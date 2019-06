Babišova strategie vůči demostrantům. Politolog Jelínek odhaduje, do kdy bude ještě fungovat

ROZHOVOR „Útoky většinou vypovídají hlavně o těch, kdo ony útoky používají a spouštějí. Je často vidět, že nemají jiné argumenty a do politické debaty to nepatří,“ říká politolog Lukáš Jelínek ke včerejšímu pokusu opozice vyslovit vládě nedůvěru. Ani ministryně spravedlnosti Marie Benešová se prý sice ohledně odposlechů poslanců nevyjádřila šťastně, ale postupovala se znalostí věci coby člověk, který se v prostředí justice pohybuje dlouho. Jelínek v rozhovoru dále zauvažoval, jakou roli budou ve vyhrocené atmosféře hrát letní měsíce, které se hodí Andreji Babišovi do karet.

Vláda Andreje Babiše ustála hlasování o nedůvěře. Jednání trvalo až do čtyř hodin ráno. Hlasů na vyslovení nedůvěry nebyl dostatek – jen 85 z potřebných 101. Předpokládám, že výsledek vás nepřekvapil.

Ne, samozřejmě, karty byly jasně dané a oba dva tábory – vládní i opoziční – jen sehrály roli, jaká se od nich v Poslanecké sněmovně očekává.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová o údajném střetu zájmů premiéra Babiše řekla, že v podstatě postupoval v souladu s českým zákonem o střetu zájmů: „Pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval od nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřenských fondů,“ řekla Benešová. „Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit,“ poznamenala. Jak tento výrok vnímáte vzhledem k tomu, že Benešová je součástí vlády Andreje Babiše a má být zárukou nezávislosti justice?

Tak právě proto, že je Benešová součástí vlády Andreje Babiše, je logické, že hájí svého premiéra, ale Marie Benešová není státní zástupce, ani soudce, ani bruselský auditor, tudíž si musíme počkat, jestli vše bylo, nebo nebylo ve střetu s českým právem, a to nám řeknou až odpovědné orgány.

Celkově hlasování bylo vyvoláno předběžnými audity z Bruselu týkajícími se premiéra. Jednala tedy opozice podle vás oprávněně, když vyvolala hlasování o nedůvěře?

Z mého pohledu by bylo logičtější, kdybychom si počkali na definitivní znění auditů i po zapracování připomínek z České republiky. V tom okamžiku se stejně dalo čekávat, že opozice bude znovu na koni. Na druhou stranu rozumím tomu, že když se na Letné sešlo na 250 tisíc lidí, opozice se snaží tuto nespokojenost podchytit, spolupracovat s voliči a ukázat, že i ona je k Andreji Babišovi kritická a usiluje o pád Babišovy vlády. Proto si myslím, že opozice k hlasování přistoupila v tuto dobu, protože kdyby se v ulicích na náměstích scházeli demonstranti a nedělalo by to nic nejen s vládou, ale ani s opozicí, mohli by důvěru voličů v českou politiku ztratit úplně.

Zní to, jako byste chtěl říci, že opozice předpřahá vůz před krávy, ale zároveň chtěla rozvířit vody před prázdninami, kdy se vše uklidní…

Když se podíváme do minulosti, tak velmi často vznikaly politické krize těsně před prázdninami nebo v červenci. V těchto termínech docházelo k hlasování o důvěře, nebo o nedůvěře vládě. Politici se snaží vytvořit agendu pro letní měsíce, kdy se nic dalšího nebude dít a oni odjedou na dovolenou. Proto je důležité, kdo bude mít v posledních týdnech slovo.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová prohlásila, že některé z těch, kdo ji nálepkují, „zná z telefonních odposlechů“. Vysloužila si za to velkou kritiku…

Když to zobecním, tak pokud se v Poslanecké sněmovně projednává takto citlivé téma a jedná se hodně dlouho, poslanci jsou unavení, podráždění, v tom okamžiku může přeskočit kdejaká jiskra a vzniknout lokální požár kolem nějakého ministra. Tak, jako se Marie Benešová sice nevyjádřila šťastně, ale postupovala se znalostí věci coby člověk, který se v prostředí justice pohybuje hodně dlouho.

Obecně si myslím, že ve všech sporech a přestřelkách, které se nyní odehrávají, je Marie Benešová nevinně. Ona se spíše musí bránit tomu, co by podle jejích kritiků mohla udělat, než se bránit kritice za to, co už udělala. Myslím, že i některé kroky proti ní včera podcenili.

Rozumím emočnímu tlaku i únavě z délky jednání, ale když se zeptám stručně, je dobrý politický tah tohle říci?

Ne, není, ale ani se nedivím, že k takovým úletům v Poslanecké sněmovně v tak vyhrocené atmosféře dochází.

Ke střetu názorů došlo také mezi ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) a poslankyní Janou Černochovu (ODS), která po diskusi o sociálních dávkách a prospěchu pro rodiny s dětmi prohlásila, že Maláčová je „arogantní a hloupá“. Také ministryně financí Alena Schillerová se pustila do Mikuláše Ferjenčíka kvůli jeho věku. Řekla, že by si některá témata měl dostudovat. I za to sklidila kritiku. O čem vypovídají podobné osobní útoky?

