Štěpán Křeček: Důchodový systém si oddechl. Ministr Krčál končí ve své funkci

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál končí ve své funkci. Za dobu svého krátkého působení na ministerstvu se do paměti vryl svým výrokem, že by průměrná výše starobního důchodu měla do dvou let vzrůst až na 17 000 korun. Takové navýšení starobních důchodů by přitom znamenalo dodatečnou zátěž pro důchodový účet ve výši přibližně 12 miliard korun měsíčně, což by vedlo ke kolapsu celého penzijního systému.

Navýšení průměrné výše starobního důchodu na 17 000 korun může být dlouhodobý cíl, který bude přesahovat jedno volební období. Slibovat takové navýšení během dvou let je mimo ekonomickou realitu naší země. V loňském roce se podařilo na odvodech na důchodové pojištění vybrat 405 miliard korun, přičemž celkové výdaje na výplatu různých typů důchodů činily 404 miliard korun. Díky rychlému růstu mezd se daří vybírat více peněz na pojistném, což stabilizuje důchodový systém. Neuvážlivé zásahy však mohou křehkou stabilitu důchodového systému podkopat.

