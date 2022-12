„Turbodiplomy“ Nerudové, minulost Babiše a Pavla... Černé na bílém. Kdo má teď největší šance na Hrad?

reklama

Kandidátka Danuše Nerudová čelí kritice, že je spoluodpovědná za to, co se za jejího rektorování dělo v brněnské Mendelově univerzitě ohledně takzvaných rychlotitulů (nebo turbotitulů), které z ní putovaly do Rakouska i do Německa – a že nereagovala na situaci dostatečně rychle. U většiny voličů ji to ale podle politologa Lukáše Jelínka nepoškodí: „Kdo by na to mohl být citlivý, jsou mladí voliči nebo studenti. Ostatní voliče tato kauza netrápí, je pod jejich rozlišovací úroveň a spokojili se s vysvětlením, že odpovědnost nesl děkan a že rektorka reagovala, jak měla, byť se zpožděním. Tato kauza je vlastně z hlediska dopadů na její kandidaturu bagatelní,“ uvedl Jelínek.

Podpora Nerudové v průzkumech stoupá, dotahuje na expremiéra ANO Andreje Babiše i na generála Petra Pavla, některé odhady dokonce mluví o tom, že je na prvním místě. Souvisí její obliba nějak s oblibou prezidentky Slovenska Zuzanou Čaputovou, která se hlásí ke slušné a věcné politice? „Nějaká spojitost tady být může. Z favoritů byla známa nejméně, zatímco Andreje Babiše voliči znají už dost dlouho a Petr Pavel ohlásil kandidaturu jako první a už předtím objížděl republiku v rámci debat, takže byl celkem známý. Nerudovou znali jen fajnšmekři a ti, kdo měli nějaký vztah k Mendelově univerzitě nebo ke Komisi pro spravedlivé důchody, kterou vedla,“ připomněl Jelínek. A že v okamžiku, kdy se veřejnost začala seznamovat s její prací, rodinou, přirozeně vylétla nahoru právě proto, že existuje poptávka po politicích nové generace.

Psali jsme: Co chystá Babiš před 2. kolem. A pak. Poláček, strůjce úspěchů TOP 09, sdělil PL „Nevím, neznám.“ Nachytali Nerudovou. Musela přijít pomoc. Šlo o Babiše „Radši tisíc Babišů, než jeden Fiala.“ Odpověď těm, co nechtějí lídra ANO Kauza „Nerudová a turbodiplomy“: Lež jako věž. Skvělá výbava pro hlavu státu, říká Bobošíková

Vítr ze Slovenska vane Nerudové do plachet

„To je nejen věkem, ale i tím, že nebyla nijak zapojena do politického života – a zároveň je poptávka po ženách. Spousta voličů se zhlédla v Zuzaně Čaputové, a to hraje Nerudové do karet. Jakkoliv její kampaň působila nemastně, neslaně a soustředila se na představení sebe a svojí rodiny, v tuto chvíli už vydává i zásadní politická vyjádření a to vše dohromady ji přirozeně vyneslo v průzkumech některých agentur na první příčku,“ vysvětluje Lukáš Jelínek. Sám čekal její vzestup později, ale věřil, že se na první místo dostane, protože má prý ve srovnání s favority konkurenční výhodu – vlastnosti a charakteristiky, které jsou u řady voličů zajímavější než u Petra Pavla nebo Andreje Babiše.

Stejně jako má Čaputová na Slovensku pověst političky, která se do ničeho nezapletla, není s nikým jedna ruka a má tendenci ve svých projevech vést politiky k pořádku, slušnosti, morálce a poctivosti, tak podobnou rétoriku zvolila Nerudová. „Sama se brání tomu srovnávání, ale nemůže uniknout. Ve skutečnosti je za toto srovnání ráda, sice ne všichni jsou z Čaputové nadšeni, ale přeci jen veřejné mínění na Slovensku je s ní coby s nejvyšší ústavní činitelkou spokojeno – a to je i vítr, který vane do plachet i Nerudové,“ uvažuje.

Další kandidát Petr Pavel původně tvrdil, že by v druhém kole podpořil Nerudovou, ale v posledních dnech svůj názor změnil. Důvodem podle Jelínka je, že Nerudová vede poměrně výraznou kampaň v západním americkém stylu a neskrývá svoje ambice o tom, jak by prezidentkou být chtěla. „Dokonce ve volební kampani pracuje s faktory jako je její věk nebo ženství a v některých situacích se podle mě vymezuje vůči Petru Pavlovi ne úplně korektně a citlivě. Toho si musel Pavel všimnout a také proto vznesl nějaké pochybnosti o jejích kvalitách či o způsobilosti být prezidentkou. Na druhou stranu se s odstupem času nechal slyšet, že by ji podpořil, a podobně asi zareaguje i ona, ačkoliv sama hovořila, že kdyby měla jiného kandidáta, bude to spíše Pavel Fischer,“ poznamenal Jelínek.

Ukazuje se také, že v případě Nerudové a Pavla se jedná o dva podobné kandidáty, kteří soupeří o to, kdo bude stát ve druhém kole s Andrejem Babišem, což se bez nějakých šťouchanců neobejde.

