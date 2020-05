Stanislav Zapletal: Opozice - nebo o pozice?

Myslím, že pokud by se vláda snažila spolupracovat s dnešní opozicí, že by se spojila s čertem. Neboť na našem politickém nebi došlo k vytvoření nebývalého úkazu: opozici došel dech, už jí zbyla jen soustavná negace.

Není se co divit. Volby nám zrovna nedýchají na záda, ale nejsou už za horami. A těch pidistraniček je moc. Musím se usmívat (naučil jsem se to od toho specialisty i na úsměvy, co dokázal zázračně mizet vzácná pera), když naši páni politologové - a jistě i naši ústavní právníci - by chtěli po opozičních partajích, aby přišly s vlastními originálními programy, které by zaujaly voličstvo. Páni politologové, při zdravém rozumu, je možné, aby partaje v Parlamentu vymyslely - každá zvlášť - svůj původní úplně jiný program než ty ostatní? Když je jich devět? Devět partají a devět naprosto odlišných přitažlivých programů? V republice o počtu obyvatel polovičním, než dnes mají světové metropole? Vždyť to by snad nedokázali ani naši politologové, kdyby si založili desátou partaj!

A co když by volbami těch pidistran ještě přibylo, že by jich opravdu bylo najednou devatenáct (podle Ústavy!)?

A tak žádné originální politické programy zřejmě nebudou. A jestli zase někdo zkusí hnát chudé na bohaté, bude veselo, nikoli poprvé.

Ti, co "tvořili" ústavu, to mysleli dobře. Aby si každý mohl přijít na své. Proto také máme tolik zbytečných institucí (třeba senát), které se do tak malého státu sotva vejdou. Ale tím také máme plno koryt - v tom jsme snad až opravdově socialističtí.

A tak - za takových okolností se je co divit, že pan Fiala, pan Bartoš, pan Rakušan, paní Adamová, pan Jurečka a nyní snad už i pan Okamura - začínají připomínat jen prskající křečky, co hájí svou noru? Já si ještě pamatuji skákajícího a prskajícího křečka, chránícího své imperium v cizím obilí...

Začít s opozicí diskusi znamená jen ztratit čas a usilovat o infarkt. To je snad jen pro sebevrahy.

Dovedu si představit tu náladu v partaji, která ve volbách propadla. Zvlášť u té, co nepropadla úplně. To rozpočítávání na en ten tiky dva špalíky - a ten půjde z kola ven! A přijde o tučné příjmy poslance! Bratrská láska se v takové partaji rázem změní v bratrskou nenávist. Ale hlavním viníkem se stane ten, kdo volby vyhrál. Svobodně a demokraticky!

Tak jakápak spolupráce!

