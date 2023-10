„Vzpomněli si na schůze KSČ.“ Zbořil a Pavlova sláva na Hradě

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Dojemná fotografie, na které jsou lidé, kteří mají křestní jména jako z Nového zákona a přitom by mohli uvažovat o boji s třídním nepřítelem? „Z generála Pavla filosof nikdy nebude a nikdo to po něm ani nechce,“ podotkl politolog Zdeněk Zbořil v pondělním Rozjezdu. S nadsázkou komentoval i jeden z výroků české ministryně obrany nebo situaci na Blízkém východě.

„Ve zpravodajském vlnobití pravdivých i nepravdivých zpráv z Ukrajiny a mezi hororovými obrazy z Gazy se zdá být nadbytečným upozorňovat na oživení snah Lichtenštejnska o restituci po druhé světové válce konfiskovaného majetku knížecího rodu. Zajímavé je, že tento léta se táhnoucí spor českého a kdysi už i československého státu o rozsáhlý majetek, který vznikal zejména v době pobělohorské, se tentokrát a opakovaně nabízí jako otázka, proč je tomu tak právě v těchto dnech. A také, proč se k tomu vyjadřuje prezident ČR,“ říká na úvod.

„Dějiny v Čechách a na Moravě jsou přeplněny konfiskacemi a restitucemi, vyvlastňováním majetků šlechtických rodů i podnikatelských subjektů a tato džungle je tradičně vynikajícím ,podnikatelským' počínáním na ,slovo vzatých odborníků', kteří se v této houštině umějí prodírat s neuvěřitelnou obratností. Konfiskace z doby pobělohorské, josefínské, pozemkové reformy 19. století, ,vyvlastňování' a ,znárodňování', restituování či privatizování za světla i za tmy je něco jako národní i mezinárodní sport,“ uvedl. „Pro normálního smrtelníka jsou to věci většinou nepřehledné, a tak nezbývá, než se spoléhat na moudrost vlády a hlavy státu a být ve střehu, když se za podivných okolností někdo těmito problémy zabývá. A zjistíme-li, že se v těchto souvislostech objevují osoby a právníci známí z podobných akcí jako byly třeba ,církevní restituce' (uvádíme jen jako příklad) nemělo by nás to nechat nezaujatými,“ dodal.

„Málokdo z politických komentátorů a autorů třeba miniaturních glos zanedbal udělování cen prezidentem republiky jemu doporučeným osobám a osobnostem ve Vladislavském sále Pražského hradu. Proto tomu zde nemusíme věnovat příliš velkou pozornost. Snad jen těm zdánlivě nevýznamným souvisejícím podrobnostem. Na sítích se objevila až dojemná fotografie Petra Pitharta, Pavla Rychetského a Petra Pavla. Jejich jména připomínají Nový zákon, velké osobnosti křesťanství a věrouku evropských církví. Jsou všichni plni úsměvů, jako kdyby si všichni tři vzpomněli na schůze KSČ, kde také bývala často dobrá nálada, i když se muselo ,řešit' jak naložit s třídním nepřítelem,“ konstatoval.

„Tuto skoro svatou a ve své vznešenosti trojjedinou trojkoalici, udělující a přijímající propůjčený Řád TGM, provázela slova ČT komentátorů, ze kterých jsme mohli soudit, že jde o velikány naší dávné i nedávné minulosti. Odkazy na jejich CV nebyly důležité, jedná se o osoby dnes více než známé, ale někde se asi omylem stalo, že se na ně prozradilo i to, co by možná ani nechtěli, abychom věděli. Snad jedině na druhém křídle první řady vznešených stojící Tomáš Halík se neudržel, a se svou typickou skromností řekl na kameru, že už dostal tolik cen a metálů, že už je nemá doma kam dávat,“ komentoval. „Snad si toho všimnou i ve Vatikánu a ocení, že pomohl prezidentu Pavlovi, slovy Miroslava Kalouska, ,odpracovat' si minulost, pozvou jej k papeži Františkovi a přidělí mu nějakou komůrku v jenom z mnoha poloprázdných klášterů k upřímnému sebezpytování. Při představování byl označen za filosofa, sociologa, psychologa, kněze kazatele a zdálo se, že má víc akademických titulů než premiér Petr Fiala. Vzpomínka na arcibiskupa/kardinála Berana, vězněného za německé okupace, později internovaného komunistickým režimem, stejně jako pronásledování a ,rozpracovávání' pozdějšího kardinála Tomáška, se v této souvislosti nevzpomínalo a při zjevném nedostatku osobností stavu duchovního musel tuto tíhu odpovědnosti na sebe vzít jen ,nevěřící' Tomáš. Možná, že se mýlím, ale zdálo se mi, že tak učinil rád,“ dodal.



