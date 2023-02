Tim Barotov: Buffett a jeho myšlenky ve zprávě akcionářům

reklama

Věštec z Omahy (Warren Buffett) na příkladu investice do společnosti Coca-Cola objasnil svojí velmi jednoduchou investiční strategii, která stojí za dlouhodobým úspěchem Berkshire Hathaway. V roce 1994 společnost držela akcie Coca-Coly v hodnotě 1,3 miliardy dolarů, ze kterých měla roční dividendový příjem ve výši 75 milionů dolarů. Každým rokem Coca-Cola rostla a jediná námaha, kterou musel Buffett podstupovat se svým blízkým kolegou Charliem Mungerem, byla sklizeň čtvrtletních dividend. Od té doby hodnota akcií Coca-Coly vyrostla o více než 500 procent a roční dividenda vyrostla 9,5krát. Ovšem pokud byly dividendy průběžně reinvestovány, skutečná návratnost bude výrazně přesahovat 500 procent v důsledku složeného úroku. Podobný příběh sleduje i jeho další investice do významného vydavatele kreditních karet a cestovních šeků American Express. Investiční filosofie tak spočívá v dlouhodobém investování ve společnosti s konkurenční výhodou a téměř monopolním postavením na trhu. V zásadě jediné, co musel Warren udělat správně, je určit konkurenceschopnou společnost, bez jejíž produktů se lidé neobejdou, a to i v daleké budoucnosti. Pak už stačilo jen čekat. Také je toho názoru, že pro úspěšné investování je mnohem důležitější než intelekt, mít velmi stabilní temperament, který není ovlivňován emocemi, jež plynou z cenových výkyvů akciových titulů. Podle Buffetta tak společnost Berkshire udělala skutečně dobré investiční rozhodnutí v průměru pouze jednou za pět let. To stačilo k obrovskému úspěchu společnosti a vykompenzovalo to i neúspěchy, kterým se nedokázal v průběhu své kariéry vyhnout.

Zpětné odkupy akcií, při nichž společnosti odkupují své akcie, vyvolaly ostrou kritiku ze strany demokratů, kteří tvrdí, že z nich mají prospěch především společnosti, vedoucí pracovníci a bohatí investoři. Během minulého Kongresu demokratická většina uzákonila 1procentní daň na zpětné odkupy a prezident Joe Biden prosazuje zčtyřnásobení této daňové sazby. Buffett, který je dlouholetým demokratem, se v dopise vůči těmto tvrzením ohradil: "Když vám někdo tvrdí, že všechny zpětné odkupy jsou škodlivé pro akcionáře, pro zemi, nebo obzvláště výhodné pro generální ředitele, nasloucháte buď ekonomickému analfabetovi, nebo stříbro-jazyčnému demagogovi (znaky, které se vzájemně nevylučují)."

Buffett také zmínil, že úspěch společnosti stojí na výkonu Spojených států, které i přes všechny historické překážky neustále ekonomicky vzkvétají a derou se kupředu. Zmínil, že v pokračující prosperitu této země věří a i přesto, že čas od času se mohlo zdát, že se tato síla vytrácí, vždy se nakonec vrátila. „Investuji již 80 let, tedy více než třetinu života naší země. Navzdory že naši občané mají sklon – téměř nadšení k sebekritice a pochybnostem o sobě samých, jsem ještě nezažil situaci kdy by mělo smysl dlouhodobě sázet proti Americe. A velmi pochybuji, že některý čtenář tohoto dopisu bude mít v budoucnu jinou zkušenost.“

V závěru zprávy Buffett pozval akcionáře společnosti k tradiční schůzi akcionářů 5.-6. května 2023. Schůze Berkshire bývají celosvětově velmi sledované a často poskytují zajímavé vhledy do trhů a akcionáři mají příležitost zadávat otázky legendárnímu investorovi a jeho dlouholetému kolegovi Charliemu Mungerovi.

Portfolio Berkshire Hathaway podle nejaktuálnějších dat tvoří dominantně pět společností: Apple Inc. (41 procent portfolia), Bank of America Corp. (10,8 procent), Chevron Corporation (8,3 procent), American Express Company (8,1 procent) a Coca-Cola Co. (7,3 procent). Tyto pozice dohromady tvoří zhruba 75 procent z celého portfolia společnosti.

