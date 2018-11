Andrej Babiš je dobytek. Slonková jednala na přání jeho syna, říká Jan Cemper, který chystá akci na 17. listopadu

Kdyby Andreji Babišovi záleželo na synovi, bude s ním, i kdyby měl do konce života žít na tropickém ostrově, ze kterého nebude moci být vydán do České republiky, odsuzuje chování předsedy vlády aktivista Jan Cemper. I on patří k organizátorům protestů, které se chystají na nadcházející 17. listopad a které popsal i v rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz.

Bude aktuální problém znamenat konec Andreje Babiše? A měl by skončit?

V každé civilizované zemi by po takové kauze premiér odešel. Minimálně do doby, než se ta kauza vyšetří.

Myslím, že tohle je věc, kterou pochopí každý člověk v této republice: Pokud je někdo schopný tahat svého syna po všech čertech (a na Krymu mají fakt zoufalé zdravotnictví), aby se vyhnul stíhání, a nechá do něj navíc cpát bůhvíco, tak takový člověk nemůže být premiérem. Už ani den. Pokud náhodou o tom Andrej Babiš nevěděl, tak by pro něj měla být přední rodina. I kdyby měli žít se synem na nějakém ostrově, který nemá s ČR smlouvu o vydávání. Vem to čert. Pokud něco je v rozporu s vnímáním morálky, zvyklostí, vztahů patřících k ČR, tak toto. Neodpustitelné.

Jedná se, jak říká opozice, o pád politické kultury na mafiánskou úroveň?

Jedná se hlavně o selhání absolutních morálních zábran premiéra této republiky. Evidentně mu vůbec nezáleží na vlastní rodině. Andrej Babiš je dobytek. Místo toho, aby se zastal svého syna, tak ho pomlouvá v televizi v přímém přenosu. Určitě mu ani nezavolal.

Přitom je to jednoduché. Pokud Andrej Babiš mladší má psychické problémy, měl by dostat špičkovou péči. Tu určitě nedostane na Krymu ani schovaný v obyčejným bytě ve Švýcarsku. Pokud je relativně v pořádku, tak si zas byl vědom, že byl unesen.

Pokud je to, co říká Andrej Babiš mladší, pravda, není myslitelné, aby český premiér, který je shodou okolností na návštěvě Palerma, pokračoval ve funkci.

Pokud to, co říká, pravda není, protože je duševně nemocný, zůstává k vysvětlení, proč jej odvlekli – přes Moskvu? – na Krym a proč nezůstal v péči v zařízení v Havlíčkově Brodě – v reportáži padne, že tam byl – či v Národním ústavu duševního zdraví. V reportáži zazní, že mu Dita Protopopová měla říct, že ho „buď ho zavřou do Národního ústavu duševního zdraví, nebo si ‚udělá prázdniny‘.

Ale je tu ještě jedna přetěžká otázka. Trpí-li závažnou duševní chorobou, jak je možné, že byl pilotem? Nesrovnalostí je víc: Věděl Andrej Babiš, kde se jeho syn nachází? Pokud ne, znamená to, že premiérovi země chyběl syn, kterého policie nemohla vypátrat, aby jej vyslechla. Jak je možné, že takováto zpráva nebyla na pořadu dne ve všech médiích od samého začátku? Jak to, že Andrej Babiš svého syna nehledal? Pokud naopak sám věděl, kde se jeho syn skrývá, proč to policii nesdělil?

Prozatím je v plánu hlasování o nedůvěře vládě. Vyjde to? Měla by vláda pokračovat s jiným premiérem, nebo jsou lepší nové volby? Spekuluje se, že by Babiš případné volby stejně vyhrál…

Nejsem prognostik, ale pokud si chce ČSSD zachovat alespoň trochu tvář, zvláště po debaklu v komunálních volbách, musí trvat minimálně na výměně premiéra do doby vyšetření kauzy.

Je společnost už tak rezistentní, že Andreji Babišovi důvěřuje, nebo si říká, že stejně kradou všichni a víc? Nebo se v tomto případě jedná o tak průlomovou věc, že to lidé neskousnou?

Jsem přesvědčen, že to spousta lidí neskousne. Na rodinu se nesahá. Nepomlouvá se rodina v médiích.