Útoky většinou vypovídají hlavně o těch, kdo ony útoky používají a spouštějí. Je často vidět, že nemají jiné argumenty, než nějaká povahová hodnocení nebo dokonce genderová či na základě věku. Myslím, že to do politické debaty nepatří. V okamžiku, kdy politikům scházejí věcné argumenty, mají samozřejmě ve zvyku se fackovat tím, kdo je hloupý, kdo je arogantní, kdo má, či nemá zkušenosti. A opravdu nevím, jak politici k těmto popisům přicházejí, jestli se podívají do zrcadla a pak je to napadne, nebo jestli mají nějaká jiná kritéria. Myslím, že jde jen o udržování laťky politické kultury, ale už jsem natolik otrlý, že mě to v Poslanecké sněmovně vůbec nepřekvapuje.

Zdá se mi to, nebo při jednání rozvířily vody především ženy?

Já bych to nezobecňoval. Myslím, že to vyplývá z debaty, která probíhala, a že byla bouřlivá, protože u podobných jednání poslanci seděli v lavicích a mlčeli. Tentokrát nemlčeli. Proto také ta jednání trvala tak dlouho. Druhá věc je, že my tu máme v současnosti tři viditelné ministryně ve vládě: Schillerovou, Maláčovou a Benešovou a je celkem logické, že poutaly pozornost opozičního tábora. Často to v politice bývá tak, že když jde o to kritizovat ministryni, ženu, tak opoziční strany nasazují opět ženy, aby to dobře vypadalo. Možná, že i s tím to trochu souvisí.

Nikdy jsem si to neuvědomila…

Ono to vyplývá z toho, že když na ženu, političku, zaútočí muž, často to může vypadat negalantně, nebo neslušně. Takže proto politické strany využívají střetu žen, aby to bylo jaksi vyrovnané. Neplatí to úplně vždy, ale že to tak často funguje, vím, protože se strany bojí napadání za to, že jejich poslanec zaútočil na ženu.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by mělo hnutí ANO v případě vyslovení nedůvěry vyměnit premiéra. Není jistě tajemství, že by si to přáli bez toho. Znamenalo by to konec hnutí ANO? Je hnutí ANO hnutím jednoho muže a jedné tváře, jak se říká?

Ano, hnutí ANO je hnutí jednoho muže a jedné tváře. I kdyby tento muž nebyl v politice, tak by hnutí dále ovládal zpovzdálí, jako Kaczyński ovládá Právo a spravedlnost v Polsku. Fakticky by se nic nezměnilo, jen Babiš by neměl poslaneckou odpovědnost a nemusel by se poslancům zodpovídat, takže ta situace by mohla být stejná, v některých ohledech ještě horší.

Proč to Andrej Babiš neudělá? Zůstává rád ve středu pozornosti?

Ano, Andrej Babiš je rád ve středu pozornosti, je rád, když se u něj všechny věci a zdroje sbíhají a nechce před voliči ukázat sebemenší slabost.

Hnut SPD a Tomio Okamura opakuje, že prosazuje vládu odborníků sestavenou vítězem voleb. Tu koneckonců sliboval i Andrej Babiš. Jak mu podle vás ta vláda odborníků jde, i vzhledem k častým změnám?

Andrej Babiš ani tak nesahá po odbornících, jako spíše po manažerech, kteří jsou schopni plnit zadání, která zadá Babiš. Z toho hlediska si vybírá lidi, kteří by třeba dokázali přispět v ekonomické a byznysové sféře, ale ne vždy se jedná o lidi stvořené pro politiku. Protože ministr kromě toho, že má být manažer, tak má být i politická osobnost, která dokáže komunikovat s koaličními partnery, s opozicí, s médii, chodit do Sněmovny, do Senátu, vyjadřovat se nebo hlasovat i o otázkách, které se netýkají jeho resortu. V tom okamžiku Andrej Babiš často sáhne vedle. Některé chyby už byly přiznány a nahrazeny, některé chybné kroky ještě přiznány nebyly.

Takže z hlediska efektivity vládnutí Andreje Babiše, on může být se svými minstry spokojený, ale co se týká výkonu té politické funkce, která nespočívá v řízení jednotlivých resortů, tak tam mají jeho ministři velmi výrazné rezervy.

Jak podle vás český premiér ustál demonstrace včetně té největší a poslední na Letné?

Andrej Babiš se už před časem rozhodl, že nebude polemizovat věcně, že se spíše bude spoléhat na emoce a bude se snažit oslovit především ten tábor, který mu věří. On ví, jak je společnost rozdělena napůl a jemu v této chvíli stačí udržovat přízeň jedné nakloněné poloviny, proto si příliš nedělá starosti s výroky na adresu těch demonstrujících, proto odmítá jakékoli výzvy k dialogu. Myslím, že zatím mu tato strategie vychází, ale bude vycházet pouze do té doby, kdy i jeho příznivci začnou mít pocit, že je až příliš arogantní nebo přehlíživý ke svým oponentům. To může zesílit v okamžiku, kdyby se Babišovy kauzy pohnuly dál, teď kdyby došlo k obžalobě za Čapí hnízdo, nebo kdyby i audity z Bruselu v definitivní verzi vyznívaly jasně proti Andreji Babišovi.

Má výhodu v tom, že jsou prázdniny?

Myslím, že ano. Kromě toho má Andrej Babiš celkem šťastný dar, že dokáže s lidmi komunikovat i o jiných než vyhrocených politických tématech. Takže jsem zvědavý, jakou agendu připravují jeho marketingoví pracovníci na letní měsíce, ale demonstrace se v létě odmlčí a budou pokračovat na podzim, kdy budou možná mnohem silnější. To je období, které bude hrát Andreji Babišovi do karet.



autor: Zuzana Koulová