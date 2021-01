Zbyněk Fiala: Sleva nebude zadarmo

reklama

Okamžitě po oznámení výsledného schodku loňského státního rozpočtu ve výši 367 miliard korun se v médiích objevila hodnocení, že to je nejhorší výsledek od vzniku republiky. Ale platí úvaha, že kdyby byl schodek rozpočtu o trochu menší, měli bychom větší důvod ke spokojenosti? Ve stejnou dobu jsme se dozvěděli, že Česko je v počtu případů koronaviru na obyvatele za týden nejhorší na světě. Určitě k tomu přispěl i tlak hospodářské lobby, aby se uvolňovalo rychleji a podniky dříve přešly do normálního provozu. Jenže normální je nenormální v době pandemie. Toto selhání politické obrany zdravotnické racionality je nejhorším dědictvím uplynulého roku.

Naše postavení na poslední příčce světového žebříčku je trochu v rozporu s vytrvalou snahou českých elit svět poučovat, jak se má co dělat. Kdykoliv přijde řeč na podstatné mezinárodní téma jako je klima, energetika, bezpečnost, daně, auta, zemědělství a kdovíco ještě, vždycky jsme učiteli národů. Od nás se učte, my jediní tomu rozumíme! I na ten Tchajwan vyrazil Vystrčil hrdě proti všem. A pak se ukáže, že takhle zkušení soudruzi mohou někde udělat chybu. Když jsme tak chytří, proč jsme tedy nejhorší na světě? Neplácají se i jinde nesmysly?

Závěrečná čísla o plnění státního rozpočtu ukazují, že se vybralo o 110 miliard korun víc celkových příjmů, než kolik se plánovalo v situaci, kdy se to kácelo všude kolem a předpokládaný schodek 500 miliard korun se zdál být spíše minimalistický. OECD prognózovala, že pokud udeří druhá vlna, Česko čeká propad HDP o 13 procent. Kombinace výdajů na podporu lidí bez práce a hospodářských ztrát podniků mohla překročit bilion korun. Teď zjišťujeme, že propad je tak poloviční, finančně je to taky o trochu lepší, ale zdravotně je to hodně špatně. Krize nabírá sílu a začíná být zřejmé, že mnohem větší účet se bude platit jen o něco později.

Za dva týdny má být k dispozici nejnovější makroekonomická prognóza ministerstva financí, která bude základem rychlé novelizace právě přijatého státního rozpočtu na rok 2021. Původně mělo jít jen o započtení daňového balíčku, který v době schvalován í rozpočtu ještě nebyl schválen a lítá v něm nějakých 100 miliard korun. Ale to mohou být nakonec drobné.

Tuší někdo, co nás čeká? Od ministerských analytiků to bude chtít velkou dávku prorockého vidění, protože zdravotní situace se prudce zhoršuje a očkování bude nastupovat jen pomalu. Přitom začínáme pociťovat hranice možností našich nemocnic i dlouhodobě vyčerpaného zdravotnického personálu. Na lidech z vlády, hejtmanech a dalších, kteří se střídají na obrazovkách, je vidět, že po roce nepřetržitého vypětí už toho mají taky plné kecky. I oni se často pohybují v prostoru hrdinství, ale rozhodující je výsledek. Ten je teď špatný. To snižuje jejich autoritu.

Příklad Izraele ukazuje, že funkční jsou jen drastická omezení. V Anglii, která je na tom líp než my (ale vlastně každý, vždyť jsme ti poslední), vyhlásili lockdown na sedm týdnů. A příklad Číny je názorným dokladem, že pomáhají jen čiré politiky - nejprve rázné řešení zdravotnického problému, a teprve pak hospodářská obnova. Směsky těchto postupů, jak po nich sáhly Spojené státy nebo my, jsou naopak zhoubné.

Když to zkrátím, nejhorší na světě jsme potom, co někomu stálo za to využít paparazze z Blesku a sejmout profesora Prymulu. Skutečný důvod nejspíš spočíval v tom, že profesor měl jiný názor na obsazení dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Všichni, kdo v tom jeli, se teď mohou zamyslet, jestli to stálo za to. Jistě, každý je nahraditelný, ale tohle byl zároveň signál, ať se zdravotníci drží zpátky. V době, kdy vlastně záleží jen na nich...

Všechno špatné je k něčemu dobré. I nejčernější mrak může mít stříbrný okraj, jak se říká za Velkou louží. Dokud se nic neděje, je tu prostor pro průměrné kariéristy. Přirozený výběr začíná fungovat teprve když se opravdu naloží. Doufejme, že z krize se vynoří osobnosti s lepším fundamentem. A doufejme, že to protříbí i užvaněnou opozici, která na statistiky mrtvých vrší ještě hromady zabitého času.

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

