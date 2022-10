„P*rchanti. Vyhodit je.“ Ne, paní Němcová. Zbořil zasáhl

28. října zaplnily desítky tisíc lidí opět Václavák. V pořadí se jednalo již o třetí shromáždění pod názvem Česko na 1. místě, které organizoval Ladislav Vrabel. V Brně podobnou protivládní demonstraci požadující demisi kabinetu svolala SPD, Trikolora a další organizace.

„Je to, podle mého názoru, neartikulovaný protest, který postrádá charizmatického nebo alespoň trochu známějšího moderátora. Nedovolím si nikoho poučovat, ale heslo Strany jsou pro straníky, Občanské hnutí je pro všechny! bylo lepším startovacím výstřelem než to, kterého se ujaly jako svého programu některé politické strany nebo jednotlivci,“ říká Zbořil. „Asi se tím chtěli prezentovat jako reprezentanti občanů, na které doléhají různé obtíže, které mají různé příčiny, ale to se jim pravděpodobně nepodařilo. Také vyvolávání naděje, že vše lze vyřešit jedním třeba i sympatických činem – od ekonomických problémů po vystoupení ČR z EU – je snad ještě naivnější než představa o ‚Demokracii pro všechny!‘ Proto si dovolím říct, že příliš idealismu a deficit politického realismu mohou vyvolat deziluze, zklamání až beznaděj,“ dodal.

Tvrdě zkritizovala účastníky demonstrace senátorka Miroslava Němcová. „Našinci plivli na státní svátek země, která vznikla s ideou svobody, suverenity a demokracie. Ruští parchanti žijící v ČR se oklepali a rozkládají naši společnost. Protože jsme je včas nevyhodili,“ uvedla na svém twitteru. Váš komentář?

„Zklamaná a obvykle přestrašená paní senátorka Němcová by mohla zůstat pod hranicí našeho zájmu, mj. i s ohledem na její dlouholetou a nepříliš úspěšnou politickou kariéru. Navíc by se někdo mohl domnívat, že v ČR neexistují jen „ruští pancharti“, ale i jiní, kteří se pohybují pod prahem morální způsobilosti. A nemusela by se tak naléhavě vyjadřovat k pojmům jako demokracie, svrchovanost a svoboda třeba jen proto, že její dlouholeté členství a názorová přelétavost ji neopravňuje ‚hledat brvy k oku bližního, nevidí-li břevna v oku svém‘,“ komentuje Zbořil.

Vlajky na ministerstvu? Raději natřít nebo vyměnit okna

Ministr vnitra Vít Rakušan nechal ve státní svátek vzniku Československého státu vyvěsit na Ministerstvu vnitra českou a ukrajinskou vlajku. Mezi ně umístil další, která vypadá jako černý pytel na mrtvoly, v němž je vyobrazený mrtvý ruský prezident Vladimir Putin. „Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši republiku,“ napsal k tomu ministr na sociální síť.



„V jednom CV pana MV je uvedeno, že byl, nebo snad ještě je, středoškolským učitelem a ukrajinská vlajka vedle české na budově vládní instituce není nejšťastnějším rozhodnutím ministra, který mluví o vlastenectví,“ uvedl Zbořil. „Snad můžeme porozumět jeho prepubertálnímu humoru, ale jistě ví, kdy se v českých dějinách mluvilo o vlasti ve stínu dvou žerdí pro národní symboly. Snad by pan ministr mohl věnovat větší pozornost zchátralé budově svého úřadu a pro začátek natřít nebo vyměnit okna, která pamatují ‚zlatá léta padesátá‘ anebo dokonce i první republiky,“ dodal.