„Dovolím si konstatovat, že pan prezident měl při výběru oceněných většinou šťastnou ruku a z doporučených si vybral, podobě jako jeho předchůdci, všechny ty, kterých si považuje. Že jsem tam neviděl mezi herci a divadelníky Evu Holubovou nebo Zdeňka Svěráka si vysvětluji tím, že si svou chvilku slávy po boku prezidenta odbyli hned po jeho zvolení u oken za pověstným balkonem na třetím nádvoří Hradu. Na Cimrmany se ale nezapomnělo a jeden nejdéle sloužících cimrmanologů Miloň Čepelka byl vyznamenán,“ uvedl.

Někdy méně znamená více. Občas napoví i držení těla

Prezident Petr Pavel pronesl svůj první proslov v pozici při oslavě vzniku československého státu. Oceňování mělo zvláštní nádech.

„Samozřejmě kritický, jak jinak, žijeme v Čechách, vzbudil projev pana prezidenta, který měl u přítomných ve Vladislavském sále velký ohlas. Chvílemi se zdálo, že aplaus byl téměř spontánní. Jeho projev byl samozřejmě jiný, než dramaturga a dramatika Václava Havla, jiný než ekonomicky vzdělaného Václava Klause a prognostika Miloše Zemana. A to, co do obsahu i formy přednesu. Jen se někdy zdálo, že spoluautoři tohoto posledního textu, chtěli představit generála Pavla jako hrdinu, který má být všemi milován a obdivován. Kdybych si mohl dovolit, doporučoval bych, aby příště toho bylo méně. Bylo by toho více. A žádné kudrlinky ze slovníku absolventů FFUK v Praze. Má vojácké držení těla a jeho řeč by tomu mohla odpovídat,“ uvedl politolog.

Poplach kolem ministryně obrany a OSN

Málem jsme vystoupili z OSN. Tedy paní ministryně obrany se stydí za OSN. Každopádně to by si asi premiér Petr Fiala za rámeček nedal?

„Emocionální volání Jany Černochové po vystoupení ČR z OSN, dělalo dojem, zda není v nějakém utajeném režimu a spojení se svými partnery v Mikronésii, na Papua Nová Guinea, Nauru, Fidži, Tonga, na Marshallových ostrovech - tam někde v ,indickém Tichomoří', jak těmto krajům dnes nově říká Joe Biden. Jako kdyby s nimi sdílela své odmítavé názory na rezoluci VS OSN o zastavení palby v konfliktu Státu Izrael a Palestiny. Snad by bylo zajímavé dozvědět se přímo od ní, zda se nedohodla také s reprezentanty Rakouska, Chorvatska, Maďarska a ČR na společném postupu, jehož smysl a poslání jsou ještě dnes málo zřetelné. Od svého kolegy ve vládě, MZV Lipavského, by se naopak dozvěděla, jaká byla úloha a postavení Československa při vzniku Společnosti národů před druhou světovou válkou, nebo po válce při vzniku OSN, jak se v tom angažoval třeba Jan Masaryk, nebo abychom byli trochu současnější, i vysoký úředník tehdejšího MZV Josef Korbel, otec dnes nám stále ještě známé Madeleine Albright. A třeba i jakou roli hráli čeští politici ve dnech vzniku Státu Izrael a jaká je ve skutečnosti dnešní povaha vztahů obou našich zemí. Kdyby alespoň zvedla telefon a optala se poradce premiéra pro otázky bezpečnosti Tomáše Pojara, který kromě své dnešní funkce má rozhodně větší osobní zkušenosti z celého regionu než ona, nebylo by to marné. Mohla by se od něho dozvědět, že vlastně také ona něčemu nerozumí. U úřadující MNO to není přehlédnutelný nedostatek,“ uvedl.

„Možná by ji mohl zajímat i text Mírového poselství českého krále Jiřího z Poděbrad, aneb Úmluva o nastolení míru v celém křesťanství, šířeném na počátku šedesátých let 15. stol., a dodnes připomínané citací v hlavní budově OSN v New Yorku. Nemusela by se pak spoléhat na opravu a doplnění svých výroků předsedou vlády Fialou a zejména MZV Janem Lipavským, který se v tomto případě projevil jako obratný politik. Ač okolo jeho jmenování ministrem vážně pochyboval prezident Zeman, ukázalo se, že ani několik akademických titulů nemusí být ku prospěchu věci. Pan bc. Lipavský ve svém televizním vystoupení s bývalým MZV Zaorálkem a z Francie importovaným expertem Jacquesem Rupnikem, nemluvě ani o nemoderujícím moderátorovi Moravcovi, ovládl včerejší debatu argumenty a přesnými formulacemi, za které nám, jeho kritikům, nezbývá ho jen chválit,“ poznamenal. „Ukázalo se, že i mezi Piráty lze najít lidi vzdělané, kteří jsou na úrovni své funkce a paní Černochová by se měla porozhlédnout, zda může ve své funkci ještě ,udělat něco dobrého',“ dodal.

Rezoluce… Hřešící křesťané to vyřeší několikrát „Zdrávas“

A jestli jsou obecně mantrická znění rezolucí překvapující? „I opakování politických manter má svůj význam v politice jako v různých východních náboženstvích, v křesťanství a islámu. Jsou to vlastně opakující se ,pravdivá slova', kterých se používá k uvedení mysli do stavu, který může sloužit i k pochopení složité věci. Muslimové, politici, zahajují svá jednání slovy ,Ve jménu boha milostného a spravedlivého…'. Hřešící křesťané dostávají odpuštění od hříchů několikerým opakováním ,Zdrávas'. Byl jsem několikrát svědkem, jak slavnostní recepce na cizím velvyslanectví začíná společným recitováním preambule Ústavy. Představa, že každé zasedání Poslanecké sněmovny nebo Senátu PČR začíná recitací úvodu Ústavy ČR se zdá být bizarní. Ale jako modlitba za práva občanů, kteří těmto zákonodárným orgánům svěřili svá práva, už není tak nesrozumitelná,“ uvedl politolog. „Když si představíme ty povalující se delegáty na různých summitech nebo valných zasedáních, nemohu se ubránit dojmu, že tam jsou (a často i nejsou) jenom kvůli své nezřízené tlachavosti a natřásání se před kamerami. Stálo by za pokus nařídit celému VS OSN společně a nahlas přečíst, na čem se právě usneslo a zapamatovat si, co může jejich lenost a neochota myslet způsobit,“ dodal.

O době, kdy země odstartovala klanění černému zlatu

Írán varoval Izrael, že by se situace na Blízkém východě mohla vymknout kontrole. „Situace v tomto regionu se vymyká kontrole už od krize Osmanského impéria na začátku 19. století. Předcházely tomu různé krize a brutální vojenská střetnutí od nepaměti. Jen se od sebe lišily počtem bojujících armád, jejich bojovníků a kvalitou zbraní. V podstatě ale nebyl rozdíl v tom, kdo se jakým božím přikázáním chtěl nebo nechtěl řídit, ale kdo chtěl toho druhého okrást, zbavit moci, a tedy kontroly nad územím, kde bylo něco k nabytí. Kdysi šlo o zlato a drahé kameny, vzácná koření a později o zboží převážené z jednoho koutu světa do druhého. Konečně i výrobu zbraní kultovních i hrdlořezných, až se svět začal klanět ,černému zlatu' – štěstí i neštěstí těchto zemí,“ uvedl. „Írán byl v ropném věku dobýván všemi a ze všech stran. Hlavním důvodem už je skoro 120 let, že ropa v Kaspickém moři je nejkvalitnější a snadno dostupná. Už na Teheránské konferenci v roce 1943 se dohodlo o poválečném rozdělení Persie, Íránu, na severní a jižní část, tehdy jenom mezi Velkou Británií a Sovětským svazem. Vše zůstávalo v rukou těžařů, kteří se občas měnili, ale dvě velké armády jim zajišťovaly ochranu dobývání ,cizího' bohatství. Dnes jde tedy zase o to samé. Tak jakápak kontrola? Tuto oblast ,kontroluje', kdo má moc a když to některá země a její vladaři nepochopí, zapíší kronikáři do svých deníčků, že ti místní měli smůlu. Zda to bylo proto, že vše je tam ,Out of control' je lhostejné. Tento stav bez kontroly musí někdo vytvořit,“ dodal.



A na závěr vzkazuje: „Írán je země existující více než 2.500 let s velkou kulturou a vzdělaností. Ale nikdy neexistovala velká kontinuita historického vývoje, která byla narušována nájezdy ze všech světových stran. Dnes je to jen trochu děsivější, protože nevíme, kdo mýtické ,zbraně hromadného ničení' použije jako první. Doletět tam mohou z blízka i z velké dálky.“

