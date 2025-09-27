Zbyněk Fiala: Kdo bezpečnosti rozumí

Myslí na naše dobro spolu s těmi, kdo už je tam taky málem vidí. Teď ještě, jak je nad naše hlavy dostat. Ty dobráky, samozřejmě. Zdání mate. Linie ministra Lipavského, jedné z největších postav našich dějin vedle Žižky nebo Švejka, nenaznačují, že ho potraviny nezajímají. Ale je to tak, jak sděluje voličům teď, když jde o všechno. Živí se bezpečností. A jde mu to k duhu. „Volte lidi, kteří rozumí bezpečnosti,“ vyzývá na Facebooku, aby mu to vydrželo.
Bezpečnost v českém podání se neobejde bez studia Haškova díla, ve kterém osudy dobrého vojáka závisejí na tom, zda se podaří propojit omamné květenství strategií, hesel a rozkazů se zvadlou realitou skutečného světa. Osudy malého člověka jsou založeny na naději, že ti opravdu blbí, kteří mu velí, nevidí překážku, dokud nemají nos zanořen do zdi. A tomu dobrý voják pomáhá až do roztrhání těla.
V Haškově díle jsou inspirativní ještě dvě další postavy, cynický feldkurát Katz, kterého Švejk zaujal přesvědčivým ztvárněním polepšeného hříšníka, a zanícený poručík Dub, kterého zatím známe jen z té lepší stránky. Se zájmem sleduji, jak jsou tyto role rozděleny v předvolebních televizních debatách. Švejk chce odvahu, Katz je praktičtější, ale Dubové převažují.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Základním úkolem volebních debat je však něco jiného. Mají ukázat ty lumpy, kteří se hrabou někam, na co nestačí. Tak zní základní pokyn komunikačních manažerů jednotlivých kandidátů. A když už jednou tento úkol doma před zrcadlem zodpovědně nacvičovali, vývoj debaty se neliší od výzvy obra Dobroděje z Cimrmanovy pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký: „Teď se vzájemně osolte!“
Na švejkovské role dojde až nad detaily. Tak třeba ve čtvrtek v ČT Vladimír Votápek z Lipavského mateřské strany Pirátů konstatoval s rozhodností poručíka Duba, že když jsme s Ruskem ve válce (pravda, „hybridní“), je na varovné výstřely k ruským stíhačkám pozdě. Sestřelovat! Neřekl jen jak a čím. Ani co potom.
Podobně k tomu přistupuje kandidátka Barbora Urbanová ze STAN: Ukrajinu je třeba bránit, aby se Rusko nepřiblížilo k nám. Takže nás brání Ukrajina – a my se bránit nebudeme? A čím taky? Když se vyplácají miliardy na zálohy za stíhačky? Pokud to myslí s obranou vážně, mohla by se zajímat, zda by nebylo lepší, kdyby se za stejné peníze obnovily nějaké ty kasárny. Vždyť ani není kde cvičit Čelem vzad!, které se může na válečném poli docela hodit.
Podle Radka Vondráčka z ANO Rusko odmítlo hlavní vizi, že už se nemají zabíjet lidi. Připomíná to Švejkovo zvolání: Nestřílejte, jsou tady lidi! Je to samozřejmě hra, můžeme se hádat o to, kdo tu válku prodlužuje. Ale jeden výkřik stačil, dál už se Vondráček věnoval věcnějšímu tématu pochybných protiruských sankcí. To je nástroj, který válku nevyřeší. Ostatně Putin si nad nimi liboval, že povzbudily snahu o větší soběstačnost ruské ekonomiky. Že my si libujeme méně, není třeba dodávat.
Lubomír Zaorálek za Stačilo! potvrdil, že se vyučil diplomatem v roli zamindíra za Babišovy vlády. Drobné vychýlení ruských letounů u estonských vod, které ostatně podle Američanů neznamenalo opravdovou hrozbu, se má řešit nótou. Když opravdu o něco jde, vypadá to jinak. Sázky na válečné řešení jsou nesmysl, bude to vždycky pro Česko nepříznivé. Zaměřme se na mírové iniciativy, říká. Doufám, že o tom dokáže přesvědčit i ty, kdo na to budou mít vliv. (ZDE)
Jako chcimír tedy vím, koho volit. Ale válečné šílenství pomine samo, Trump od toho dává ruce pryč. Jeho výrok, že Ukrajina může s pomoci Evropy a NATO dobýt zpět ztracená území, byl uzavřen přáním Hodně štěstí! Zkuste to, ale bez nás. Pro nás už je to jen obchodní případ, kdy vám budeme prodávat některé starší zbraně a drahý zkapalněný plyn místo levné ruské ropy.
Takže to pomine už proto, že na to nemáme. Rozpočty tří vedoucích evropských zemí, Německa, Francie a Británie, jsou v troskách. Jejich vlády mají k dispozici jen nástroje, které ženou lidi do ulic a povzbuzují opozici, aby převzala moc ve prospěch vlastních občanů. Škrtit civilní výdaje. Dusit svobodu projevu. Sedět na bodácích. To nemůže být na dlouho.
Přesto se dá bezpečností nějaký čas dobře živit. Ale je to jen pro pár lidí, účet platí ostatní.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV