Vladimír Ustyanovič: Byla to vražda, řekla partnerka novodobého Bretschneidera Vondry Vrecionová

Událostí, která rozbouřila poklidné vody politické scény, byla metoda udávání, využívaná oddělením StB pro boj s vnitřním nepřítelem, kterou použil Alexandr Vondra vůči inženýru Jandejskovi. Zopakuji stručně, v přímém přenosu tento novodobý Bretschneider vytáhl uměle vytvořený, nepravdivý dopis, což bylo policejním vyšetřováním prokázáno již dříve. Pro mladší ročníky, v době Rakouska-Uherska byl Bretschneider pojem pro policejního udavače. K tomuto morálnímu odpadu je zbytečný jakýkoliv komentář. Vondrova zoufalá touha po křesle europoslance a jeho všehoschopnost mi evokuje film „Jak hluboko jsem klesla". Jeho činy potvrzují pravidlo, že člověk nemůže za barvu kůže, ale může za to, že je idiot. Což si myslím, že splňuje doktrínu nestrany ODS, ale i party Spolu.

Nechutným výrokem se europoslankyně ODS Vrecionová, partnerka Alexandra Vondry, zařadila jako morální kýč ke svému partnerovi Vondrovi, když prohlásila, že Alexej Navalnyj byl zavražděn. Již dříve se prokázalo na základě prohlášení ukrajinského šéfa vojenské rozvědky Kyrylo Budanova, že Alexej Navalnyj zemřel přirozenou smrtí na následek krevní sraženiny. A opětovně si nemyslím, že by šéf ukrajinské rozvědky přihrál body Vladimíru Putinovi. Gentlemanské chování může být vzájemné na tajné frontě, kde mnohdy nejsou věci jen černobílé. Největší tragédií pro matku je, že přežije svého syna. Paní Navalná publikovala otevřený dopis směrem ke své snaše Julii Navalné, který publikoval deník Independent. Z jejího dopisu si dovolím citovat:

„Drahá Julia Borisovna Abrosimova (Juliino dívčí jméno). Mého syna jste naposledy viděla v únoru 2022. Nemáte zákaz vstupu do Ruska, nebylo proti Vám zahájeno žádné trestní řízení, ale za dva roky jste ho ani jednou nepřišla navštívit. Ve skutečnosti jste se od jara 2021 k mému synovi nevydala a na veřejnosti jste se objevovala s jinými muži. Byla jste to Vy, kdo ho přinutil odejít do Ruska, když se právě probral z kómatu a měl špatný zdravotní stav. Vy jste si vynutila, aby se celý Alexejův majetek přepsal na Vás. Dokonce jste vydědila vlastního syna. Svou dceru jste poštvala proti mému synovi. Bylo pro mě zvláštní, když jsem Vás pár hodin po Alexejově smrti viděla s úsměvem mluvit jeho jménem v Mnichově. Jak jste si po jeho smrti přivlastnila jeho hlas. Neměla jste ani trochu slušnosti a nedržela jste aspoň formální smutek. Běžela jste obchodovat s jeho smrtí. Jste podlá a nízká. Pohrdám Vámi a zakazuji Vám spekulovat se jménem mého syna, mého dítěte."

Výrok paní Vrecionové, že byl Alexej Navalnyj zavražděn, je prezentován podle hesla „účel světí prostředky." Tento výrok mohu slušně označit jako fašismus s lidskou tváří, protože rozdmýcháváte svým malinkým, ale velice hloupým podílem válku s jadernou mocností. Uvědomte si, že téměř tři čtvrtiny Čechů by podpořilo rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že by Rusko získalo část ukrajinských území. Omlouvám se, ale mám pocit, že jste přečetla ve svém životě pouze dvě knihy, a to „Jak rychle zbohatnout" a „Jak se naučit podnikat". Dovolím si podotknout, kdybyste nastudovala učebnici od Henryho Kissingera „Umění diplomacie" a vzala si z této publikace aspoň setinu vědomostí a používala je ve své praxi, tak byste neměla ideologické klapky na očích jako dostihová kobyla. Henry Kissinger jasně řekl, že nebezpečí je ve spojení Ruska a Číny. A nyní v rámci odésácké rusofobie bylo dílo dokonáno.