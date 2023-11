A toto všechno už je pryč. Zbořil o „Fialově velkém úspěchu“

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Také o tom, na co bychom se mohli v mezinárodní politice více zaměřit, hovoří politolog Zdeněk Zbořil. Popisuje to, jak heslo, kdo válčí chudne, a kdo dělá byznys, už dávno neplatí. Přidává odhad dalšího vývoje české, evropské i mezinárodní politiky. Ve finále přidal i předpoklad, jak to bude s letošními oslavami 17. listopadu v České republice. „Je to tedy pro mne záležitost generační a netroufám si odhadnout, za jak dlouho a co ji nahradí,“ uvedl mimo jiné.

„Myslím si, že statisícovým demonstracím v Londýně bychom měli věnovat větší pozornost než emocionálnímu rozrušení paní ministryně Černochové, která chtěla vystupovat z OSN nebo tuto organizaci dokonce rušit. Na ministryni české vlády to je velmi radikální zaujetí, ale konec konců, v Praze se netvoří dějiny,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil.

„Opakující se demonstrace v Londýně jsou něčím jiným. Jsou, alespoň podle reportáží BBC, téměř nenásilné, ale mohutné a odehrávají se v zemi, kde je ministerský předseda Rishi Sunak považován za politika ‚s indickými kořeny‘. Zda to je důležité, nevím, spíš bych řekl nikoliv, a že se ani u nás, kde je snad ještě znám Petr Chelčický a jeho teze ‚nenásilného odpírání zlému‘, stejně jako podobný postoj Lva Nikolajeviče Tolstého z přelomu 19. a 20. století, se touto věcí příliš nezajímáme. Ale premiér Sunak je první předseda vlády Velké Británie, který si může pamatovat politiku svého předchůdce Winstona Churchilla a jeho vztah k indickému stoupenci politiky nenásilí Mahátma Ghándímu. Chelčický reagoval na husitské bouře, Tolstoj napsal Sevastopolské povídky a Ghándí chtěl osvobodit Indii ze svazku s britským impériem. Předpokládám, že vzpomenuté ‚indické kořeny‘ a funkce premiéra mohou hrát nelehkou roli i v konfliktu Státu Izrael a Palestiny, který před sto lety pomáhali založit, mj. i jako místo budoucích konfliktů, jeho předchůdci,“ uvedl.

„Současný stav má své vojensko-politické rozměry, ale zdá se, že díky evropskému promigračnímu entusiasmu, povede k neméně radikálnímu stavu politiky i v dalších zemích. Nejenom ve Velké Británii a v evropských zemích, ale i tam, kde nová centra konfliktů se mohou teprve objevit,“ poznamenal.

Zbořil: kdo válčí chudne, kdo obchoduje bohatne? Zapomenout

„Myslím si, že můžeme také zapomenout na téměř starověké pravidlo – kdo válčí chudne, kdo obchoduje bohatne. Toto heslo se sice traduje po staletí, ale dávno už pozbylo platnost. Žijeme v době, kdy válčení přináší na jedné straně lidskou bídu, na druhé astronomické zisky a bohatství, které už ani nezastírá, kde jsou jeho krvavé zdroje. Není to nic z historie lidstva neznámého. Ale už není tak atraktivní vzpomínat na to, jak tento příběh skoro vždy končí. Nikoliv ‚střetem civilizací‘, ale jejich zánikem. Tehdy, když písně vyzývající k boji, nahradí lidová ‚nemelem, nemelem…‘ (Mimochodem, tu si zpívali mladí lidé během své nucené práce pro blaho Velkoněmecké říše za druhé světové války.) Je to jakési mementum mori (mysli na smrt), kterému se jen nechce věřit, ale které odkázaly generace nejen chudým a ubohým, ale i těm pyšným a zbohatlým,“ konstatoval.

O motivacích budoucích europoslanců a úsilí být nespolu

A jak hodnotit aktivity TOP 09 a koalice Spolu do evropských voleb? „Myslím si, že je dnes lhostejné, kdo za kterou politickou stranu do evropských voleb kandiduje. Jednak panuje všeobecné přesvědčení, že těch několik jednotlivců z Čech, Moravy a Slezska má v Evropě velmi omezené možnosti prosazovat zájmy našich občanů, jednak že je lepší být motivován individuálními zájmy hmotnými. Nebo jen dokonce snahou využít svého pobytu ‚v Bruselu‘ k finančnímu prospěchu. Někteří poslanci, a dokonce i komisaři, jsou až teatrálními příklady, jak se dokážou různé osoby a osobnosti proměnit, někteří až ve ‚škůdce zemské‘. Tentokrát bude snad jen ad marginum zajímavé, jak se budou křížit zájmy a žádostivost těch, kteří jsou doma členy vládní pětikoalice a jak reprezentanti různých politických stran dokážou zapomenout, jakých faulů se dopouštěli vůči sobě v posledních parlamentních volbách. Ti, kteří půjdou do voleb za Piráty, to mají jasné. Ale Spolu budou muset vynaložit ještě velké úsilí, aby byli ‚nespolu‘ nebo dokonce proti sobě,“ zmínil.

