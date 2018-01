Václav Kovalčík: Křesťanství a horoskopy v dnešní době

Křesťanské církve, dle mého názoru, právem odsuzují nastavování a plánování lidských životů podle horoskopů, přitom se kolem dosti mizerných předpovědí točí velké peníze, které by měly směřovat do užitečných kapitol lidské civilizace, jenže termín „užitečný“ je neprávem považován za odsouzeníhodný archaismus, jenž nemá vůbec šanci v současném období celebrit a sexismu.

Právě horoskopy ještě více rozdělují lidi na mnoho znepřátelených táborů, když dennodenně vnímám nesmyslné a absurdní soudy, až už je málem trestným činem se s někým seznámit a založit tradiční rodinu.

Horoskopy mi připomínají nebezpečnou náboženskou sektu, jež imperativně určuje s kým ano, s kým zase ne ohledně partnerských a mezilidských vztahů.

„Mohl jsem být několikrát miliardářem, mohl jsem výrazněji pomáhat lidem, mohl jsem mít vztah, později svatbu, jenže se po dobrých věcech a jevech slehla zem!“

Myslím si, že jednání podle horoskopů by stálo za diplomovou práci, ale to by bylo nebezpečné i pro toho, kdo by to zpracovával a sepisoval!

Možná můžeme horoskopy považovat za umělecký styl okrášlený pohádkou o našich životech, jež se vůbec neplní, neboť existuje jiná cesta mnohem trnitější a náročnější dle zákonů Desatera a Nového Zákona Písma Svatého s cílem jistým, nádherným a báječným.

Psali jsme: Václav Kovalčík: I zvířata mohou být hodná k lidem Václav Kovalčík: Kult Václava Havla, Evropské unie a USA škodí nám i celému světu Václav Kovalčík: Kočkopes kolem přímé volby prezidenta ČR Václav Kovalčík: Existence Církve československé husitské souvisí s existencí našeho národa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV