Štěpánek (Trikolora): A takhle my si tu s našimi novináři žijeme

Už je to víc než týden, co jsem do redakce iDNES poslal zprávu komise, kterou předsednictvo Trikolory zřídilo, aby provedla hloubkovou kontrolu veškerého účetnictví Trikolory. V její závěrečné zprávě se mimo jiné píše:
„Komise neobjevila žádnou indicii, která by pouze naznačovala snahu vedení strany z vyvádění financí ze stranické pokladny. Na základě provedené kontroly konstatujeme, že vznesená obvinění byla absolutně nepodložená a je na dalším postupu poškozených, jejichž jména byla s uvedenou kauzou mediálně vláčena, jaký způsob ochrany svých osobností zvolí. Na závěr musíme ocenit snahu šetřit financemi v roce 2024, kdy bylo z plánovaných rozpočtovaných výdajů na daný rok ušetřeno cca 35 % výdajů.“
Do mailu jsem redaktorům iDNES napsal, ať se zprávou naloží dle vlastního uvážení. A jak s ní naložili? Nezveřejnili z ní vůbec nic. Naopak vyprodukovali další článek, jenž znovu opakuje nesmyslná obvinění několika zhrzených osob, se kterými se Trikolora již rozloučila.
A takhle my si tu s našimi novináři žijeme.
Mgr. Petr Štěpánek
