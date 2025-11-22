Zbyněk Fiala: Co přinese Trumpových 28 podmínek?

To je otázka. Je tam spousta červených linií, ale vývoj na frontě i v kyjevském parlamentu naznačují, že kolaps se blíží. Evropa je proti, ale nikdo se jí na nic neptal.
Dlouhý seznam 28 podmínek pro ukončení ukrajinské války, ve kterém analytici okamžitě našli červené linie pro Kyjev i Moskvu, jsou pocukrovány prvky ze setkání Trumpa s Putinem v Ankorage, jako je ruskoamerická spolupráce při hospodářském využití Antarktidy. Ale jsou tam i staré návrhy příměří na linii dotyku, které Rusko jako postupující strana rozhodně odmítá. (ZDE a ZDE)
Budu se věnovat spíše rámci vyjednávání, vlastní obsah ponechám expertům. Český tisk stihl seznam dostat ještě do ranního vydání, takže nejsme odkázáni jen na alternativy, jako byl pohotový večerní příspěvek, který vložil Germanicus na Vlkovu Kosu. (ZDE)
Kosa nostra má ještě pravidelné Ernestovo ukrajinské okénko, kde sleduje zejména produkci ukrajinského webu Strana. Tam jsou ty podmínky také spolu s řadou reakcí. (ZDE)
V každém případě jde o příznak blížícího se konce války, kterému se bude Evropská unie – nejspíš marně – pokoušet za každou cenu zabránit. Těžko ovšem rozdýchávat kyjevský režim, který se hroutí na frontě i pod chobotnicí korupce.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
První reakce jsem hledal u zasvěcených amerických bloggerů, kteří píší na platformě Substack.
Velké věci se dějí na Ukrajině, hlásí Simplicius, a má za to, že pravděpodobnou motivací rozpoutání korupčního skandálu, do kterého je zapleten Zelenskyj, je snaha USA přimět jej k významným ústupkům. Trump to moc potřebuje, protože „nátěr MAGA se drolí jako levná omítka“. Proto spěchá uzavřít svou devátou válku a obnovit podporu veřejnosti.
Hlavní ruský vyjednavač Kirill Dmitriev odhalil, že americká FBI má své styčné důstojníky přímo v ukrajinské protikorupční agentuře NABU. To USA umožňuje tahat za nitky. (ZDE)
Samotný Trumpův plán podle Simplicia nevypadá na nějaký konečný profesionálně propracovaný návrh:
„Nyní se plán spojil s oznámením tajně vypracované, zcela nové mírové formule pro ukončení války. Problémem je, že text je plný mlhavých dvojznačností a protimluvů, což vede k dojmu, že se jedná spíše o výsledek nějaké zahulené mafiánské „sedánky“ než o profesionálně transparentní politický proces.
Ruská strana prohlásila, že jí žádné mírové návrhy nebyly oficiálně sděleny, což je asi tím nejkonfliktnějším prvkem amerického plánu. Ale i to by mohlo být součástí hry stínů: Kirill Dmitriev byl využíván jako neoficiální poslíček, jehož tajné předávání zpráv probíhalo pod povrchem toho, co bylo oficiálně předkládáno veřejnosti.“
Následuje spousta výtek ke zmíněnému plánu, včetně toho, že Rusko si rusky mluvící oblasti od Ukrajiny „pronajme“. Nicméně, pokrok tu je:
„Zjevným pozitivem je skutečnost, že USA se zdají být stále blíž k pochopení postoje Ruska (…) zejména ze summitu na Aljašce – například konečně byla vyslyšena výzva k „demilitarizaci“, která vedla k návrhu na 2,5násobné snížení velikosti ukrajinské armády.“
Největší odpor proti ukončení války jde momentálně z Německa, které by ještě rádo dodalo Ukrajině zbraně schopné ohrozit hluboké ruské vnitrozemí. Čiší z toho zoufalost německé vlády. Díval jsem se v německém Die Welt na poslední průzkumy volebních preferencí, kdy AfD s 26 procenty vede o procentní bod nad vládní CDU/CSU, zastoupenou premiérem Mertzem. Spoluvládní sociálně-demokratická SPD (ministr obrany Pistorius) je na tom úplně tragicky, a když jí Die Welt zlomyslně odečetl od průzkumu účast čtvrtiny preferencí, které vyslovili nevoliči, srazil SPD k holým deseti procentům. Pak se nedivím křečím, aby se v Německu mluvilo o něčem jiném než o hrozící porážce vládní formace. (ZDE)
Larry Johnsom, který se na Substacku prezentuje jako Syn nové americké revoluce byl v minulých týdnech v Moskvě a měl řadu významných setkání, takže patří k nejinformovanějším. Uvedený 28 bodový plán rovnou označuje za něco, pro co máme v Česku populární komentátorskou frázi „mrtvě narozené dítě“. Zpochybňuje Trumpovo autorství.
„Tak dobře, plán na ukončení války na Ukrajině není Trumpův... Podle zpráv byl vypracován Trumpovým spolupracovníkem Stevem Witkoffem. Klíčová územní ustanovení ve Witkoffově návrhu zahrnují především významné ústupky Ukrajiny vůči Rusku. Plán údajně zahrnuje vzdání se kontroly nad celou východní částí Donbasu, což znamená jak oblastí, které jsou v současné době okupovány Ruskem, tak částí, které nejsou pod ruskou okupací. Plán však také požaduje, aby Rusko zmrazilo své síly v Chersonu a Záporoží a stáhlo ruské síly z Charkova a Sum. To je pro Rusko nepřijatelné.“
Nakonec rozhodne rozklad ukrajinské armády:
„Zelenskij nebude mít na výběr... Ruské pozemní síly rychle postupují podél celé 1000 mil dlouhé kontaktní linie. To je další důvod, proč je nepravděpodobné, že by Rusko souhlasilo s návrhem Witkoffa, který vyžaduje, aby se vzdalo dobytého území.“ (ZDE)
Mike Allen ze zpravodajské agentury Axios, která zveřejnila uvedený dokument jako první, píše v ranním bulletinu, že mírový plán prezidenta Trumpa pro Ukrajinu zahrnuje bezpečnostní záruku podle vzoru článku 5 Severoatlantické smlouvy, která by zavázala USA a evropské spojence považovat útok na Ukrajinu za útok na celou „transatlantickou komunitu“.
Označuje to za bezprecedentní slib. Připomíná, že hlavním cílem prezidenta Volodymyra Zelenského v mírových jednáních je získat silnou bezpečnostní záruku od USA a Evropy. Je to poprvé, co je Trump ochoten takovou záruku nabídnout.
„Mezi řádky: Tento plán by mohl vyvolat negativní reakci Trumpových spojenců z hnutí America First, protože by v případě další války fakticky zavázal americkou armádu k obraně Ukrajiny.“ (ZDE)
Blogger John Day, který se specializuje na zpravodajský souhrn, v krátkém komentativním úvodu ranního buletinu neopomíná upozornit, že „Evropa byla kompletně vyloučena z tohoto procesu“.
Tohle má ze CBS:
„Trump schválil 28bodový mírový plán pro Ukrajinu a Rusko, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Ukrajina souhlasila.
V pondělním rozhovoru pro Axios, Kirill Dmitriev, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedl, že on a Trumpův vyslanec Steve Witkoff vypracovali 28bodový mírový plán během osobní návštěvy v Miami minulý měsíc.
Jen několik dní poté, co Trumpova administrativa v říjnu uvalila sankce na ruskou ropu a plyn, Dmitrijev odcestoval do USA, aby se zúčastnil předem naplánovaných jednání s Witkoffem v rámci snahy o další pokrok v návrhu na ukončení války, jak to tehdy popsal vysoký americký úředník.
Úředník Bílého domu, který ve čtvrtek hovořil s Nancy Cordesovou z CBS News, uvedl, že Witkoff na návrhu tiše pracoval asi měsíc a konzultoval jej s Rusy i Ukrajinci, aby zohlednil jejich připomínky.“ (ZDE)
A tohle zas z BBC:
Američtí vojáci jsou v Kyjevě, zatímco Evropa varuje před údajným ruským mírovým plánem.
Vysocí představitelé Pentagonu přijeli na Ukrajinu, aby „diskutovali o snahách ukončit válku“ s Ruskem, uvedla americká armáda.
Tým vedený náměstkem ministra obrany Danem Driscollem se ve čtvrtek ráno setkal s ukrajinskou premiérkou Julií Svyrydenkovou. Očekává se, že se později během dne setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským...
Driscollův tým je nejvýše postavenou vojenskou skupinou, která od nástupu Trumpa do úřadu v lednu navštívila Kyjev. Spolu s ním přijeli náčelník generálního štábu armády generál Randy George, nejvyšší velitel americké armády v Evropě generál Chris Donahue a seržant major armády Michael Weimer.
Podrobnosti o návrhu 28bodového plánu Witkoffa a Dmitrijeva vyšly najevo více než tři týdny poté, co oba muži údajně strávili tři dny na schůzkách v Miami na Floridě... (ZDE)
Mele se to ve skrytu, aby to Evropané nemohli torpedovat. Ale ti to nevzdávají. A Rusové na frontě taky ne.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV