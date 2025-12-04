Kavij (KSČM): Prezidentské lustrace na ministry nové vlády

05.12.2025

Po Václavu Havlovi druhý největší demokrat v prezidentském úřadu Petr Pavel začal po dnech trucování se slíbeným lustrováním možných adeptů na ministerská křesla.

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Po Václavu Havlovi druhý největší demokrat v prezidentském úřadu Petr Pavel, jež si za rukojmí vzal občany vlastní země z posledních parlamentních voleb, začal po dnech trucování a mediálního prosazování správného výkladu Ústavy ve věci jmenování Andreje Babiše novým premiérem ČR se slíbeným lustrováním možných adeptů na ministerská křesla jednotlivých resortů.

Ti po absolvování svého představení u pána Hradu pěli na jeho adresu Ódu na radost. Samá slova pochvaly a uznání na adresu agenta Pávka, na jeho odbornost, znalost, vstřícnost, lidskost, fundovanost, kterou se hlava státu vyznačuje k problematice jednotlivých resortů.

Ve skutečnosti jsme svědky pouze dalšího humbuku ve věci sestavování nové vlády. Aktéry dalšího projevu typicky onoho známého čecháčkovství, svědky pokračování mediální politické korektnosti, projevu státotvornosti.

Nebo si snad někdo myslí, že loutkovodiči agenta Pávka přestali s uskutečňováním „tajné vojenské operace“ a dočkáme se do Vánoc jmenování nové vlády? Přitom z pohledu válečného štváče z Hradu by pro její jmenování stačilo tak málo. Dopsat do vládního prohlášení, že za zájmy „kolektivního Západu“ bude ČR i nadále podporovat proxi válku na Ukrajině do posledního Ukrajince.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
