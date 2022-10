Zbyněk Fiala: Zásobníky na zimu

reklama

Kdybychom se řídili jen zprávami o naplňování plynových zásobníků na zimu, hřeje nás spokojenost, že ani nemusíme zatopit. A netřeba sledovat jen české zprávy, jejichž kvalitu zajišťuje úřední dohled. Daří se i u sousedů. Třeba Německo už naplnilo zásobníky plynu na 95 procent a zvládlo to o dva týdny dříve, než bylo plánováno, hlásí Bloomberg.

Loni touhle dobou měli v zásobníky zaplněny jen ze 72 procent. Němci si totiž stanovili vyšší cíle než EU a tak mají podle Klause Müllera, šéfa německého energetického regulátora Bundesnetzagentur, dostatečnou zásobu na dva studené zimní měsíce. Není jasné, zda se do toho započítává plyn, který mají v zásobnících v Česku.

Hodně pomáhá letošní relativně teplý podzim, který umožnil snížit spotřebu plynu o 30 procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Pokud by byla mírná i zima, dá se to prý přežít. Přesto se ani Němci neobejdou bez dalších dodávek plynu. Německo musí zvýšit jejich dovoz, zdůrazňuje šéfregulátor Müller. Vláda zatím objednala pět plovoucích terminálů pro příjem a zplynování zkapalněného LNG z tankerů a dva z nich by mohly být k dispozici ještě tuto zimu.

Čína reaguje na zprávy o naplněných zásobnících rozhodnutím, že ukončuje export LNG na pomoc Evropě. Dalším argumentem jsou extrémní náklady dopravy. Čínské úřady vyzvaly státní společnosti PetroChina, Sinopec a CNOOC, aby náklad přesměrovaly pro potřeby domácího zásobování na zimu. Objevily se předpovědi, že dosavadní čínské zásoby nemusí stačit pro vytápění domácností. Čína v dodávkách pro Evropu jen přeprodávala plyn, který pořídila jinde. Představovalo to docela prudký obrat v čínské politice, protože v loňském roce Říše středu předstihla Japonsko jako největší dovozce PNG na světě. Přitom letošní rok může být rokem poklesu domácí spotřeby zemního plynu.

Energetika byla pochopitelně tématem i na probíhajícím 20. sjezdu Komunistické strany Číny. Generální tajemník Si Ťin-pching v úvodním projevu zařadil mezi hlavní úkoly nadcházejícího období posilování energetické bezpečnosti a pokračování v přechodu k zelené energetice. Byť opatrně, aby někde nevznikly výpadky zásobování energií. Ani naše spílání green dealu nedokázalo Číňany rozhodit.

Na asijském trhu tedy přituhuje, ale v Evropě také. Zatímco Němcům se zásobování plynem na zimu daří dokonce v předstihu, pro Česko byly dosud určeny jen dva z předpokládaných 30 tankerů, pro které máme rezervovánu kapacitu v nizozemském terminálu. Cenu se nedozvíte, ale jisté je jen to, že nakupujeme na spotovém trhu. Jeho ceny sice ustoupily z rekordních hodnot, kde byly v srpnu, ale pořád je to nářez, i když jsou jen na 60 procentech letních výšin.

Jak agentura Bloomberg poznamenává, problémy domácího zásobování v Číně mohou připravit Evropu nejen o čínské dodávky, ale pokud udeří hodně studená zima, mohou přesměrovat do Asie i další tankery, které původně mířily k evropským břehům. Dosavadní předpovědi jsou zatím pro Evropu příznivé, zima by měla být mírnější, zato v Severní Americe, naopak tvrdší. Ochota k exportu LNG může ochabnout i tam.

Němci se rozhodli přežít tuhle zimu i za pomoci prodloužení provozu posledních tří jaderných elektráren, které měly být letos odstaveny. O dvou se rozhodlo už dříve, v pondělí došlo i na tu třetí a mají fungovat až do půli dubna příštího roku. Zatím. Koaliční Zelení byli proti, ale kancléř Olaf Scholz nakonec rozhodl silou a má podporu i třetí koaliční strany FDP. Mimochodem, kdybyste se zeptali českých ekologických aktivistů, jak vidí perspektivu jádra u nás, mluvili by o potřebě prodloužit životnost stávajících elektráren, ale nestavět nové. Tohle mi řekl Jan Rovenský pro Nedej se!, když toto stanovisko přednesl i v někdejší vládní Uhelné komisi. Jádro je lepší než uhlí po dobu než se vybuduje energetika obnovitelných zdrojů.

S tím spoléháním na plyn ze zásobníků však přehlížíme jiné riziko. Píše o tom Jorge Vilches pro americký portál The Saker. Je to portál, který se podobá naší Vaší nebo Vlkově Kose, protože dává prostor nezávislým autoritativním odborníkům, kteří narušují narrativ mainstreamu, ale nikoliv platnost přírodních zákonů. Pokud však má Jorge Vilches pravdu, nic děsivějšího jsem dosud nečetl. Tvrdí, že výlučné spoléhání na zkapalněný LNG, který je pak zplynován a natlačen do ze zásobníků, je nevyzkoušený experiment, kdy to nejmenší, co nás může potkat, je zamrznutí trubek, se kterým si pak nikdo neporadí (ZDE).

Kdybychom totiž plyn ze zásobníků čerpali moc rychle, bude se chovat jako mrazák, který se chladí rozpínáním plynu stlačeného kompresorem. Vznikne hydrát podobný ledu, kdy jsou molekuly metanu uvězněny v molekulách vody, jak to známe ze dna studených moří. Ale když budeme dostávat plyn ze zásobníku jinak než aktivním čerpáním, například vytlačováním atmosférickým vzduchem, při určitém naředění je lepší zůstat v hodně uctivém odstupu, protože v něm vznikne třaskavá směs.

Zmíněný autor zdůrazňuje, že plyn ze zásobníků se zatím vždy pouze opatrně přimíchával v malém množství k plynu v plynovodech, jehož masa také uváděla celý systém do pohybu. Varuje, že každý plyn je trochu jiný a nelze je snadno míchat. Jestli se to má provozovat bez podpory plynu tlačeného z přírodních nalezišť, máme opravdu hodně co řešit a ladit.

Lidé od zásobníků jistě nejsou amatéři, avšak působili v praxi, která najednou mizí a ocitáme se v nevyzkoušené situaci. Snad vědí, kolik těch zásob se dá skutečně vyčerpat a kolik tam musí zůstat, aby to nezmrzlo, nespadlo poklesem tlaku nebo nebouchlo. Snad něco mezi třetinou a čtvrtinou. To si tedy rovnou od těch zajištěných zásob odečtěte.

Na konci zimy se pak vrátíme do vyzkoušené oblasti, až vznikne potřeba zásobu obnovit. Z čeho? Kde? Od koho? Dodávky LNG pro Česko, které jsou údajně zajištěny, mají pokrýt asi třetinu roční spotřeby. Co z té bídy budeme muset dát stranou, protože zima bohužel přichází každým rokem?

Obávám se, že nás čeká příležitost pochopit, co znamená výraz zásobníky na zimu. Ta zima tam bude schovaná i na příště.

Vyšlo na Vasevec.cz.

