Štěpánek (Trikolora): A takhle my si tu s našimi novináři žijeme

05.12.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci iDnes informace z hloubkové kontroly účetnictví Trikolory

Štěpánek (Trikolora): A takhle my si tu s našimi novináři žijeme
Foto: Hana Brožková
Popisek: Petr Štěpánek

Už je to víc než týden, co jsem do redakce iDNES poslal zprávu komise, kterou předsednictvo Trikolory zřídilo, aby provedla hloubkovou kontrolu veškerého účetnictví Trikolory. V její závěrečné zprávě se mimo jiné píše:

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 5216 lidí

„Komise neobjevila žádnou indicii, která by pouze naznačovala snahu vedení strany z vyvádění financí ze stranické pokladny. Na základě provedené kontroly konstatujeme, že vznesená obvinění byla absolutně nepodložená a je na dalším postupu poškozených, jejichž jména byla s uvedenou kauzou mediálně vláčena, jaký způsob ochrany svých osobností zvolí. Na závěr musíme ocenit snahu šetřit financemi v roce 2024, kdy bylo z plánovaných rozpočtovaných výdajů na daný rok ušetřeno cca 35 % výdajů.“

Do mailu jsem redaktorům iDNES napsal, ať se zprávou naloží dle vlastního uvážení. A jak s ní naložili? Nezveřejnili z ní vůbec nic. Naopak vyprodukovali další článek, jenž znovu opakuje nesmyslná obvinění několika zhrzených osob, se kterými se Trikolora již rozloučila.

A takhle my si tu s našimi novináři žijeme.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Země Evropské unie se snaží, seč jim síly stačí
Štěpánek (Trikolora): 12 let od ukrajinského státního převratu
Štěpánek (Trikolora): Někteří dál a dál milují staré pohádky
Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

média , Štěpánek , účetnictví , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by redakce na poskytnuté informace reagovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kritika prezidenta

Překvapuje mě, že zrovna vy kritizujete prezidenta za to, že sympatizoval z komunisty. Cožpak vy s nimi nesympatizujete do teď? A jaký je váš názor na sovětskou invazi nebo třeba na politické procesy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Populární snídaňová jídla, která byste měli okamžitě přestat jístPopulární snídaňová jídla, která byste měli okamžitě přestat jíst Mužské výmluvy při nedostatku zájmuMužské výmluvy při nedostatku zájmu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štefec (Stačilo!): Poslední pokus dostat Rusko na kolena

7:17 Štefec (Stačilo!): Poslední pokus dostat Rusko na kolena

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám o rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem