Zuzana Stirská: Tak to mě fakt už nenechává v klidu

Mnozí kolegové mají opačný názor ale bojí se “to come out” kvůli šikaně oněch “agresivních humanistů”, jak je kdosi trefně označil.

Doposavaď jsem se nezapojovala, ale tohle už fakt nedávám!

Nejsem xenofob, nejsem rasista, nejsem primitiv, bydlím v Praze, jsem zpěvačka, tedy snad kategorie “umělec” a jsem divná - podporuji prezidenta Zemana!

Už delší dobu se osypávám, když znovu a znovu čítám hlášky o tom, že umělci vesměs odmítají našeho stávajícího prezidenta. Nejsem si jista, jak dalece se smím či mám počítat mezi umělce, nicméně jako zpěvačka a zakladatelka souboru Fine Gospel Time předpokládám, že snad ano. Došla jsem tedy k názoru, že je mou morální povinností se ohradit a přispět alespoň malou troškou k vyvrácení tohoto manipulujícího a generalizujícího názoru a podtrhuji, že se nevyjadřuji za soubor, ale výhradně za sebe.

Dle prof. Halíka bych tím sice měla riskovat exkomunikaci z množiny opravdových občanů ČR, pokud bych jí ovšem byla součástí, což pro mě - pouze v tomto případě - naštěstí neplatí. Mohu tedy relativně klidně spát a snad ještě bez obav vyjádřit svůj názor. Stále se totiž vnitřně cítím být stoprocentní Češkou a štve mě velmi, že tentokrát nemohu přidat svůj hlas.

Vím, že už na toto téma bylo napsáno mnohé, a to i podporovateli pana prezidenta, leč bohužel nepoměrně málo z toho bylo zveřejněno v celostátních médiích.

Zuřivá protizemanovská kampaň mě šokuje, nechápu obsah, ale ani - a především styl těch, kteří se pokládaji za intelektuály, učence, elitu národa, apod., sdružených v kroužku “Pražský výběr”! Výraz údajně elitního novináře Reflexu Bohumila Pečinky “Zeman je sráč” nebo aktuální prohlášení méně elitní známé firmy, Jana Rejžka, na adresu prezidenta“ “umírající troska” ve mně - a jsem si jistá, že ve většině normální populace, vyvolávají fyzickou nevolnost. Jak si každý soudný člověk všímá, jsou tyto odporné invektivy směrem k demokraticky zvolenému prezidentovi na denním pořádku už dlouhou dobu. Bez ohledu na názor by člověk očekával komunikaci na úrovni, přinejmenším s citem pro jisté etické hranice. To je evidentně nad síly zapálených Zemanobijců, kterým jejich zášť zatemňuje jejich intelektuálský mozek.

I v naší početné rodině máme diferencované názory, berem to prostě jako fakt, že máme různé pohledy na jisté skutečnosti, nenadáváme si a máme se stále rádi. Sjezdila jsem téměř celý svět, zajímala se o jiné kultury, studovala společně s Afričany, Araby, Číňany, Američany, Rusy i Poláky, měla jsem mezi nimi mnoho kamarádů, těžko mě tedy může někdo nařknout z nacionalismu. Nejsem xenofob, nejsem rasista, nejsem primitiv, bydlím v Praze, jsem snad umělec a jsem divná - podporuji prezidenta Zemana!

Můj tatínek spáchal v sedmdesátých letech sebevraždu kvůli komunistickým represím, těžko mě tedy podezírat z náklonnosti k Rusku a režimu z daleké stepi k nám kdysi dorazivšího. (Zvláštní, že se neakcentuje skutečnost, že byl Miloš Zeman v roce 1989 jednim z prvních, kteří vystupovali v mnohých protirežimních a protisovětskych diskuzich, a to v době, kdy zdaleka nebylo dovolováno vše. Postrádá tedy logiku obviňovat člověka, který tehdejší režim pomáhal rozbíjet ze snahy o jeho znovuobnovení. Co tak udatného vykonal tehdy např. pan Rejžek, že dnes silným hlasem hodnotí a vykřikuje? Mnohých dalších by bylo záhodno se na totéž optat!

Prezident Zeman dle meho soudu zvládá vše podstatné na jedničku. Je to silná, pro mě logicky uvažující i jednající osobnost vidoucí za roh, hájící naše zájmy a především - osoba neovlivnitelná. Nechápu paradox Pražského výběru, který lidem podsouvá, jak je pan prezident ovládán a manipulován pány Mynářem, Nejedlým, etc. a paralelně jimi vykreslován jako tvrdohlavý a neústupný stařec?

Naše republika jako pidistát ve světě širokém potřebuje silného a inteligentního prezidenta, kterým Miloš Zeman bezesporu je. Právě díky těmto svým kvalitám leze asi na nervy členům Pražskému výběru, z nichž zřejmě nejeden by na Hrad taky rád.

Osoby extrémně dštící síru a puch jako pánové Pehe, Halík, Horáček, Mádl, Rejžek, Fenič, Svěrák a další jsou asi nesmírně pronásledováni svým egem, pro své chování má každý z nich nějaký svůj zištný a vykalkulovaný důvod, jinak mě už jen napadá přítomnost fyziologického handicapu, že jsou tak úplně mimo mísu. (Například jakýsi Janek Rubeš, pokládající se za novináře, s blahosklonným úsměvem majitele Zeměkoule i přilehlých galaxií sdělil nedávno divákům, že prezident dle jeho představ by měl dělat úplně vše zcela obráceně než ten současný, a to s neskutečně sebelibým a arogantním výrazem, jako že “on ví jak, ale nepoví!”, Ringo Čech - a zřejmě ani diváci - mu za to nestáli. Pak přece jen hodil pár “perel” typu “prezident by neměl kouřit!, pít alkohol! blablabla zavírat Hrad!.... “ načeš se pochlubil, že neumí vyjmenovat tři evropské prezidenty! Tak kde to proboha jsme?) Ke zhlédnutí zde.

Na druhou stranu mě utěšuje fakt, že rozumní Češi nevymřeli.

Diky vám, pánové Žantovský (Petře! proboha nezaměnit s Michalem!), Ringo, Troško, Adamče, Vyskočile, Uzle, Kellnere, paní Coolidge, paní Samková i vám mnohým ostatním, kterým rozum působí

i nadále nezatemněn a zato, že nebojácně a vytrvale vzdorujete smršti mainstreamové manipulace, demagogie a zloby.

P.S. Ještě by mě děsně zajímalo, jak by si poeta Horáček či akademik Drahoš poradili s překladem názvu ruské skupiny Pussy Riot. I lidé neznalí anglického jazyka by měli mit možnost implikovat charakter a podstatu činnosti této “odbojové” party z jejího hlubokomyslného názvu. Vždyť přece program vzděláváni a poučování řadového neinformovaneho a zbloudileho občana tvoří nejpodstatnější složku kampaně Pražského výběru.



Zuzana Stirská

Psali jsme: Německý deník Tagesspiegel o Zemanovi psal jako o hulvátovi a nelítostném egomaniakovi Zeman stejně umře, bylo naznačeno na akci Evy Drahošové Hejtmani volí Zemana. Patnát bývalých a současných krajských šéfů vyzývá k podpoře kandidáta dolních deseti milionů Witowskou se sluchátkem bude řídit dramaturg, Zemana budou grilovat kvůli spolupracovníkům i ruským dezinformacím. Lutonský z ČT odkryl, co chystají na čtvrtek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV