Vladimír Ustyanovič: Parazit Tomáš Petříček a škodná Jana Maláčová

Tímto textem reaguji na nehoráznost, kterou vypustil ministr Petříček, že poslanec Jaroslav Foldyna není sociální demokrat a že by měl ze sociální demokracie odejít. Ústní průjem tohoto giganta sociální demokracie překonává hranice zdravého rozumu a lidské slušnosti. Pokud je mi známo, tak sociální demokracie je stranou práce, která má hájit sociální jistoty občanů. Jak může Petříček vědět něco o práci, když celý život parazituje na dotovaných funkcích, na rozdíl od Jaroslava Foldyny, který nejen že v životě něco dokázal ve své profesi jako kapitán labsko-oderské plavby, ale i jako komunální politik, který se díky svému nasazení a autentičnosti dostal až do poslanecké sněmovny.

Petříček se svým charismatem často používaného rektoskopu vymýšlí jednu pitomost za druhou. Jedním z nápadů byl ten, že na ministerstvu zahraničí bude pěstovat včely, ale jak zjistili jeho rádci, na včelí bodnutí mohou být někteří lidé alergičtí, proto budou pěstovat čmeláky, což je opravdu prioritní směr naší zahraniční politiky. Samozřejmě to nebyl nápad z jeho hlavy. Reagoval tím na iniciativu mongoloidky a jinak postižené Grety, aby se zase aspoň trochu zviditelnil a byl IN. Petříček není ministr zahraničí, je to šašek na ministerstvu zahraničí, kterého jeho zahraniční kolegové snášejí s trpkým a shovívavým úsměvem. Nebudu rozebírat, co si o něm myslí těžké váhy zahraniční politiky jako ruský Lavrov, americký Pompeo, kteří maximálně uvažují nad tím, kdo Petříčka vyrobil. Dalším lumenem naší politické scény je Jana Maláčová, která oslnila na ni neobvyklou myšlenkou, a to, že by poslanec neměl upoutávat pozornost na obskurních akcích, ale že by měl pracovat. S tou prací by měla začít především u sebe, aby jí ministryně Schillerová nemusela pohlavkovat za přihlouplé nápady, které jsou mimo realitu.

Tito neomarxističtí socialisté se drží svého koryta za každou cenu, viz její manžel Chmelař, který je náměstkem kamaráda Petříčka. Paní ministryně měla zřejmě na mysli poslance, kteří se účastnili úchylácké párty, na níž byly prezentovány holé zadky a mnohem větší nechutnosti. Normální gayové, které znám dlouho, se těchto exhibicí neúčastnili a jak mi sdělili, tato párty se týká především exhibicionistických psychopatů a deprivantů.

V případě, že tahouny sociální demokracie zůstanou liberálové typu Maláčová, Petříček, Poche, Dientsbier nebo expert na vesmír Dolínek, kteří budou pokračovat ve stávající politice, tak musím konstatovat, že po příštích volbách zmizí sociální demokracie z politické scény, což většinu občanů potěší.