Na Slonkovou s Kubíkem se snáší chvála za kvalitní a dlouhodobou investigativní práci. Analytik Václav Štětka mluví o tom, že tajně nahrávat duševně nemocného člověka je eticky diskutabilní, a vicepremiér Brabec uvedl, že tohle někdo udělat jeho dítěti, vyřídil by si to s takovým člověkem „chlapsky“? Co říci na toto?

Sabina Slonková si s Andrejem Babišem mladším vyměnila ještě několik e-mailů, v nichž si „junior“ přeje, aby byla kauza zveřejněna. Sabina Slonková tedy jednala na přání syna Andreje Babiše.

Kolují též spekulace a teorie, že jde o spiknutí novinářské žumpy a kavárny s cílem zneužít oslavy 17. listopadu k převzetí moci. Nakolik je taková teorie divoká?

Tak ať přednesou důkazy. Na demonstraci 17. listopadu se podílím i já. Ať ukáží jakýkoliv důkaz. Financování Milionu chvilek pro demokracii je transparentní. My už jsme měli na 17. listopadu připravený jiný program a kvůli kauze se vše měnilo. Pro nás to byla spíše komplikace. Ale je nutné reagovat.

Babišovi příznivci šíří i divokou teorii, že premiéra chtějí zničit mezinárodní kruhy, protože nechtějí, aby česká vláda odmítla globální pakt o migraci. Jenže vláda už ho odmítla. Do jaké míry je tento argument absurdní?

Tato teorie je naprosto šílená. A všichni ti, třeba Zdeněk Chytra nebo Jiří Černohorský, kteří šíří tyto nesmysly, by si měli dát studenou sprchu. Pokud by i padla tato vláda, dál bude vládnout, dokud se nevytvoří nová nebo nebudou předčasné volby. Tedy stoprocentně v prosinci, kdy se bude projednávat globální pakt, tak zcela určitě i v březnu, kdy se bude projednávat Instanbulská úmluva. Navíc. My vyzýváme k demisi premiéra, který je trestně stíhaný a koluje kolem něj spousta nejasností. I těch morálních. Neříkáme, že ANO a ČSSD nemají vytvořit jinou vládu bez Andreje Babiše. ANO je vítězem voleb a má právo vládnout. Ale Andrej Babiš, minimálně do vyšetření kauzy, by se měl stáhnout z politiky.

Objevují se hlasy odpůrců Babiše, že by Miloš Zeman mohl sestavit svou vládu a následně dát Rusům jadernou zakázku, jak si údajně přeje. Politický lobbista z Evropských hodnot Jakub Janda tvrdí, že Babiš na rozdíl od Zemana Rusku nepodléhá a je namístě opatrnost. Jak to vidíte?

Miloš Zeman si přeje dostavbu od Rosatomu. Andrej Babiš je opatrný. Důvod je jasný. Před Rosatomem varuje mimo jiné BIS. Každá rozumná vláda bude naslouchat své rozvědce.

ČSSD se dle zákulisních informací obává, že kdyby došlo na předčasné volby, smete ji to. Okamura zase čelí kritice svých voličů, že se přidal k tažení opozice proti Babišovi. TOP 09 a STAN jsou na hranici volitelnosti. Jak tato kauza může zamíchat se všemi stranami? Kdo si v této věci vede důstojně a kdo za to zaslouží „zaplatit“?

Jak již jsem napsal. ČSSD hlavně ztratila voliče v komunálních volbách. Je na ústupu. Pokud si chce zachovat tvář, tak musí jednat.

Okamura se sápe do vlády, to je jasné. Věřím, že přes to všechno poslanci ANO mají rozum a s SPD nepůjdou do ničeho. „Win-win“ řešením pro ně je změnit post premiéra a jet dál.

Chystají se oslavy výročí listopadu 1989. Jaký průběh těchto oslav si přejete a jaký je namístě? Pouze připomínka tehdejších událostí, nebo je namístě to spojit s protestem vůči Babišovi, jak plánují aktivisté?

Bude s vzpomínat i protestovat. Vzpomínkové akce chystají studenti na Albertově, Korzo Národní na Národní třídě, chystá se Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Kromě toho se chystá jeden velký protest k aktuální situaci. Pořádá ho Milion chvilek pro demokracii. Průvod vyjde ve 14:30 z Hradčanského náměstí, hlavní část protestu se uskuteční v 16:00 na Staroměstském náměstí.

Myslím, že takto je to dobře přichystané. Lidé budou moci jak zavzpomínat, tak se vyjádřit k tomu, co je pálí dnes.

autor: Martin Huml