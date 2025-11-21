Jiří Paroubek: Alibaba a sedm loupežníků na Ukrajině

21.11.2025 15:57 | Komentář

To je realita dneška na Ukrajině, kde se provalil obří korupční skandál.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Figurují v něm manažerské špičky některých státních firem, zejména v energetické oblasti. A také těch, co se zabývaly dovozem zbraní pro Ukrajinu. Zatím byla vyčíslena zpronevěra ve výši 100 milionů dolarů a to je sakra hodně. V našich penězích to je přes dvě miliardy korun.

Celý skandál se týká především energetického sektoru, jenž je podroben ohromným útokům ruské armády. Což může způsobit až nefunkčnost celého systému. To se může projevovat četnými blackouty a může docházet k tomu, že miliony Ukrajinců budou v zimě mrznout. A nejen to, bude samozřejmě obtížné oddělit negativní činnost šéfů manažerských firem z energetického sektoru od zničujících dopadů ruských útoků drony a raketami na tento sektor.

Prezident Zelenskyj je mistrem v zahlazování nejrůznějších skandálů. Nepochybuji o tom, že i tento skandál se pokusí zahladit. Ale ta realita každého dne bude pro něj velmi nepříjemná, neboť Ukrajinci na vlastní kůži budou zažívat ve svých domovech velkou zimu a vypínání elektrického proudu a dodávek tepla. A možná i zničení celé energetické soustavy, kterou prostě Ukrajinci nedokáží opravovat stejným tempem a stejně důmyslně jako v předchozích letech. Do skandálu je zapojen také šéf Zelenského prezidentské kanceláře Jermak, který vystupuje v celém případu (v policejních odposleších) s krycím jménem Alibaba...

Dalším výtečníkem, který zorganizoval celou zločineckou skupinu a zpronevěru, loupež za bílého dne a ožebračení Ukrajiny a Ukrajinců, je blízký spolupracovník prezidenta Zelenského Midič. Ten zmizel neznámo kam, což je zvláštní v dnešním světě a s jeho obličejem, který je v podstatě velmi dobře znám nejen na Ukrajině, ale také Interpolu. Je proto podle mě jenom otázkou času, kdy se tento člověk někde objeví, bude zatčen a bude mluvit. A to bude velmi nepříjemné pro ukrajinské vedení. Nastávají pro ně nehezké dny.

V řadě sdělovacích prostředků, a to i těch tradičně proukrajinských, se mluví o tom, že se některé úseky rusko-ukrajinské fronty, dlouhé 1100 kilometrů, hroutí. A že Rusové pronikají do hloubky ukrajinské obrany. A kromě toho přijde takovýto skandál, který zcela nepochybně zanechá stopy na morálce obyvatelstva Ukrajiny. A na jeho ochotě zvládat útrapy, které jsou spojeny s válkou a jež se stupňují. A to vše za situace, kdy si část vychčiózů, spojených s vedením státu, evidentně mastila a možná dál ještě mastí kapsy.

Mimochodem, těch obviněných v této kauze je zatím sedm, takže proto v názvu článku se objevuje Alibaba a sedm loupežníků. Úplně beze smyslu nebyl určitě ani v létě pokus ukrajinského prezidenta omezit pravomoci Ukrajinské národní protikorupční centrály. Ta měla být zcela vykastrována, proti čemuž se zvedla vlna odporu mezi jinak pasivním ukrajinským obyvatelstvem.

Lidé dobře znají své Pappenheimské. A měli představu, k jaké korupci může ve špičkách státu a firem, spojených s vedením státu, v jejich zemi docházet.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

