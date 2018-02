Svetozár Plesník: Mezinárodní finanční centrum v Kazachstánu

Rychlost realizace projektu je impozantní a dává jednoznačný signál pro mezinárodní podnikatelskou komunitu – Kazachstán je velmi důležitý subjekt, který vytváří pro své partnery ideální obchodní podmínky. Uvedené oblasti věnuje velkou pozornost a na provádění ekonomického programu osobně dohlíží prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev. Jaké jsou potřebné další záruky?

„Ideální podmínky“ – to nejsou v žádném případě žádné formální fráze pro obchodní partnery. Můžete to posoudit sami. Pro spolupráci se zahraničními investory v Kazachstánu vznikla speciální národní společnost Kazakh Invest, která pomáhá zajistit podnikatelům, kteří chtějí podnikat a pracovat v zemi ty nejlepší podmínky. Nevznikají žádné byrokratické problémy a jazykové bariéry. Téměř všechny listinné smlouvy a postupy a dále komunikace s potenciálními investory, které společnost zabezpečuje, se uskutečňuje v jejich jazyce. Všechny konzultační služby, daňové a celní postupy jsou přeloženy do angličtiny.

Mimo toho existuje v Kazachstánu centrum pro investory. Toto centrum pracuje na principu „jednoho okna“. To znamená, že všechny celní deklarace se vyřizují na jednom místě. Práva zahraničních podnikatelů jsou chráněna investičním veřejným ochráncem práv. Pro investory existují různé preference a daňové pobídky, např. osvobození podnikatele od DPH při dovozu surovin a materiálů a kvóty pro dovoz vlastní pracovní síly.

Ekonomický vývoj Kazachstánu trval delší dobu. Investiční politika Kazachstánu se vyvíjela během 26 let své nezávislosti pokusem a omylem. A proto je nyní již pečlivě propracována do podrobností. Je potřeba zdůraznit, že postavení Kazachstánu v mezinárodním hodnocení podmínek podnikání ve světě je velice kladně hodnoceno a vyzdvihováno – stanovisko Doing Business 2018, kterou vydává Mezinárodní finanční korporace (International Financial Corporation – IFC) jako součást Světové banky, mluví samo o sobě. 36. místo mezi 190 státy. Nejlepší ukazatel v post-sovětském prostoru spolu s Ruskem. Současně na některých pozicích Kazachstán předstihl nejen některé země bývalého SSSR, ale také mnohé rozvinuté země. Např. pokud jde o ochranu menšinových investorů, je Kazachstán na prvním místě na světě. A plněním smluv – na šestém.

Veškeré podmínky, které Kazachstán vytvořil pro investory, mají skutečný reálný základ v číslech přílivu zahraničního kapitálu. Například pouze v prvním čtvrtletí roku 2017 investovali do Kazachstánu o téměř 19% více než před rokem. V lednu až březnu 2017 činil celkový hrubý příliv přímých zahraničních investic 5,381 miliardy dolarů (údaje Kazašské národní banky). To je téměř o 19% (neboli o 857,2 milionů dolarů) více, než v prvním čtvrtletí roku 2016. Největším zahraničním investorem v zemi je Holandsko, následují USA, Švýcarsko, Čína a Rusko.

V souvislosti s výše uvedenými podklady není důvod se domnívat, že projekt Mezinárodního finančního centra zahájeného Kazachstánem zůstane utopickým nápadem. Astana má všechny předpoklady stát se druhou Dubají nebo Singapurem ve střední Asii. Může se stát regionálním centrem pro přilákání investic ve využívání moderních finančních technologií a zvláštním systémem spravedlnosti založeného na anglickém právu. K zajištění nestrannosti soudnictví působí ve státe IFCA (Investment Facility for Central Asi), která působí nezávisle na soudnictví Kazachstánu. Pracují tam zahraniční soudci na mezinárodní úrovni, kteří již složili přísahu do rukou prezidenta Kazachstánu. To vše zaručuje úplnou nestrannost procesu a záruku právního státu.

V kontextu toho, co bylo již publikováno, není těžko pochopit, proč investiční příležitosti Kazachstánu vytvořené Mezinárodním finančním centrem přitahují zahraniční kapitál, a to i v podmínkách stagnace světové ekonomiky. S minimální úrovní důvěry ve světovou finanční sféru zůstává Kazachstán spolehlivým útočištěm pro investory v mnoha oblastech, které dosud nebyly využité. Vedle tradičních surovinových produktů Kazachstánu s jeho obrovskými zemědělskými úrodnými plochami jsou tady další velice důležité odvětví pro zahraniční investory. Velký zájem o získání investic z hlediska zahraničního obchodu je oblast dopravy a logistiky. Důležitá poloha země mezi Evropou a Asií a přítomnost prakticky veškeré nezbytné infrastruktury pro překládku zboží hrají velmi důležitou roli pro investory.

A jestliže všechny tyto uvedené argumenty pro posouzení rozsahu, v jakém Kazachstán překonal své partnery v investičním závodu, nepostačují, dokládám ještě příklad z konce roku 2017 – Kazachstán přijal nový daňový kodex, stejně jako kodex „Na využívání podloží a nadloží“ – rozšíření příležitostí pro investory. A letos vláda republiky připravuje další balíček legislativních dodatků ke zlepšení podnikatelského prostředí na národní i nadnárodní úrovni.

autor: PV