28. října se udělovala státní vyznamenání a co z programu bylo podle Zdeňka Zbořila nejdůležitější? „Spíše mne zajímalo ‚udílení vyznamenání‘, protože to byl jeden z posledních rituálů odcházejícího prezidenta a chtěl jsem vědět, s kým se chtěl podělit o svou hrdost nad těmi, které považuje za hodné pozornosti celé země. Jak ve svém projevu řekl, vycházel z návrhů PS, Senátu, vlády, jednotlivců a hodnocení svých a asi byla v jemu nepřátelských médiích věnována tomuto aktu až přílišná pozornost,“ uvedl politolog. „Některá jeho rozhodnutí mohou být považována za kontroverzní, ale pokud je Miloš Zeman prezidentem, rozhoduje o jejich udělení sám a ze své vůle a nikoliv těch, kteří jej ještě před několika měsíci chtěli odvolat z funkce a za autoritu jim sloužila ‚zelená‘ Džamila Stehlíková. I já jsem mezi vyznamenanými našel hned několik osob, kterým to přeji i ‚jménem republiky‘, i když u některých to je bohužel jen in memoriam,“ dodal.

Lorencová si to může dovolit, potlesk médií nepotřebuje

Novinářka Jana Lorencová se rozhodla vyznamenání vrátit, když se dozvěděla, že prezident vyznamenal Řádem Bílého lva prezidenta Ukrajiny. „Paní Lorencová, předpokládám, měla ke svému odmítnutí vyznamenání dobré důvody.

Může si to dovolit vzhledem ke svému veřejnému působení jako novinářka nebo poslankyně a učinila tak bez potlesku médií, který právě ona vůbec nepotřebuje,“ uvedl Zbořil.

„Myslím si, že ale není jediná, kdo neví, proč pan prezident tak výrazně změnil své názory a postoje. Snad se jednou dovíme, zda Miloš Zeman nedostal nabídku od Maria Puza a jeho Godfathera, kterou nemohl odmítnout, anebo zda ‚to bral osobně, vždyť je to jen politika‘.

Konec konců, před dvěma dny vysílala ČT 2 Tři dny Kondora a i tam bychom mohli jednou nalézt nějakou inspiraci,“ dodal.

A jaký tedy byl letošní letošní 28. říjen podle doktora Zbořila? „Kromě projevů nespokojenosti na různých shromážděních jsem, bohužel, nezaznamenal důstojný projev vzniku Československa. Oficiality nechyběly, na Slovensku to byly dokonce projevy přátelství, čeští vojáci salutovali, mávali prapory a mluvili o svých hrdinských činech za hranicemi vlasti. Myslím si, že větší míra intimity by nebyla na škodu a za projev úcty jsem považoval TV program (nemohu si vzpomenout na které stanici), který byl věnovaný československým odborářům popraveným a umučeným v německém koncentračním táboru Mauthausen,“ popsal Zbořil. „Ačkoliv jsem tento lágr několikrát navštívil a dokonce i vystoupal po pověstných schodech mučedníků, dozvěděl jsem se v tomto pozoruhodně pečlivě zpracovaném TV programu spoustu jmen a popisu událostí, které jsem neznal. Dokonce i paralelně promítaný večer věnovaný Karlu Hašlerovi byl pozoruhodný a pro některé naše spoluobčany včetně těch, kteří úřadují někde v Bruselu, mohl být poučný,“ dodal.

„Měli bychom ocenit aktivitu Milionu chvilek“

Další demonstrace přišla hned v neděli. Akce spolku Milion chvilek s názvem Česko proti strachu: společně na Václavák. K účastníkům promluvila prostřednictvím on-line přenosu první dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

„Viděl jsem jen ten obrazovanými triky upravený ‚přímý přenos‘ ČT z Václavského náměstí, s nesmrtelnou ‚Vlaštovkou‘. Nepoznal jsem, co byla režírovaná spontaneita, vizuální manipulace a někdy jen jiný způsob vidění stále stejným způsobem prezentovaných informací z Ukrajiny. Paní Zelenskou jsem neviděl ani neslyšel, ale o to nás jistě žádná česká TV nepřipraví. Měli bychom ale ocenit aktivitu Milionu chvilek a popřát jim, aby jejich snaha nebyla torpedována vulgaritami MNO Černochové nebo MV Rakušana. Nebylo by jich to hodno,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

