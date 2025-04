Zbyněk Fiala: Teprve až dojde slivovice

Teprve až dojde slivovice, pochopí i ti poslední, že rezignovat na změnu klimatu se nevyplácí. Nejde jen o letní vedra, sucho a lesní požáry. Také předčasná jara jsou příliš častá a naše příroda mírného pásma se v tom špatně orientuje.

Patřím mezi sadaře, kteří v březnu obcházejí stromy a šeptají jim do větví: Neblbněte! Schovejte ten pupen! Zmrzne! Ořešák neměl plody v posledních pěti letech třikrát. Jablka byla loni jen na dvou stromech z deseti. Švestička uzrála jediná, než byla napadena červem, kosem, plísní a spadla. Další rok bez radostného hlaholu.

Život potvrzuje, jak velká byla chyba posmívat se snahám o snížení zásahů do atmosféry, abychom tu změnu mohli ustát. Na pozdních mrazech není nic neobvyklého. Ale na tom, že předtím přijde s železnou pravidelností teplo, které nastartuje vegetaci do fáze, kdy už mráz nesnese, na tom něco je.

„Nezvykle silné stratosférické oteplování způsobilo rozpad polárního víru. To bude mít vliv na počasí i v příštích týdnech a zima se vrátí hlavně do Severní Ameriky,“ hlásí TV Nova, takže nejen akademici z CzechGlobe. „Polární vír se sice rozpadl už v půlce března, ale jeho následky lidé pocítí i v nadcházejícím měsíci,“ upřesňuje uvedený zdroj, protože v tom lítáme také. Do Evropy dorazí mrazivý vzduch ze Sibiře. Ilustruje to bědující ovocnář, že už zase nebude mít žádnou úrodu meruněk.

Důvody pro snížení lidských zásahů do atmosféry jsou tedy opravdu pádné. Hodně pomůže konec uhlí. Dá se to nařídit, ale může to proběhnout i samovolně. Třeba když se lidé vyděsí vysokých cen tepla a srazí potřebu paliva zateplením a rekonstrukcí budovy. Zrovna jsou na to nové dotace, které to umožňují i bez vlastních milionů na kontě. Dostanete prachy předem. Odborníci tvrdí, že celostátně lze snížit náklady na vytápění o nějakých 40 procent.

Snížení spotřeby tepla přijde vhod i těm, kdo spoléhali na plyn, a ten najednou není. S Ruskem jsme se dozhádali, Amerika se zase rozhádala s námi, a Norsko, na které to všechno padá, upozorňuje na vyčerpání zásob a bude těžbu snižovat. V zásobnících máme poslední čtvrtinu, trend změny nula, a to bylo teplo. Teď bude zima a může to být napínavější než detektivka z 1. oddělení.

Také ceny elektřiny nás probudily ještě dřív, než dorazí konec slivovice. Novela energetického zákona Lex OZE III platí jen pár týdnů, ale už to začalo! Už se rozjíždí sdílení, akumulace, agregace elektřiny z venkovských i městských střech. Česká právní úprava přišla jako jedna z posledních, a to má své výhody, dostrkalo ji to nejdál. Režim „aktivního zákazníka“ (prosumer) je nejliberálnější v Evropě, v limitu do 50 kW můžete kamkoliv s kýmkoliv. S komunitní energetikou je to trochu složitější, ale tam první pokusy odstartovaly už vloni.

Od srpna loňského roku se do komunitní energetiky v Česku zapojilo přes 17 tisíc lidí a vytvořili 7,5 tisíce skupin sdílení energií, informuje Martin Ander, specialista Svazu moderní energetiky. Drtivá většina komunitního sdílení elektřiny je v malých skupinách aktivních zákazníků zahrnujících především rodinné domy a byty, zapojených je ale už i téměř 500 bytových domů.

Sdílení elektřiny v komunitě má podle něj hned několik výhod. „Ušetříte část nákladů na elektřinu, získáte ochranu před nečekaným růstem cen na trhu, budete méně závislí na centrálních dodávkách, a taky můžete využívat výhod fotovoltaiky, i když nemáte možnost si ji sami pořídit. A přispějete tím i ke snížení znečištění ovzduší.“

Na stejném webu Obnovitelně jsem našel i zprávu, která jde ještě dál:

Český energo startup Delta Green zprovoznil platformu, která umožňuje domácnostem zapojit se do služeb takzvané výkonové rovnováhy (SVR). Domácnosti podle potřeb sítě v krátkých časových intervalech dodávají nebo odebírají elektřinu, což jim může výrazně snížit náklady na energie. „Čtyřčlenná rodina v domku zaplatí ročně za energie okolo 35 tisíc korun. U nás jim teď mohou náklady klesnout až o třetinu. Měsíčně ušetří na elektřině až tisíc korun,” říká představitel firmy Jan Hicl.

Změna reálných poměrů se opírá o přírodní zákony, které nelze přehlasovat, dokonce ani po změně jednacího řádu. Vědecky se tomu říká „proti větru nelze čůrat“. Jestliže lidi lákají soláry na střeše, aby ušetřili za elektřinu, pak dokonce i ČEZu je jasné, že bude lepší jim s tím pomoci, aby část ztracených tržeb za dodávky proudu dostali zpátky. Výdělek poplyne z podílu na úsporách, které klientům zařídí formou takové nové služby. Už před lety si pro to vytvořili zvláštní závod (ENES), který služby energetických úspor (EPC) poskytuje.

To se nelíbí osvícenější části ODS, která ví, že péče dobrého hospodáře spočívá ve vyždímání superzisků z těch, koho se podaří od úspor odradit. Fialova vláda může být laxní, ale ostříží předsedkyně kontrolní komise na Praze 3 Iva Vojtková pozdvihla prapor ODS výše a podala proti takové službě úspor trestní oznámení hned na Národní centrálu proti organizovanému zločinu a Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ). Poukazuje na nevýhodnost a netransparentnost služby ETC od onoho závodu ČEZ do několika škol na Praze 3, jako kdyby to byla jejich investice. Není, investuje ČEZ, a za ten školy odpovědnost opravdu nenesou.

Nebeským státním zástupcům i ústředním honičům organizovaného zločinu možná chvilku trvalo, než se přestali smát, ale pak se vzpamatovali a poslali to zpátky státním zástupcům do Prahy 3. Tam to může nějaký čas ležet, aby to nevypadalo jako moc snadné, a pak to nejspíš vyřeší domluvou popletenému stěžovateli.

Zkuste si představit, že na vás někdo požene kriminalisty za jízdu taxíkem, u kterého se ukáže, že s takovými sazbami přijde na buben. Proboha, co je vám po tom? Stejně tak náklady ETC jsou jen na poskytovateli služby, který smluvně slíbil, že ušetříte. A když ne, dá vám ze svého, k čemu se zavázal.

Může se stát, že uvedená dáma z ODS slivovici nepije, a pak jí je klima jedno. Ale žalovat školu z pozice kontrolního orgánu za to, že ušetří, to je příliš okaté nahrávání druhé straně. Ledaže pije, to by byla jiná.

Nějak se mi tu ty opačné konce sešly … Klima není jednoduché.