Fotogalerie: - Danuše v Berouně

Středula má šanci uspět v diskusích

Už minule se analytik vyjádřil k tomu, nakolik může Babiše nebo Pavla zasáhnout jejich minulost, čehož může Nerudová využít. „Tam se asi samozřejmě nejvíce nabízí jejich minulost komunistická i koketování s tajnými službami. To je věc, kterou třeba Nerudová proti Pavlovi nevyužívá otevřeně, ale počítá s tím jako s jeho slabinou. Pavel už byl ve vysokých pozicích v české armádě i v Severoatlantické alianci a může být vnímán jako člověk, který se do politiky stejně jako Andrej Babiš namočil,“ porovnal Lukáš Jelínek. Podotkl rovněž, že se jedná o generační souputníky a i zde vnímá snahu Nerudové se vůči této generaci vymezit. To jsou věci, které je spojují, ale jinak má mnohem více společného Petr Pavel s Nerudovou. Například se vymezují vůči Andreji Babišovi a mají podporu stran vládní koalice.

Anketa Dáte za Vánoce (v součtu výdajů) letos víc než loni? Ano, víc 8% Přibližně stejně 22% Ne, méně 70% hlasovalo: 10388 lidí

„Jako předseda odborů má zmapovanou náladu v České republice, vyzná se v klíčových sociálních otázkách a pokud má možnost se prezentovat, bude mít příležitost v debatách. Zásluhou mediálních debat mohou preference stoupnout, ale ohrozit vedoucí trojku bude pro Středulu velmi obtížné,“ míní Jelínek.

Obtížné to budou mít i ostatní kandidáti včetně Pavla Fischera nebo Marka Hilšera, kteří sice mají politickou zkušenost, kterou by dokázali zúročit, ale potřebovali by, aby někdo z favoritů vypadl a čelo pelotonu aby se změnilo. Pak by mohli nastoupit do čela, ale zatím se nezdá, že by k tomu došlo. Ačkoliv tedy dávají najevo své schopnosti v Senátu a jak se vyznají v domácí i zahraniční politice, stigmatizuje je, že už kandidovali, ale voliči hledají nová jména. Přílišné šance nedává Jelínek ani profesorovi, lékaři a biochemikovi Tomáši Zimovi. Jednak proto, že mezi favority už je akademička Nerudová a být emeritním profesorem samo o sobě nestačí, ale voliči mají navíc zkušenost se šéfem akademie Jiřím Drahošem, který se nedokázal na Pražský hrad dostat.

Fotogalerie: - Kandidáti o bezpečnostní politice

Pokusil by se Babiš prezidentskou funkci zestraničtit?

Pro ParlamentníListy.cz se Jelínek rovněž vyjádřil k ambicím Andreje Babiše něco řídit – a tedy k úvaze, zda mu prezidentská funkce nebude (v případě vítězství) kvůli omezeným pravomocím příliš těsná.

„Všiml jsem si dvou názorů. Jeden říká, že se Andrej Babiš poté, co dosáhl všeho v byznysu a v domácí politice, chce s politickým angažmá rozloučit úspěchy v zahraniční politice a zúročit, že se jí věnoval. Domluví se anglicky, německy i francouzsky, má kontakty a myslím, že své úsilí upře tímto směrem. Druhý názor, který je mi bližší, říká, že se prezidentskou funkci pokusí v případě úspěchu výrazně zpolitizovat a zestraničtit, protože si spočítal, že jakkoliv vláda Petra Fialy není populární, koalice je stmelená,“ upozornil Jelínek.

Nezdá se proto, že by se v pětikoalici nacházela trhlina, která by v dohledné době vedla k předčasným volbám. „A pokud Babiš chce ovlivňovat politické dění, dostane se k této možnosti snadněji skrze zvolení prezidentem, než čekáním na premiérskou funkci. Kdyby dodržel svůj slib a přestal by být předsedou hnutí ANO, stále by byl reprezentantem politického hnutí, které založil a vypiplal. Být oponentem Fialovy vlády z Hradu... Pojal by funkci zase úplně jinak, než jsme zvyklí, nebo jak by ji pojali například Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. A z Pražského hradu by se stalo aktivistické politické centrum, a to by ho bavit mohlo,“ podotkl analytik.

Nakonec vysvětlil, že Babišova motivace překračovat hranice prezidentských pravomocí by mohla být ještě silnější než u Miloše Zemana. Babišovou ambicí se může stát využití funkce jako politického nástroje a měl by dost důvodů, aby se snažil s Ústavou ČR pracovat co nejkreativněji. „On sice ve vyjádřeních říká, že mu stačí současné pravomoci a nepřekračoval by je, ale podobné sliby jsme slýchali od Václava Klause i od Miloše Zemana. V okamžiku, kdy dosedne do křesla prezidenta, se jeho optika změní. A tam by mohl Andrej Babiš nejenom vládě, ale i dalším institucím zavařovat více a častěji než Zeman,“ dodal Lukáš Jelínek.

Psali jsme: Tři stovky otázek, agresivní dítě a kádrování manželky. Jak to bylo s Babišem ve škole, než zasáhla střižna Bomba! Rychetský o Babišovi. Petr Žantovský je ohromen, kde to bylo zveřejněno „To se nikdy nestane!“ Výroky Vystrčila k Ústavě? Její spolutvůrce si ťuká na čelo. Uzemnil i Pekarovou Rok vlády Petra Fialy. Je zde vysvědčení. Padla jména, kdo to nejvíce kazí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.