Vladimír Pelc: Braňme veřejnou službu médií!

Do Senátu dorazila petice s názvem „Braňme média veřejné služby!“ (tisk č. 283). Petici podepsalo 16 365 osob. Co v ní petenti tvrdí?

V textu petice se mj. dočteme:

Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice.

Mě vadí stupňující se útoky většiny novinářů na některé naše ústavní činitele a jejich příznivce. Vadí mi zejména intelektuální primitivismus mnoha novinářů, kteří vulgárně a lživě útočí kupř. na prezidenta Miloše Zemana – mám pocit, alespoň podle informací mainstreamu, že M. Zeman může za všechno od černého kašle, přes výbuch sopky na Havaji po otravu Skripalových novičokem. Vadí mi, že se k tomuto primitivnímu honu přidávají někteří zákonodárci, např. předseda Senátu Milan Štěch (u takových osob, jako je např. pí poslankyně Miroslava Němcová, a jí podobní, takové útoky samozřejmě chápu – nesmířili se s prohrou).

Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci (těch ústavních činitelů).

Já jsem znechucen tím, že média mnohdy slouží k upevňování moci pražské kavárny, obskurních politických stran (např. Česká televize výrazně preferuje TOP 09), že slouží k posilování lobbyistických korupčních skupin.

Zvláště v době, kdy je náš veřejný prostor zaplaven výrobci dezinformačních, konspiračních a lživých zpráv, potřebujeme nutně média, která svým divákům a posluchačům dokáží dodávat ověřené a spolehlivé informace.

Ano, i já si to přeji. Tedy aby výrobci dezinformačních, konspiračních a lživých zpráv nezahnojovali veřejný prostor primitivními výmysly, kterým nevěří ani frekventant pomocné základní školy; z poslední doby to byl kupř. evropský fejk novičok: Skripalovi byli otráveni jedem, který účinkuje do tří vteřin, není proti němu protilátka, ale otrávení to v pohodě přežili, a za všechno může Rusko. Dalším fejkem je třeba tvrzení, že jednotky severoatlantického útočného vojenského uskupení (NATO), i jednotky naše, v Pobaltí chrání tyto země před potenciální útokem Ruska: V počtech a vybavení, ve kterém tam jsou, mohou chránit leda tak tamní vlády před jejich vlastními obyvateli (a samozřejmě provokovat Rusko).

Odmítněte snahy části politiků tato média zrušit, zprivatizovat, nebo převézt pod jejich státní kontrolu.

Ale v tom se petenti mýlí: Veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou z obsahového hlediska dávno zprivatizovány; jednotlivé pořady si zprivatizovali jednotliví redaktoři, jejich prostřednictvím různé ekonomické nebo politické lobbyistické skupiny – tak proč je nezprivatizovat i ekonomicky? Takto nás občany, kteří o fejky uvedených médií nestojíme, stojí velké peníze jednak formou dotace ze státního rozpočtu a také formou tzv. koncesionářských poplatků (fakticky jde o formu majetkové daně).

A závěrečný blábol petice zní: Média veřejné služby musí být nezávislá na politické moci! Současná média veřejné služby seriózní informace většinou neposkytují, protože jsou vždy závislá na nějaké politické moci. Na současných tzv. veřejnoprávních médiích jsou veřejnoprávní převážně jen veřejné prostředky, které do nich plynou. Taková média veřejné služby neposkytují. Není třeba je bránit. A bránit veřejnou službu médií neumíme.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Vladimír Pelc: Otloukánek Marx Vladimír Pelc: Vláda je v demisi především s odborností Vladimír Pelc: Historie jako učitelka života… Vladimír Pelc: Současná ČSSD je politická šmíra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV