Stresovaný národ. Omezení pořád dokola, 5, 10 let? „Lidé jsou tím unavení...“ Právník Kolman k zavřenému Česku

reklama

Vláda dnes rozhodla, že od čtvrtku šest hodin ráno nastává v ČR de facto lockdown, mj. budou uzavřeny maloobchodní prodejny a služby. Výrazně redukován bude také volný pohyb osob s výjimkou cest do práce, na nákup či k lékaři, eventuálně na pomoc blízkým osobám. Úřední hodiny se zkrátí nanejvýše na pět hodin, dva dny v týdnu. Anketa Podporujete omezení volného pohybu a uzavření obchodů? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 1802 lidí

Lockdownové opatření má platit do 3. listopadu.

Jak známo, naše republika se třetí týden nachází v tzv. nouzovém stavu. Sice to není poprvé v dějinách ČR, nicméně nejde o žádnou legraci, kterou by bylo možné podceňovat.

V rámci tohoto nouzového stavu česká vláda rozhoduje o dalších a dalších zpřísnění pravidel kvůli zmíněné rostoucí nákaze koronavirem. A průběžně nás strašili, pardon varovali, že opatření se budou zesilovat a zesilovat. Což vyvrcholilo dnešním schválením lockdownu.

K situaci mám nejen jako právník, ale hlavně jako český občan několik poznámek.

Za prvé, u většiny opatření, která se více či méně chaoticky zavedla v posledních dnech, nebyl prokázán zásadnější a jednoznačně pozitivní vliv na šíření covidu, nezapomínejme, kovidová křivka roste ve většině zemí EU, i když tam mají obdobná opatření delší čas.

Navíc naše vláda přislíbila, že když se čísla covidu zlepší, tak se prý bez zbytečného odkladu opatření uvolní. Takže pak se to opět rozvolní a zanedlouho zase výskyt „korony“ naroste, poté epidemiologové a veřejnost začnou logicky křičet, že nám to začne zase stoupat, což pak asi zase skutečně začne, jelikož se to uvolní. Logicky politici to pak zase zavřou – postupně a zmateně – a tak furt dokola. Třeba i pět nebo deset let. To se máme, přátelé, vskutku na co těšit. Pozor, neříkám, že za jiné vlády, než je dnešní Babišova (resp. Prymulova), by to bylo výrazně lepší.

Psali jsme: Tak pro vás jsou to blbci? Po brutální demonstraci v Praze udeřilo. Merkelová v březnu tvrdila toto

Anketa Máte důvěru ke zpravodajství a publicistice ČT? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4903 lidí

Třetí glosa – je nesmyslné se domnívat, že koronavirus byl uměle stvořen ilumináty či světovládci, spíše se svět (příroda) nekontrolovatelně, stejně jako většinu dějin, žene vlastním (nám neznámým) směrem. Babišům, Zemanům, Havlům, Putinům, Prymulům, Okamurům, Fialům, Trumpům a Merkelovým navzdory.

Člověk by prostě neměl propadat falešnému sebeklamu, že vše řídí. Samozřejmě zvládáme toho jako lidstvo více než před pěti sty lety, ale na přírodu, kosmos, Boha nebo Bohy – (nehodící si čtenář škrtne podle svého světonázoru) jsme pořád, řečeno s Jankem Ledeckým, malý páky.

Čtvrtá poznámka – údajně se máme poučit ze zahraničí. Proč chodit ke kováříčkovi, když může jít rovnou ke CovidoKovářovi – v KLDR mají prý nula nakažených. Místo na Tchaj-wan by se příště mělo zaletět asi do Severní Koreje, dodávám v nadsázce.

Pátý postřeh – jako právník se značným znepokojením sleduji, jak se z Twitteru (zejména účet ministra zdravotnictví či premiéra) pomalu stává nová sbírka zákonů. To je ta slibovaná digitalizace veřejné správy? Signifikantní bylo, když v ranním vysílání ČT dne 13. 10. (úterý) obcházela redaktorka v dešti zastávky MHD v Brně a „kontrolovala“, kolik ovčanů nemá nasazenou roušku. Stranou nyní ponechme, jaký reálný účinek má nošení roušky venku. Vládní úkol nesplnila v sedm ráno skoro polovina Jihomoravanů, a to ho vláda oznámila „již“ v deset hodin večer předešlého dne. Je smutné, že pořád mezi námi existují nekňubové, kteří on-line nesledují Twitter a vůbec ty internety. Takhle tu informační společnost jen tak nevybudujeme, chudáci Piráti, kteří po babišovcích patrně brzy převezmou vládu.

Psali jsme: Vymstí se nám postoj k EU? Nečekané šlehnutí na Babiše: Ten oplatil

Za šesté – prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek vyzval všechny naše lékaře a lékařky, kteří v uplynulých letech odešli pracovat do zahraničí, aby se vrátili domů a pomohli svým bývalým kolegům v našich nemocnicích. To je jistě správný apel, avšak pokud by k podobnému kroku sáhli i šéfové lékařských komor či ministři zdravotnictví Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Bulharska a dalších zemí, ze kterých odešli lékaři naopak k nám, tak by se naše nemocnice dostaly do ještě větších potíží, než ve kterých jsou nyní. Doufejme tedy, že se Kubkův model nerozšíří po světě.

Za sedmé – i poslední obvoďák (dnes tedy praktik) z Bezdikova vám řekne, že stres oslabuje imunitu, takže poděkujme naší vládě, některým médiím a všem hysterikům okolo, jak báječně a hlavně permanentně stresují český a moravský národ. Není nic více rozrušujícího, když poosmdesáté (od března) slyšíte: příští týden se vše rozhodne. Týden uplyne… a opět burcují, teď zaberte, teď se to rozhodne. Může se někdo rozumný divit, že lidé jsou již tím vším mimořádně znechucení a unavení?

Závěr

Laskavý čtenář si po přečtení těchto sedmi poznámek možná na adresu autora pomyslí – co tím ve finále vlastně chce říct?

Jelikož nejsem politik, tak mohu bez okolků napsat, situace je určitě vážná, nemožno ji podceňovat, ale současně ani přeceňovat. Proto i mé poznámky stejně jako dnešní realita nevedou (ani vést nemohou) k jednoznačnému závěru. Jedno je však jisté, vyhýbejme se hlasatelům a prorokům jediné pravdy. Vyvarujme se těch, kteří mají ve všem jasno, ostatně mnohdy upravují data do své mozaiky, tak aby jim maximálně vyhovovala.

Myjme si důkladně ruce a nosme roušky, avšak současně pochybujme a mysleme kriticky. Je to stát nás všech, nejen pár nositelů jediné pravdy.

A v neposlední řadě si důsledně chraňme svobodu projevu i po projevu.

Psali jsme: Babišův účet. Opozice brousí nože. Piráti velmi tvrdě Hlad, složenky a strach. Vztek na Babiše poroste. A také násilí Máte covid? Bude se o vás starat ortoped. Jsme unavení, zní z nemocnice Klaus (Trikolóra): Čtrnáctileté děti mohou být klidně samy doma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.