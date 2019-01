Štěpán Křeček: Tempo německého hospodářství zpomalilo na 1,5 procenta

Horší výsledky německého hospodářství se postupně přenáší do České republiky, kde rovněž dochází ke zpomalování růstu hrubého domácího produktu. Podle údajů za 3. čtvrtletí 2018 česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,4 procenta. Údaje za 4. čtvrtletí loňského roku budou zveřejněny až 15. února 2019.

„Je znepokojující, že největší evropská ekonomika ztrácí tempo svého růstu v situaci, kdy ještě nedošlo k brexitu a hlavní bojiště obchodních válek se vyhýbá Evropské unii. Po hlubokých propadech na burzách ze závěru loňského roku se začíná ukazovat, že se s dílčími problémy musí potýkat i reálné ekonomiky,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V případě, že se zpomalování hospodářského růstu bude potvrzovat i v dalších zemích, může se ekonomika Evropské unie dostat do vážných problémů. Především na jihu Evropy mají mnohé státy astronomické dluhy, které dál prohlubují deficitním hospodařením. Při hospodářském ochlazování by docházelo k výpadkům příjmů veřejných rozpočtů, což by v krajním případě mohlo vést k propuknutí dluhové krize. Situaci v eurozóně bude navíc zhoršovat utahování měnové politiky, které započalo ukončením kvantitativního uvolňování.

autor: PV