Velké projekty v Etiopii atd. jsou samozřejmě minulostí

Je zřejmé, jak dopadly snahy premiéra Petra Fialy v afrických státech. „Informace o rychlocestách Petra Fialy do subsaharské Afriky jsou trochu podivné. Někdy to vypadá, že na některá místa přiletělo nějaké přepadové komando. Přiletělo, odletělo, nechalo se vyfotografovat. Nebýt komentovaného safari ani čeští hladovějící zpravodajové by neměli o čem si popovídat,“ popsal. „Jako kdyby předseda vlády s Nutellou byl zajímavější než země, ve které byl skoro čtyřicet let poradcem prezidenta Houphouëta Boignyho rodilý Čechoslovák Bohumil Holas, který byl dlouhá léta v přátelském styku s orientalistou a jedním ze zakladatelů afrikanistiky u nás Ivanem Hrbkem. Nemůžeme se proto divit, že o skutečném významu této cesty od Etiopie po Ghanu, do míst, se kterými bývalé Československo mělo relativně intenzivní obchodní styky, se jen dohadujeme,“ uvedl Zbořil. „Zřejmě šlo hlavně o vojenský materiál a náhradní díly k před léty dodaným podzvukovým letadlům a snad také jiným zařízením v těchto zemích obvykle na úvěr prodávaných výrobků česko-zahraničně-obchodního průmyslu. Velké projekty, které Československo v těchto zemích realizovalo, jsou samozřejmě dávnou minulostí, jak se konečně i ukázalo při projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, kde objem finančních prostředků, které by měly podpořit obchodní styky s touto oblastí Afriky, byl oceněn položkou nula od nuly pojde. Ale třeba se tam něco tajně tajného sjednalo, i když na place nebyla hlavní prodejní a nákupní expertka paní ministryně Černochová nebo některý z jejích úředníků. Proto také soudím, že šlo i v dodávkách vojenského materiálu a zařízení o věci spíše zanedbatelné než důležité.“ Dodal.

Co říkala kdysi Margaret Thatcherová

Při té příležitosti se nabízí i dotaz, do jaké míry padá naděje na multipolární globalizovaný svět? „To je otázka pro věštce nebo odvážné politiky, kteří posílají do veřejného prostoru na celém světě velká slova. Doba, ve které dnes žijeme, je dobou velkých věcí a malých osobností. Jak kdysi říkala Margaret Thatcherová, příliš mnoho malých se pouští do velkých ambiciózních projektů (myslela tím už v polovině devadesátých let právě Evropskou unii), které už v době svého zrodu v sobě obsahují nadměrný potenciál destrukce,“ uvedl. „Byla citována The Washington Post, který oznámil světu, že na zničení Nord Stream 2 se podílelo ukrajinské komando a vina není na straně Spojených států (které to podle zapomenuté ministryně zahraničních věcí Velké Británie „udělaly“). Přitom jde o spouštění mechanismu hospodářské krize v Evropě, jejíž viníky stále ještě neznáme. Podobně je ‚jinými prostředky‘ destabilizován celý Blízký východ a následky akce teroristického komanda v Gaze jsou zřejmě na svém začátku. Někomu se zdá, že jde jen o útok na Stát Izrael a jeho válku s vojenskou částí palestinského Hamásu, ale opakované statisícové demonstrace v Londýně nás varují, že shoda na mírovém řešení mezinárodních konfliktů může být problémem světovým. Konečně i česká mistryně volá po vystoupení České republiky z OSN a kdoví, kdo bude chtít jejího příkladu následovat,“ dodal.

„Když Nigérie odmítla oficiální návštěvu českého premiéra, málokde se objevily informace o politickém a ekonomickém potenciálu této dvěstěmilionové země, o její nejbližší budoucnosti, která, zdá se, české cestující politiky příliš nezajímá. O světě, o kterém moji kolegové na konci devadesátých let minulého století snili jako o ‚globalizovaném‘, a který je dnes v nedohlednu. A chceme-li uvažovat o jeho multipolaritě, můžeme ji chápat také jako rozpad světového pořádku a sledovat apetit velmocí překonat ‚velkou paniku‘, která připomíná stav ve Velké Británii a Evropě po zániku koloniálního systému v roce 1816. Jak víme, cestou z ní byl imperiální kolonialismus 19. století. Nic podobného se sice nemusí opakovat, ale zapomínat bychom na jeho historii nemuseli,“ konstatoval.

Naše konzumně orientovaná společnost to vydrží

Jaký bude letošní 17. listopad? Lze předpokládat jen potvrzení přesvědčování přesvědčených a prázdné řeči mezi startem vánočních trhů? „Nechci opakovat vaše slova, protože už jsme toho kladení věnců na místo inscenovaného skonu Ludvíka Zifčáka zažili víc než dost. Ale chápu, že každý symbol má svou dynamiku, mění se jeho obsah a už dorostla generace nezúčastněných, kteří mají potřebu svou existenci k něčemu přibližovat. Je to stále stejné – žijeme-li ve stavu informační chudoby, je potřeba se identifikovat se symboly třeba bezobsažnými. Předpokládám ale, že vzpomínka na 17. listopad 1939 bude skromnější než ta na Národní třídě, zejména proto, že toto výročí má mezi politickými celebritami stále ještě neobjevenou a předvolebně zneužitelnou hodnotu,“ uvedl. „A naše konzumně orientovaná společnost, pokud ji vláda nepřipraví o velkou část jejích příjmů, to vydrží. Stále ještě je relativně velká část české společnosti, která si zejména ve velkých městech může dovolit propadnout předvánoční horečce,“ dodal.



