatného nedopustila. A kdo že se za paní Frydrychoivou postavil. Najednou se ukázalo, že pan GŘ České televize nemá jen ombudsmana, ale že si zřídil i t.zv. Etický panel. Když jsem si ten název přečetl skoro jsem se lekl. Posléze jsem si našel, že etický panel jsou pět. Pět mužů zasloužilých tváří, z nichž ovšem měl k médiím blízko jen jeden. Ti čtyři ostatní byli slavní, ale se svou slávou na míle vzdálení činnosti České televize. Nu - usuďte: jeden je významný úzký specialista. Ekonom. A bývalý rektor vysoké školy. Druhý vyniká ve specializaci, kterou neumím správně pojmenovat. A byl dokonce šéfem akademie věd. Další blíže neznám, nebudu si vymýšlet. Myslíte, že tito dva jsou specialisty v oboru etiky televizního vysílání. Já to vidím spíše tak, že jde o sběratele funkcí.

Co dokáže úzký specialista když opustí svou specializaci a dá se do mudrování v oblasti o níž spíše jen slyšel - jsme zažili, když se jeden úzký specialista na kuchání srdce projevil jako epidemiolog. Který škaredě podrazil vládě nohy, když zesměšnil její opatření v rámci pandemie. Poslední vývoj pandemie ale ukázal jak se může stát, že skvělý srdcař je na epidemiologii stejně hloupý jako třeba já.

Když zmínění pánové zasedli v onom vynálezu pana GŘ ČT, tedy v tom Panelu, byla jim předložena otázka, zda paní Frydrychová udělala dobře, že zveřejnila úlet paní Maláčové, ministryně. Všech pět pánů toho "Panelu" zvedlo tlapku a prohlásilo, že ano, že paní Frydrychová učinila dobře. Jaksi jim nedošlo, že po této události se každý rozumný člověk v budoucnu obloukem vyhne České televizi, aby si ho nenatočila v okamžiku, kdy se zrovna nezachová. A potom že to jeho nezachování televize zveřejní. Když sleduji, kdo po tomto incidentu je ochoten vstoupit do vyslýchací místnosti ČT mám dojem, že se tam lidé nehrnou. Bodejť, já bych tam také nešel. Nahrají Vás bez Vašeho vědomí pokud možno nikoli v oslnivé situaci a zveřejní to buď hned, anebo si to schovají a vytáhnou to, až se jim to bude hodit a Vám vůbec ne.

Tak se děje, že se nyní ve vysílání objevují na obrazovce zejména lidé, jejichž politické názory konvenují třeba panu Mrzenovi, šéfredaktorovi ČT. Moderátor obvykle vytáhne poslední opatření vlády v koronavirové krizi a položí otázku jak že toto opatření pozvaný vidí. Když dobře ví, že tím otevře cestu pozvanému, aby vládní opatření poplival. Když náhodou ten pozvaný začne ve své kritice vlády umdlévat je na moderátorovi, aby mu připomněl další opatření vlády, aby mohl pozvaný v nadávání pokračovat. Tak dochází k ničemu jinému než k situaci, že vládní opatření je zepsuto, leč ČT zůstává ve známé pozici "Já nic já muzikant!".

A to se opakuje různými formami skoro denně.

Zopakuji to. Pozvaný je nastartován dotazem: "Tak co říkáte tomu a tom opatření vlády?". Pozvaný spustí svou tirádu. Když začne zadrhovat následuje: "Ale ona vláda říká..." - a moderátor uvede, co vláda prohlásila. Takže pozvaný ihned naskočí a v nadávání na vládu pokračuje.

Tento postup jsem se zalíbením pozoroval, když si ČT pozvala před pár dny do vysílání pana Bendu, poslance, který celý život nedělal nic než že fungoval ve Sněmovně. Až tak, že mu z toho vypučely fousy. Usuzuji, že z těch poslaneckých platů se už stal z pana Bendy bohatec. Úplně stejně to dopadá, když si ČT do vysílání přizve jistého pana Prouzu, prezidenta obchodníků. U toho si myslím že je zavilý vůči vládě proto, že ho odvolala od bruselského korýtka. Jakby potom takový nenadával, že.

A tak to jde v ČT den po dni. Že by někoho v ČT napadlo, že by se ČT jako veřejnoprávní médium měla chovat jinak, že by aspoň v pandemii vládu podporovala a pomáhala vysvětlovat její postupy - to kdepak. Jí se líbí spíše takoví, kteří prohlašují, že jde v případě covidu jen o chřipečku, a že opatření vlády jsou špatná. Že tak televize nepochybně přispěla k šíření pandemie není pochyb a že má zásluhu i na počtu mrtvých z pandemie - nemůže být také pochyb.

Psali jsme: Stanislav Zapletal: Nešťastné pondělí šéfkomentátora Šídla Stanislav Zapletal: Černý pátek naší skvělé soudní moci Stanislav Zapletal: Chudák soudce Stanislav Zapletal: Vinu na rozšíření pandemie u nás mají především média

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.