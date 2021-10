Stanislav Zapletal: Napřed padne Francie, potom EU. Lépe to ještě nikdo nevysvětlil

Mohu obsah článku (viz níže)potvrdit. Když jsem do Francie po našem převratu v 89. poprvé přijel, upozornil mě v pokoji hotelu v Paříži zkušenější kolega: "Vím, že se to nás netýká, ale jenom abys věděl - ty barevné pokojské co tady v hotelu jsou už nejsou Afričanky, ale Francouzky. Ale jejich děti už jsou Francouzi a vesměs studují i na vysokých školách. Kdo se dotkne některé té paní pokojské špatně pořídí..."

Když nyní slyším o Francii, jak to tam vypadá, je mi Francie líto.

Je ovšem třeba si uvědomit, že příliv barevných obyvatel z Afriky a z jiných zemí Asie nezačal v zemích bývalých kolonizátorů až v nedávné době. Kdo chtěl být "in" měl mít barevného sloužícího. A to už pár stovek let zpět. A třeba v USA se řešily pozůstatky otroctví ještě v nedávné době. Možno vzpomenout vraždu Luthera Kinga a problémy s dovážkou dětí autobusy do škol, když bylo bráněno tomu, aby autobusy braly s bílými dětmi i děti barevné. To přece ještě řešil prezident J.F.Kennedy. Bohužel však je nyní situace taková, že barevní nedělají rozdíl mezi těmi, co vykořisťovali Afriku, Asii a Jižní Ameriku - a námi ve Vých. Evropě, kde jsme žádné kolonie nikdy neměli. Situace graduje tím, že bývalé koloniální země, které v EU se snaží udržet si prim by rády řešily svou vnitropolitickou zapeklitou situaci také tak, aby se barevné vlny rozšířily i k nám do Východní Evropy, neboť není pochyb, že takový Francouz či Angličan či Holanďan je oslněn klidem, jaký u nás vidí.

Ostatně za vynucováním "evropských hodnot" nekouká nic jiného, než snaha kormidlovat EU podle přání bývalých nejúspěšnějších evropských kolonizátorů. Kolonizační návyky jsou na nich stále vidět, jak se k Vých. Evropě chovají rigidně, jak rádi sekýrují a neustále se nás snaží vychovávat, když už v mnohém nemohou být našimi vzory. Některé ty státy se dopustily dokonce genocidy, s obrovským překvapením jsem si přečetl, že ještě historicky nedávno se dopustilo genocidy na dvou tichomořských ostrovech i Německo. A třeba o Dánech jsem to také donedávna nevěděl.

Omluvy barevným národům nebudou stačit. Jak chcete omluvit usekané končetiny, věšení, lynč, kruté znásilňování a tak dál. Ukazuje se, že kolonialismus je prokletím bílé rasy. Tyátry s poklekáváním, když naši lidé, třeba sportovci, se těchto rituálů nechtějí účastnit jsou významným mementem.

Následující článek příčiny evropského neštěstí popisuje, kolonizaci však přímo nevzpomíná. Proto jsem připojil toto uvažování. Jelikož s jejími návyky se u svých západních sousedů setkáváme doposud. Linka mezi Vých. a Záp. Evropou není jen zeměpisná. Ta mentální vede mezi zeměmi, které bývaly kolonizátory a námi, kteří jsme se kolonizace jiných států neúčastnili. Jsme s nimi však v jednom evropském pytli.

Milan Štrupl: Zajímavé zamyšlení ...

Francie je naprosto v háji a všichni by měli pochopit, jak se tam dostali, neboť tento scénář hrozí v budoucnu i nám. Začíná to tím, že ekonomika roste a chybí zaměstnanci pro manuální, a ne příliš placené profese. Střední třída se má velmi dobře, bohatí chtějí více bohatnout a rozšiřovat výrobu a vláda chce růst HDP aby mohla disponovat s více penězi.Francie má ale smůlu – pracovité Středoevropany ponechala Stalinovi napospas spolu se spojenci – začne si tedy dovážet muslimy a černochy. První přijdou ti schopnější a opravdu ekonomice pomohou, ale své děti vychovávají stejně zaostalým způsobem, jako v Africe.

Druhá generace je pak méně užitečná než ta první – podřadná práce jim nevoní a na lepší nemají ani intelekt, ani vzdělání a začne zatěžovat sociální systém a navyšovat kriminalitu, a přitom se bouřit proti státu. Je tedy nutné si dovážet další a další migranty a doufat, že budou chtít pracovat.

Jenže ti jsou ještě méně kvalifikovaní, než ti první a rovnou tedy žádají o azyl a velká část vůbec nepřemýšlí, že by měla někdy pracovat – stačí si udělat 3-5 dětí a z jejich sociálních dávek pohodlně vyžijí, aniž by peníze použili ve prospěch vzdělání dětí.

To, co zprvu vypadalo jako ideální integrace se zvrhává v závody, kdo víc ošidí stát. Navíc téměř všichni migranti posílají desátky z výdělku i sociálních dávek zpět do Afriky, což slouží jejich příbuzným jako platba pašerákům za cestu do Evropy. Počty sociálně potřebných raketově rostou a státu dochází peníze. Jediný, koho může stát obrat je ale střední třída. Vysokým zdaněním jsou odčerpávány peníze od střední třídy k sociálně potřebným migrantům a jejich potomkům.

Ti ale, jak víte, značnou část těchto přerozdělených peněz posílají do Afriky, zatímco pracující střední třída by je utratila ve Francii – to způsobí postupný úbytek pracovních míst a nezaměstnanost roste, což opět zvýší počet sociálně potřebných. Veškerá sociální pomoc tak přichází vniveč a čím více stát přerozděluje, tím je sociálně slabých více, a i čím dál více Francouzů se stává sociálně slabými. Zároveň se k hranici chudoby přibližuje i kdysi bohatá střední třída.

Sociální nepokoje narůstají a jelikož jsou lidé hloupé ovce, které nechápou, jak je stát, potažmo migranti do této situace dostali, všichni volají po sociální rovnosti a zvyšování sociálních dávek, což ekonomickou situaci státu opět zhorší.



Během 3 generací dokáží migranti z Afriky naprosto rozvrátit ekonomiku vyspělé země jako je Francie, a to jen svou mentalitou.



Tímto způsobem se propracuje stát do stavu, kdy už není komu brát, aniž by to nevyvolalo povstání a nepokoje a nezbývá než do dotáhnout do regulérního státního bankrotu!!!!

Francie již nemá kde brát, a teď už bude jen čekat na bankrot, což položí celou tu slavnou EU!

