Václav Makrlík: Babiš mě rozhodně neplatí. Ale musím se ho stejně zastat. Ve svých letech se ničeho nebojím

Jestliže podával informace o těch, kteří se obohacovali na státním majetku, měl by obdržet vyznamenání a ne být vláčen po soudech a dehonestován v médiích bezmála třicet let od zmíněných událostí. Pokud Babiš spolupracoval s bezpečnostními orgány v naznačeném smyslu, a obsah svazků a další svědectví tomu napovídají, nekonal nic jiného, nežli to , o co usiluje i dnes- zabraňoval rozkrádání a tunelování státního majetku, majetku všech občanů země vybudovaného z jejich daní, plnil na rozdíl od jiných svou občanskou povinnost. Zcizování státního majetku bylo totiž kriminálním, nikoliv politickým, zločinem za socialismu a je jím i za nynějšího režimu.

V souvislosti s tím jak bezohledná a nekončící kampaň se vůči Babišovi vede si normálně uvažující občan klade otázku jak v české demokracii, v českém státě, funguje ochrana osobních údajů a promlčitelnost trestních kauz. O zadržených zlodějích , násilnících a vrazích se nesmí v médiích objevit jediný osobní údaj, před televizními kamerami a fotoaparáty si mohou krýt obličej , jejich tváře jsou rozmazávány. I kauzy vražd jsou po dvaceti letech promlčeny a zápisy v trestních rejstřících zahlazovány.

Pachatelům je nesmí nikdo ani připomenout. Pan Babiš, jehož spolupráce s oficiálním státním orgánem nebyla ani několika soudy jednohlasně potvrzena, je již po léta objektem nevybíravých, často vulgárních útoků, může se o něj tak říkajíc otřít kde kdo,ačkoliv mu tím co v životě dokázal nesahá ani po kotníky. Parket na kterém tyto nechutné tanečky provozují především někteří mediální pracovníci toužící po skandálu, a samozřejmě politici, kteří v Babišovi cítí nebezpečnou konkurenci , jenž jim komplikuje obohacování se na úkor společnosti- státu, obcí atd., má ovšem právní základ, a to v lustračním zákonu Ten skutkovou podstatu údajné Babišovy spolupráce s bezpečnostními orgány státu, spočívající dle dostupných informací v odhalování rozkrádačů státního majetku a v zabránění páchání této kriminální činnosti, mění na politickou kauzu. V kriminálním podsvětí jsou ti kteří spolupracují s policií a bezpečnostními složkami státu označováni za bonzáky, práskače, udavače atd. Česká legislativa,justice a jurisdikce , a bohužel i část médií a společnosti,se přístupem ke kauze Babiš přibližuje tomuto zločineckému chápání základních civilizačních etických norem, především přikázání „nepokradeš“. Ostarkizováni nejsou ti, kteří kradli, ale ten, který o těchto zlodějnách podal příslušným orgánům státu svědectví. To je pro českou společnost, její základní mravní uzance, nesmírně negativní vysvědčení, a na stavu společnosti se to tragicky odráží.

Možná se někdo podiví, proč se pana Babiše zastávám. Je to věc prostého lidského smyslu pro spravedlnost. Nedokážu k tomu mlčet i za cenu nejvulgárnějších výpadů se strany některých mediálních pracovníků , ale ve svých sedmdesáti letech již nemám z ničeho strach. Bezpochyby budu napaden, že si tento text u mě Babiš objednal. Neobjednal,osobně ho neznám, a již vůbec nemám jistotu, že v jeho informačních médiích vyjde.

Před časem vznikla možnost lustrační zákon zrušit. Bohužel i poslanci hnutí ANO, jejichž dobře placené kariéry pan Babiš nastartoval a v životě se příliš neuplatnili, hlasovali proti zrušení. Nevím jestli ze strachu, aby je někdo neoznačil za „estébáky“ , nebo jen z důvodu politické negramotnosti. Někteří z nich dokonce naznačují, že v případě potvrzení Babišovy spolupráce s StB by měl na funkci předsedy hnutí rezignovat. Nepochybně by se dle přísloví „ když je koryto, svině se vždycky najde“mezi nimi našel někdo, kdo by za Babišovy peníze ochotně nastartoval svou ještě skvělejší osobní kariéru předsedy již zavedeného hnutí. Výmluva na Babišov prohlášení , že nemá s lustračním zákonem problém neobstojí. Evidentně s ním problém má. Jinak se však vyjádřit nemohl, neboť by to bylo okamžitě využito proti němu.

Co však na to občané? Lze se totiž obávat, že pokud Babiš nebude předsedou hnutí, a pokud by byl vyštván i z postu premiéra, vše se vrátí do starých kolejí. Tuneláři a další pijavice přisáté na veřejné finance by si oddechli a rychle by se snažili dohnat to o co přišly. Zdá se však, že většina občanů si zachovává zdravý rozum a ví, co pro ně, a tuto zemi, Babiš znamená. Ať již soudy rozhodly jakkoliv nepřestanou Babiše podporovat. Kdyby totiž občanům vadila jeho údajná spolupráce s StB nevolili by ho a jeho osobní preference, a preference hnutí ANO 2011, by nestoupaly.

Kauza Babiš - StB je tak zcela absurdním politickým procesem který, v souvislosti desítkami, možná stovkami tunelářských a rozkradačských kauz v nichž většinou nefigurují, nebo jen minimálně, příslušníci státobezpečnostního aparátu předlistopadového režimu, a ve kterých jde o miliony a miliardy, svědčí o absurditě státobezpečnostního systému této země.

